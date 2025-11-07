Del concierto de Anastacia y el musical de Lilo & Stitch a veladas de artes marciales mixtas: la programación del Gijón Arena Las entradas para los distintos eventos que se sucederán durante los próximos meses ya están a la venta

La programación incluye desde conciertos hasta musicales infantiles y familiares y veladas de boxeo y MMA.

L. F. Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Gijón Arena presentó este viernes la programación de su segunda temporada, que contará con las actuaciones de Ojete Calor, Bustamante, Loquillo, Iván Ferreiro y Anastacia, entre otros. En esta nueva edición incorporan importantes novedades con el objetivo de llegar a un público más amplio, así como para continuar fortaleciendo la oferta cultural de Gijón. La presentación tuvo lugar en el recinto del propio Gijón Arena, en la plaza de toros.

De esta forma, pasarán por el coso gijonés desde artistas de reconocido prestigio a talentos emergentes, pero también podrán verse eventos deportivos. Dentro del apartado musical, destacan los conciertos de Ojete Calor, dentro de la fiesta La Bizarrería, el próximo día 15, el de Bustamante el próximo día 28 y, al día siguiente, Loquillo, con todas las entradas ya agotadas.

Asimismo, el Festival Molan los 90 se celebrará el próximo 6 de diciembre, mientras que Taburete actuará el 17 de enero, Gilberto Santarosa lo hará el 20 de enero, La Moda el 6 de febrero y Celtas Cortos el 21 de ese mes.

Además, el festival Molan Los 2000s tendrá lugar el 21 de marzo. Durante el puente de Semana Santa volverá la Muestra de Cerveza de La Milla Cervecera de Gijón.

Iván Ferreiro, por su lado, hará un repaso de su trayectoria desde sus comienzos en Los Piratas el 23 de Mayo de 2026. Asimismo, tal y como adelantó EL COMERCIO, Gijón Arena acogerá el concierto de Anastacia el 24 de octubre del próximo año, dentro de la temporada 2026 /2027.

Dentro de la programación infantil, destacan Ohana, el musical original de Lilo & Stitch (21 de diciembre); Aladdin 'El musical' (4 de enero en horario matinal); El Mago de Oz (11 de enero); Idols - La revolución k-pop 'Las guerreras del ritmo' (1 de febrero).

Dentro de las novedades de esta nueva temporada, está la inclusión de eventos deportivos como son cuatro veladas de boxeo y tres de artes marciales mixtas (MMA), que se integrarán en la programación del Gijón Arena en una apuesta «decidida» por diversificar la oferta de ocio y atraer a nuevos públicos.

Desde la organización señalan que la programación aún no está cerrada y pronto anunciarán más artistas y sorpresas que se irán incorporando. Este próximo sábado tendrá lugar el Pompa Club, una propuesta que aúna bandas en directo y Djs, a partir de las 18.00 horas y hasta las 00.30 horas. Las entradas para los distintos eventos ya se pueden adquirir en la web gijonarena.com, donde se podrá consultar la información detallada sobre cada uno.

