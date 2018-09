Cumbre europea del soul en Avilés Los organizadores Mosk Selector, Luisma Martín y Miguel Arias. :: E. C. El XI Runaway Love Weekender traerá hoy y mañana a diecisiete artistas, entre ellos cinco de los mejores selectores y coleccionistas de vinilos y rarezas del género JOSÉ CEZÓN Viernes, 7 septiembre 2018, 12:50

Avilés volverá a convertirse este fin de semana en el punto de encuentro para todos los aficionados a la música soul y sus diferentes subgéneros. Justo un mes después del festival internacional de música negra La Grapa, la Villa del Adelantado acogerá hoy y mañana, por segundo año consecutivo, el Runaway Love Soul Weekender, considerado como uno de los más destacados del panorama nacional y que alcanza su undécima edición. La corriente británica northern soul será la predominante, aunque también se escuchará rare y modern soul y crossover exclusivamente en vinilo. Cualquier otro formato sería sacrilegio en esta escena.

Encabezan el cartel cinco selectores europeos, que están considerados entre los mejores coleccionistas de rarezas y ediciones originales de soul del mundo: los británicos Mick H, Alan Kitchner y Ady Lupton, el francés Yann Vatiste y el alemán Lars Burlhein. Este póquer de dj´s pinchará los dos 'allnighters' (Hotel 40 Nudos, medianoche. 10 euros y 17 euros abono) con el refuerzo de los valencianos JosepA y Mardi.

Temas exclusivos

«Sonarán temas que, posiblemente, jamás hayamos escuchado en su formato original. Discos de los que hay muy pocas copias y que, desgraciadamente, alcanzan precios desorbitados en subastas especializadas», explica el ovetense Luisma Martín, coorganizador del evento, junto a los avilesinos Mosk y Miguel Arias. Ellos y Manuel Parra servirán esta tarde un aperitivo musical de tres horas, en el Pub Plazas (18.30 horas), que será el escenario de las sesiones diurnas de ritmos más pausados.

Mañana (12.30 horas) pincharán los británicos Nigel Mayfield y Matt Sneath y los españoles Mardi, JosepA, David de Santiago, Ricardo, Manuel Parra, Antonio Navarro y Javi Salburua. Y los más resistentes podrán rematar la fiesta el domingo en el denominado 'Set para Supervivientes', que comenzará a las seis de la tarde.

«Si eres amante de la música en general, y de la música negra en particular, es una oportunidad única que no deberías dejar pasar», concluye Luisma Martín, que asegura que el cartel es uno de los más cualificados de las once ediciones celebradas