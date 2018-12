LA VOZ DE AVILÉS pone música a la Navidad Los músicos del Ensemble cerrarán los conciertos navideños con el Aula de Cultura. / OMAR ANTUÑA Aula de Cultura de LA VOZ Ofrece esta tarde, en colaboración con el Conservatorio, tres conciertos en escenarios como la plaza de España o Álvarez Acebal J. F. G. AVILÉS. Martes, 18 diciembre 2018, 02:31

El Conservatorio Julián Orbón sale hoy martes a la calle a felicitar la Navidad de la mano del Aula de Cultura de LA VOZ de AVILÉS. Distintas formaciones del centro ofrecerán conciertos en varios escenarios, desde la plaza de España hasta el claustro de la iglesia de San Nicolás de Bari, con un programa basado en la música propia de estas fechas, los villancicos.

Los primeros en salir a escena serán los coros. Bajo la dirección de Isabel Baigorri, iniciarán su andadura a las cinco y cuarto de la tarde en el Centro Comercial El Atrio para trasladarse acto seguido a la plaza de España y cerrar su actuación en Álvarez Acebal. El repertorio esta formado por cinco villancicos muy populares, como el 'Adeste fideles', o 'Hacia Belén va una burra'.

Minutos después, en torno a las siete, un cuarteto de metales se asomará al balcón del Conservatorio. Integrado por Carmen Llena y Diego Álvarez a la trompeta y Pablo Argüelles y Javier Suárez al trombón y bajo la dirección de José Mortató interpretarán dos temas 'Joy to the World Deck de Halls', una popular melodía navideña, y 'Campana'.

Como colofón, el Ensemble Julián Orbón ofrecerá a partir de las siete y media en el claustro del colegio de San Nicolás de Bari un concierto en el que se combinarán temas como el 'Aleluya' de Haendel, el 'Christmas time is here', de Guaraldi o el 'Christmas Greetings' de Johw. El Ensemble está formado por once intérpretes (flauta y clarinete) y dirigido por Begoña Vázquez.

La programación navideña del Aula de Cultura de LA VOZ tendrá su próximo cita mañana miércoles, una conferencia sobre 'Tradiciones de Navidad: el solsticio de invierno' impartida por el etnógrafo Alberto Álvarez Conde. Comenzará a las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios, con libre acceso hasta completar aforo.