Dani Fernández actuará en Avilés el 9 de mayo Las entradas para la parada asturiana de La Insurrección Tour se ponen a la venta el 20 de noviembre

LVA Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:21

Dani Fernández actuará en Avilés el próximo 9 de mayo dentro de su gira La Insurrección Tour. El concierto será en el pabellón de La Magdalena, que se consolida así como uno de los grandes escenarios del país. Las entradas se ponen a la venta mañana a trvaés de la plataforma Enterticket.

Dani Fernández, que acaba de ser reconocido con dos premios de Los40 Music Awards por 'La jauría' y por su colaboración con Valeria Castro, atesora varios discos de oro y platino, giras agotadas y proyectos audiovisuales como su documental 'Todo Cambia'.

La Insurrección Tour parte de la idea de un mundo hiperconectado y sometido a la validación permanente, pero en el que siempre queda espacio para una reacción consciente, para salir de la caja y reivindicar la imperfección propia. Un mensaje que el artista llevará a algunos de los escenarios más importantes del país y que también recalará en el Lunario de Ciudad de México.

Avilés será una de las paradas de esa gira acogiendo a «uno de los referentes actuales del pop rock nacional».