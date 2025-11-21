Asturias se llena de música por Santa Cecilia

Isabel Gómez Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

De acuerdo al santoral católico, el 22 de noviembre es Santa Cecilia, patrona de los músicos. Más allá de la devoción que se le profese, es una costumbre más que asentada que bandas y formaciones corales celebren el día con concierto y recitales. De ahí, la gran oferta musical que recoge la agenda de planes para este fin de semana en Asturias.

Avilés

La Banda de Música de Avilés se adelanta un día a la festividad y ofrecerá su concierto de Santa Cecilia este mismo viernes, día 21, a las 19.30 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura. La actuación, de entrada libre, contará con la participación especial de Favila y durante el acto se hará entrega de la insignia de la banda a la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada.

Siero

Siero, por su parte, también celebra desde este viernes la Semana de la Música de Santa Cecilia. El Auditorio de La Pola se abre a las 20 horas para acoger el 'Concierto 40 aniversario' de la Asociación Sierense de Amigos de la Música ASAM y mañana, día 22, en el mismo escenario y a la misma hora, tendrá lugar el Concierto Siero Musical.

La programación continuará el domingo, día 23, con una sesión de cuentacuentos (13 horas) y la actuación de la formación jazzística Drumless Trío (19 horas). La entrada a todas las actividades es libre hasta completar aforo.

Laviana

También la Banda de Música de Laviana ofrece este sábado su concierto de Santa Cecilia. Será a las 20 horas en la iglesia de Pola de Laviana.

La celebración de esta fecha tan señalada para los músicos continuará el domingo, cuando, a partir de las 10.20 horas, se repartirá el bollo y la botella de vino entre los socios en los locales de la agrupación lavianesa.

Luarca

Uno de los planes musicales más entrañables anunciados para este 22 de noviembre tendrá como escenario el Conservatorio de Música de Occidente, en Luarca. A mediodía, la conocida banda luarquesa La Lira presentará el reportaje multimedia 'Melodías de Luarca', firmado por Álex Redruello y Pablo Eguilaz.

Navia

Ya por la tarde, en la vecina Navia, tendrán lugar la misa y concierto de Santa Cecilia, a cargo del Coro Villa de Navia. Será a partir de las 20 horas.