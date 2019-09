La agenda musical de este fin de semana en Asturias JOSÉ CEZÓN Pola de Siero Jueves, 26 septiembre 2019, 11:17

Gijón

-Rhapsody of Fire/Sylvania/Atreides

Acapulco

Jueves 26, 20 horas. Power metal sinfónico (Italia).

-Pauline en la Playa

CMI El Llano

Jueves 26, 20 horas. V Festival Nacional de Cortometrajes de Gijón. Concierto después de las proyecciones.

-Romani Swing Junction

Café Trisquel

Jueves 26, 21 horas. Gypsy jazz.

-Reinis Jaunais

Toma 3

Jueves 26, 21 horas. Acústico (Letonia).

-Little Sussie

Savoy Club

Jueves 26, medianoche. Rock.

-Canyoneros

Páramo Bar

Viernes 27, 20 horas. Versiones de rock, blues, country, rockabilly.

-Fugitivos

Caja de Músicos

Viernes 27, 22 horas.

-Sentencia2

Savoy Club

Viernes 27, medianoche (dos pases). Rock.

-Axia

Lanna Club

Viernes 27, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Festival Metal Dúo

Memphis Live Music

Sábado 28, 20 horas. 9 y 12 euros. Black Horsemen (homenaje a Metallica) y 666 (Iron Maiden).

-Crema Witch/El Tobogán de Estepona

Caja de Músicos

Sábado 28, 22 horas.

-Viajeros del Swing

Savoy Club

Sábado 28, medianoche (dos pases). Swing.

-Fetiche/Manglés/Nayo

Lanna Club

Sábado 28, medianoche. 10 euros. Electrónica.

-Richi Risco/Aida Blanco/Damián Martín

Albéniz

Sábado 28, 1.30 am. Fiesta electrónica Bye Bye Summer.

-The Goggles

Savoy Club

Domingo 22, 13.30 horas. Rock andl roll.

-Luis Moro

La Vida Alegre

Domingo 29, 14 horas. Acústico.

-Jam sesión

Savoy Club

Martes 1 de octubre, 21 horas.

-Micro abierto

Toma 3

Miércoles 2 de octubre, 20.30 horas.

Oviedo

-Thee Operators

La Salvaje

Jueves 26, 20 horas. Programa del 4º aniversario del local.

-Jam Session

Gong Galaxy

Jueves 26, 22.30 horas. 5 euros. Con Rafa Kas, Antón Ceballos y Drest.

-Hairless Monkeys

Clandestino

Jueves 26, 21.30 horas. Clásicos del rock de los 60 y 70.

-22 Misiles/La Mueska/El peor grupo del mundo

Gong Galaxy

Viernes 27, 20 horas. 6 euros. Punk-rock (México), ska-rock.

-Exnovios

Lata de Zinc

Viernes 27, 21 horas. Pop lisérgico.

-Miguel Pardo Dj

Clandestino

Viernes 27, medianoche.

-Cala Vento/La Salvaje Dj´s

La Salvaje

Viernes 27, 22 horas. Entradas agotadas para el concierto. Programa 4º aniversario del local.

-Festival Anti-represión Las 5 del Naranco

Lata de Zinc

Sábado 28, 18 horas. Delagua (Silvidos y Gemidos), Perro Blanco Blues, Patri Luna, Ún de Grao, Fuera de Control, K-Nalón, Laboratorios Menguele, Sartenazo Cerebral y Ochobre.

-GemTonics

Gong Galaxy

Sábado 28, 21.30 horas. Soul, funk y R&B.

-Dj´s Scooteristas (Manolo Volkscooter vs Luis Cavernícola)

Clandestino

Sábado 28, medianoche.

-Crocodiles/Dj Pícaro

La Salvaje

Sábado 28, 22 horas. 15 y 18 euros. Programa 4º aniversario local

Avilés

-Ciñu

Tierra Astur

Jueves 27, 22 horas. Concierto-espicha.

-Rock & Rockets

Le Garage

Viernes 27, 23.30 horas.

-Los Clásicos

Don Floro

Viernes 27, 23.45 horas. Programa del 16 aniversario del bar.

-Silvidos y Gemidos

Le Mystic

Viernes 27, 23.45 horas.

-Rock Van Fest 2

Parque del Carbayedo

Sábado 28, 17 horas. The Veenfies, Look Out y Mournival

Plaza de España

Sábado 28, 18.45 horas. Los Buddy Holly´s, Leather Boys y Sydius

Plaza Carlos Lobo

Sábado 28, 20.30 horas, Manifiesto, Nicotine Bubblegum y jam session

-Los Gatos de Chernobyl/La Morgue/Humo/Krazark

Paseo del Malecón

Sábado 28, 22 horas. 8 y 10 euros. Fiesta postconcierto en Route 66.

-Los Incorregibles

Don Floro

Sábado 28, 23.45 horas. Programa del 16 aniversario del bar.

-Gil & Him/Dj David Líneas

Don Floro

Domingo 29, 13.30 horas. Programa del 16 aniversario del bar.

-Fran Juesas

Garden Café

Domingo 29, 13.30 horas. Versiones.

Siero

-M&M Asociados

Tierra Astur, Colloto

Jueves 26, 22 horas. Concierto-espicha.

-José María Aladro

Chigre cultural El Caricós, Pola de Siero

Viernes 27, 21 horas. Versiones y temas propios.

Cangas del Narcea

-Zabriskie

Bar Blanco

Sábado 28, 13 horas. Rock clásico.

Laviana

-Fran Juesas

La Tabernilla, Pola de Laviana

Sábado 28, 21 horas. Versiones.

Mieres

-Silvidos y Gemidos

Cafetería Continental

Domingo 29, 13.15 horas.