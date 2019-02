«Correr riesgos siempre me ha dado buenos resultados» Nicole Kidman, en una escena de la 'Destroyer'. / E. C. Nicole Kidman estrena hoy 'Destroyer', película basada en hechos reales y que define como una de las más «extremas» de su carrera MARÍA ESTÉVEZ Viernes, 22 febrero 2019, 11:36

Nicole Kidman vuelve a transformarse en 'Destroyer'. La película está dirigida por Karyn Kusama y en ella Kidman interpreta a Erin Bell, una mujer destruida por un pasado que la atormenta tras participar como detective encubierta en el trabajo de una banda de criminales de California. Inspirado en hechos reales, el filme nos regala otro complejo personaje de la actriz australiana, donde aparece con su rostro totalmente demacrado por la tristeza.

-'Destroyer'es un filme estructurado en dos partes. ¿Filmaron de forma lineal?

-Sorprendentemente, primero grabamos la segunda parte y después la primera. Tengo que reconocer que, en un principio, no estaba convencida de que esa fuera una buena decisión. Sin embargo, como actriz nunca he peleado contra las circunstancias de un rodaje, siempre me adapto a las decisiones del director. Mis dudas se disiparon cuando me metí en el personaje. El plan que yo tenía en mi mente era erróneo, como casi siempre, y he aprendido que es mejor dejarse llevar. Al rodar la segunda parte primero, me vi obligada a entender el daño interior de mi personaje. Ha perdido su fuerza y está destruida.

-Defendió en Cannes a las mujeres directoras porque considera que falta perspectiva femenina en el cine.

-Absolutamente. Solo un 4% de las películas de los estudios están realizadas por mujeres. Esa es la estadística. Creo que es importante repetir que necesitamos la opinión de mujeres artistas. Afortunadamente tenemos a Jane Campion y a Sofía Coppola, con quienes he trabajado este año. Las actrices debemos apoyar a las realizadoras, esa es la gran verdad. Muchos dicen que las cosas han cambiado, pero no.

-¿Le dio miedo su transformación?

-Acabo de ver los últimos 15 minutos de la película y, la verdad, yo misma me he quedado impactada. Quería mostrar a una mujer con un pasado. Todas sus emociones y sus angustias están reflejadas en su rostro.

-Es un personaje muy difícil. ¿Por qué decidió interpretarlo?

-No le niego que ha sido un filme muy difícil para mí. Creo que ha sido de las películas más extremas de mi carrera. El personaje es muy distinto a todo lo que yo he interpretado, pero no me he escondido, no he sido tímida, al contrario, he tratado de ser lo más real y auténtica posible. No quería aparecer y actuar. Fui capaz de meterme en ese lugar oscuro, de existir en el lugar y el momento que vivía ella. Para mí fue terrible porque no necesitaba esas emociones en mi vida.

-¿Sabía dónde se metía con el personaje?

-No. De hecho, si lo hubiera sabido tal vez no lo hubiera hecho. No quería meterme en ella ni mental ni físicamente. Pero no anticipé lo que me iba a exigir, es algo que me ocurre con frecuencia en mi carrera. He aprendido que es mejor saltar sobre algo sin pensarlo mucho, porque los mejores resultados de mis interpretaciones han surgido de correr riesgos, de retarme a mí misma. La verdad, no pienso demasiado por qué elijo tal o cual papel. Puede considerarme una loca, pero es así como entiendo mi trabajo, me gusta entregarme al director y exigirme más allá de mis propios límites.

-En unos meses estrena la segunda parte de 'Big Little Lies' donde Meryl Streep se convierte en su suegra.

-En esta segunda parte vamos a invertir más de tiempo en conocer a las protagonistas. Es la virtud de protagonizar una serie. Ha sido un proceso complicado navegar por el guion porque son seis personajes ricos y maravillosos. Sus vidas son complicadas y reales.

-¿Qué le espera a su personaje, Celeste?

-Vamos a explorar las consecuencias del abuso que ha sufrido, porque aunque él no esté, ella no se ha curado. Vamos a crear una conversación sobre el trauma que viven las mujeres, dando poder y fuerza a la audiencia. La serie alimenta el hambre por este tipo de narraciones que tiene el público.

-¿Se siente cuestionada por su trabajo?

-Soy actriz, me siento juzgada en cada momento. La forma de enfrentarse a los juicios ajenos es evitando juzgar a los demás. Trato de enseñar a mis hijos lo importante que es no juzgar a nadie, mucho menos por las apariencias.