Sartenazo Cerebral, Involución y Lineslick, cartel del VII Factoría Rock Fest en Avilés

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Sartenazo Cerebral, Involución y Lineslick actuarán el próximo sábado 22 de noviembre en el VII Factoría Rock Fest, en la Sala Escénica de la Factoría Cultural. El cartel mezcla la veteranía de Sartenazo Cerebral, que presentará su nuevo disco, con la novedad tanto de Lineslick, una joven banda formada por músicos con una larga trayectoria que ofrecerá su primer concierto en la Factoría, como de Involución, un grupo castrillonense de punk-rok formado tras la pandemia. La apertura de puertas será a las 20 horas y el precio de la entrada anticipada es de diez euros, 7 para los socios de Valliniello Sound City y de la Asociación de Vecinos de La Carriona.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha presentado este miércoles el festival junto a los integrantes de cada uno de los grupos. Ha señalado que la intención del mismo es «potenciar y visibilizar» a bandas de la escena asturiana facilitándoles un escenario. Luismi Díaz, presidente de la Asociación Cultural Valliniello Sound City, ha añadido que representa además una «oportunidad de ver a grupos diferentes» y respecto al Festival Valliniello Sound City, que este año no se ha celebrado, ha adelantado que en 2026 se hará «algo grande».

Sartenazo Cerebral, una banda de punk rock avilesino formada en La Carriona en 2012, presentará su sexto trabajo de estudio. Su bajista Jorge Miranda confirmó que «cuesta mucho encontrar sitios para tocar» y animó al público a ir al concierto a «pasar un rato agradable y divertido».

José Antonio Peña confía en dar un nuevo campanazo con Lineslick, el grupo que forma junto a Ricardo Herrero (ex Leather Boys), y que nace de las cenizas de Atomic Zeros, con el que sacaron dos discos. «Tuvo bastante repercusión nacional, en radios y conciertos, llegó un sello madrileño a apostar por nosotros, nos editó internacionalmente, se editó un single que se agotó, un vinilo que también se agotó durante el confinamiento, y luego el grupo por problemas personas desapareció», resumió Peña con cierta pesar nostálgico porque «teníamos contratos para salir al extranjero, Italia, Suecia, Francia, Alemania y se fue todo al traste». «Por circunstancias de la vida se vendía más la música que lo que podíamos actuar en directo», señaló.

«Cuando pasó todo ese disgusto decidimos, con las canciones que iban a formar parte del disco, y con gente diferente, grabar un EP de tres temas», informó. En la nueva formación, además de Herrero, le acompañan Róber (guitarra), Paula (bajo) y Sandra (vocalista). Hacen un rock 'aussie', es decir, el punk rock y 'garage rock' de la Australia de los años 70. «Esa influencia ya la tuvimos en 'Atomic Zeros', que fue justamente el punto que nos dio el golpe, porque se vendieron muchos vinilos a Australia y a Tasmania y también nos pedían que fuéramos allí», explicó.

Lineslick es un proyecto nuevo pero tanto Peña como Herrero llevan más de treinta años en la música, de ahí que Iker Cajigal, cantante de Involución, se considere la banda más joven de las que actuarán el día 22. «Aunque peinamos canas, empezamos tarde en esto de la música», señaló. Han estado un año componiendo, han presentado su maqueta 'Sádicos' y el próximo mes de diciembre comenzarán a grabar su primer disco. Involución es un grupo que ha dado sus primeros conciertos de la mano de Infección, colaboración que Cajigal quiso agradecer porque, según aseguró, sin la ayuda de los grupos que ya tienen un nombre resulta difícil tocar.

Temas

Conciertos