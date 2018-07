Un concierto repleto de sueños Los dieciséis concursantes de la última edición de 'Operación Triunfo', durante uno de sus conciertos. :: E. C. Los dieciséis concursantes de 'Operación Triunfo' actúan este domingo en el Gijón Life JESSICA M. PUGA Viernes, 27 julio 2018, 11:24

La última edición de 'Operación Triunfo' consiguió lo que nadie esperaba, ni sus propios productores: mantener delante de la televisión cada semana a más de tres millones de espectadores y que el festival de Eurovisión del pasado mes de mayo lo vieran más de siete millones de españoles -dato que no se había logrado en la última década- atraídos por ver juntos a los 'triunfitos' Amaia y Alfred.

El éxito de 'Operación Triunfo 2017' se traduce medio año después de la final en otras cifras igual -o más- de impresionantes, empezando a contar por la gira de conciertos que está llevando a los dieciséis concursantes a recorrerse todo el país entonando algunas de las canciones que han convertido en himnos, como 'Camina', el tema que ellos mismos compusieron y que este domingo cantarán en el parque de los Hermanos Castro dentro del ciclo de conciertos Gijón Life.

Poca información del concierto ha querido adelantar el equipo. Lo que se espera es que el escenario gijonés sea el elegido por varios de los exconcursantes para presentar sus debuts en solitario. La noche del domingo será la primera que Aitana (segunda finalista) se suba a un escenario tras el estreno de su primer single, 'Teléfono'. Siendo así, que la benjamina atienda la llamada de sus seguidores asturianos, que seguro se la pedirán, y la cante, no parece descabellado. Tampoco que Ana Guerra haga lo propio con 'Ni la hora', el tema que canta junto a Juan Magán y que en solo tres semanas ha registrado 14 millones de reproducciones en YouTube. Más difícil, pero no imposible, es que Mimi, la primera expulsada del 'talent' musical presente 'Ya no quiero ná', el primer tema de la 'girl band' que lidera, de nombre Lola Índigo y a la que se han sumado cuatro exconcursantes de 'Fama'.

Más 'triunfitos' han iniciado con éxito sus proyectos personales. Roi, Mireya, Miriam y Cepeda han aprovechado algunas paradas de la gira conjunta para promocionar sus temas, 'Por una vez más', 'Corazón vendío' 'Hay algo en mí' y 'Esta vez', respectivamente. Bien podrán repetirlo en la cita gijonesa, en la que lo que seguro no faltarán son muchas de las canciones que los chicos bordaron durante el concurso, que duró casi cuatro meses.

Hay auténticos himnos, canciones que sus seguidores esperan disfrutar en directo. Una es 'Miedo', de M Clan, en la que Amaia se vuelve gigante sentada al piano. Es la ganadora de la edición la que ha interpretado algunas de las canciones más escuchadas el último año. A la cabeza, 'Shake it out', el tema de Florence and the Machine que en la voz de Amaia hizo ponerse en pie a Mónica Naranjo y provocó varios minutos de aplausos.

Himno con toda las letras fue el que entonó Ana Guerra cuando se metió en la piel de 'La bikina', la canción mexicana que popularizó Luis Miguel. Tanto, que con ese apodo la bautizaron sus seguidores.

En el plantel de solistas, cinco apuestas más: Aitana y su 'Issues' (de Julia Michaels) o, en su defecto, 'Chandelier' (de Sia); Nerea cantando por Pastora Soler 'Quédate conmigo', Alfred interpretando 'Que nos sigan las luces', Agoney entonando con garra la 'Eloise', de Tino Casal, y Ricky haciendo 'show' con el 'Let me entertain you' que en su día popularizó Robbie Williams.

Los dúos de la última edición de 'Operación Triunfo' han hecho historia. Dos inolvidables los protagonizó la pareja compuesta por Alfred y Amaia. El tema que los unió en lo personal fue 'City of stars', que cantaron Ryan Gosling y Emma Stone en el musical 'La La Land', y con 'Tu canción' representaron a España en el último festival de Eurovisión. Especiales por el momento y la forma han sido 'Shape of you', que cantaron Amaia y Roi; 'Lo malo', que popularizaron Ana Guerra y Aitana; 'Manos vacías', de Raoul y Agoney, y 'No puedo vivir sin ti', de Aitana y Cepeda.

La novena remesa de 'triunfitos' llegará mañana a Asturias con ganas. Lo darán todo para que la de este domingo sea solo la primera de muchas visitas a Asturias.