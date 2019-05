Cycle se reconvierte al rock El grupo madrileño Cycle actuará esta noche en Gijón con su nueva cantante Cintia Lund. :: E. C. La banda madrileña presentará esta noche en Gijón su quinto disco, 'Electrik'. Y en Valles actuará mañana la banda americana de soul, blues y R&B Southern Avenue JOSÉ CEZÓN Viernes, 31 mayo 2019, 11:03

El grupo madrileño Cycle presentará esta noche en Gijón (Albéniz, 22 horas. 15 y 18 euros) su quinto trabajo titulado 'Electrik', editado en el sello Subterfuge, y que supone una evolución desde la electrónica al rock más clásico, un planteamiento artístico cada vez más frecuente ante el agotamiento de determinadas fórmulas pisteras demasiado trilladas.

Cycle lo forman el productor David Kano, el guitarrista Juanjo Reig, el cantante británico Luke Donovan y la cantante hispano-sueca Cintia Lund, quien sustituyó a La China Patino. En este nuevo álbum colaboraron el bajista asturiano Luigi Rodríguez (León Benavente), el guitarrista Florent (Los Planetas y Los Pilotos) y Guille Mostaza (Ellos). Y antes y después del concierto pinchará XTFunk2.

La banda estadounidense de rock sureño Hogjaw llegará esta noche (21 horas. 16 y 20 euros) a la Sala Club del Niemeyer para presentar su séptimo disco, el doble álbum 'XX'. En Oviedo, la sala Tribeca acoge hoy (21 horas) el concierto de presentación del disco 'Serondaya', del grupo Gente Corriente, ganador del Concurso de Maquetas Pop-Rock 2018, del Instituto Asturiano de la Juventud. La entrada será gratuita.

La Jari en Oviedo

Y el grupo leonés La Jari presentará esta noche en Oviedo (Lata de Zinc, 22.30 horas. 6 y 12 euros) un doble disco: el EP 'Latitud presente' y el LP 'El orden del caos'. La banda fusiona reggae, ska, balkan, latin, jazz, funky, ragga, cumbia y rock'n'roll y se considera deudora de Mano Negra, La Gran Orquesta Republicana o The Clash.

La asociación cultural Pepe Bocanegra organizará mañana (23.15 horas) en su sede social de Valles (Piloña) otro concierto de postín: el quinteto de Memphis Southern Avenue, formado hace cuatro años por el guitarrista de origen israelí Ori Naftaly, junto con las hermanas Tierinii y Tikyra Jackson, a la voz y batería, respectivamente. Completan la formación el bajista Gage Markey y el teclista Jeremy Powell.

Fichados por el legendario sello Stax, debutaron con un disco homónimo, con elementos de soul, blues y rock, que fue producido por Luther Dickinson, de la banda North Mississippi All Stars. Y este año han editado el disco 'Keep On', otra joya de soul, funk, blues y R&B, producido por Johnny Black. El álbum cuenta con la colaboración del histórico soulman de la factoría Stax William Bell en el tema 'We Got te Music'.

Sesión de Architectural

La promotora asturiana de música electrónica Pure Works festejará mañana su octavo aniversario en Gijón (Lanna Club, medianoche. 12 y 15 euros) con una extensa sesión del ovetense Juan Rico (Reeko) con su otro proyecto Architectural, además de Manglés. Será, asimismo, el noveno homenaje a Sonia Briz, pionera en programar música electrónica en Radio 3 y fallecida en 2009.