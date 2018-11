Directos, pinchadiscos y karaoke La banda mexicana Carmen Costa. :: E. C. Las nueve veladas musicales del FICX ofrecen desde artistas internacionales como Julie Rhodes o el grupo Carmen Costa hasta propuestas locales como La Tacher JOSÉ CEZÓN Viernes, 16 noviembre 2018, 09:36

La programación musical del FICX se compone de nueve veladas en la sala Memphis Live Music con conciertos, pinchadiscos y un novedoso espectáculo de bingo y karaoke. Todos los conciertos comenzarán en la medianoche y la entrada será gratuita hasta completar el aforo.

Levantará el telón hoy el grupo gaditano de hard-rock The Electric Alley, que compuso la banda sonora del cortometraje 'A Lonely Sun Story', nominado a los Goya 2015, y la banda de pop-rock asturiana The Nap, formada por Andrés López (voz y guitarra), Kike Planelles (guitarra y coros), Rafa Kas (guitarra y coros), Antón Ceballos (bajo) y Guillermo C. González (batería).

Mañana será el Bingo Roke, presentado por Angelines Calas y Ferraya; actuará el grupo sevillano Doppler, influenciado por el britpop o la new-wave, y pinchará el dj local Luigi. El domingo le tocará el turno a Fernández, una banda de rock alternativo y grunge, formada por Sofía Fernández (voz y batería), Mike Disguise (guitarra) y Javi Otero (bajo).

La primera propuesta internacional llegará en la noche del lunes con Carmen Costa, una banda indie mexicana con doce años de andadura, lideraba por el argentino Manu Charritón. Cultiva el rock y el punk con elementos de electrónica. El martes actuará Red Rombo, un proyecto musical del barcelonés Gerard 'Leres' Mases, quien ha tocado el contrabajo con Muchachito Bombo Infierno, G5, Jimmy Barnatán, Mambo Jambo o Dry Martina.

El miércoles saldrá a escena el hispano-británico Mike Sánchez, un pianista, cantante y compositor de rythm & blues, quien ha tocado con Paul McCartney, Bill Wyman, Jeff Beck, Albert Lee o en la famosa reunión londinense de Led Zeppelin de 2007. Y el cuarteto británico Rainbreakers presentará su cóctel de blues, rock, pop y soul. El jueves actuará el músico madrileño Juan Zelada y la banda La Tacher, un power-trío femenino de post-punk y garage formado por Mar Álvarez (guitarra), Amelia Duarte (bajo) e Ike Wahl (batería).

La cantante estadounidense Julie Rhodes mostrará el viernes 23 sus cualidades para el soul, country, blues y folk. Y también estará la banda asturiana de punk, rock y garage Atomic Zeros. El sábado 24 será la clausura con una fiesta Bárbaro Chico Club, amenizada por Herminio Afonso, Félix A. Domínguez y Miqui Puig (Los Sencillos), y donde reina el vinilo.

Spiders, hoy en Avilés

La banda sueca Spiders comenzará esta noche en la Factoría Cultural de Avilés (21 horas. 8 y 10 euros) una gira española de presentación de su último disco 'Killer Machine', un homenaje al rock más clásico y que la vocalista del grupo Ann-Sofie Hoyles ha definido como «si Alice Cooper se casara con Stevie Nicks (Fleetwood Mac)». Este cuarteto de hard-rock con alma punk se formó en 2010 y tiene editados otros dos discos: 'Flash Point' (2012) y 'Shake Electric' (2014).