Cuatro metros de Belén particular en Puerta de la Villa fuera de ruta Isabel Díaz Álvarez, junto al belén que expone en Puerta de la Villa. / OMAR ANTUÑA Una vecina abre a los visitantes una escena que diseña desde hace años C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:57

Hay vecinos que dan problemas y otros que contribuyen a la mejora de la convivencia. Isabel Díaz Álvarez pertenece a los segundos, aunque este año no tenga muy contenta a la vecindad al haberse llevado su belén fuera del edificio. Es el problema de trabajar cada año en un nacimiento que crece sin parar. El rellano en el que desde 2015 lo exhibía se ha quedado pequeño para los cuatro metros de largo que mide en la actualidad y esta vecina de Puerta de la Villa ha decidido trasladarlo a un bajo de su propiedad en el número 2 de la avenida de Oviedo. Permanece abierto al público de 17 a 20 horas.

Las manualidades son una afición de esta ama de casa autodidacta que empezó a trabajar en el belén poco a poco. «Comencé hace cuatro años montando algo sencillo y, desde entonces, he ido incorporando cada Navidad algo nuevo. Ahora ya tengo muchas casas, he renovado el río y he construido un puente más corto para tener más espacio para otros elementos», explica. Todo el entorno es artesanal, realizado con poliespan y espuma de poliuretano, pero no las figuras. «Eso será lo próximo», aventura.

De momento, la recepción no ha podido ser mejor, incluso por parte de los vecinos de planta. «Estaban encantados con la decoración y me preguntaban por qué no lo ponía este año en el rellano», asegura.

El suyo es un belén que no está en la ruta oficial promocionada por la Mancomunidad y que incluye diecisiete escenarios. Isabel Díaz no se lo ha planteado. Todo ha ido evolucionando de manera tan paulatina, que ni siquiera se considera una 'belenista' en toda regla. Solo ella sabe si el año que viene lo tendrá en consideración.