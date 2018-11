«No le diría a un niño de 15 años que cambie los estudios por 'YouTube'»

AIván Martínez (Oviedo, 1997) nadie le llama Iván. Para sus cientos de miles de seguidores en YouTube es Kiron, un 'youtuber' que cuenta con dos canales, uno centrado en videojuegos y un segundo de carácter más personal. Mañana (17 horas) estará en el pabellón central del recinto ferial Luis Adaro para ofrecer una conferencia en el marco del FIMP, la feria de ocio tecnológico y videojuegos que organizan EL COMERCIO y Cuicui Studios.

–Su conferencia se titula 'Quiero ser youtuber'. ¿Se lo dicen mucho?

–Muchas veces he tenido que tratar con padres que me dicen eso de sus hijos, está muy en auge. Los niños ahora no quieren ser médicos ni futbolistas, quieren ser 'youtubers' (Risas). Piensan que es una profesión muy fácil, no se dan cuenta de todo lo que hay detrás.

–¿Qué hay detrás?

–En mi caso, llevo seis años y he pasado por tres tipos de canales, el primero de videojuegos, que empecé cuando iba a la ESO. Mi madurez entonces no era suficiente para dedicarme a ello, no puedes empezar en YouTube pensando que es un trabajo porque te vas a cansar y no vas a conseguir nada. Hay mucha gente que piensa que entras en la plataforma y ya vas a ganar dinero.En éste último año es cuando he empezado a recibir los frutos. Hace falta mucha constancia.

–¿Qué cadencia de publicación se impone?

–Tengo un canal de videojuegos que actualizo todos los días y en el de vídeoblog subo los lunes y los viernes. Eso requiere estar todos los días en el ordenador pensando nuevas ideas. Es mucho tiempo.

–¿Cómo es un día en su vida?

–Somos un grupo de cinco 'youtubers' que grabamos un mínimo de un vídeo diario para cada uno. Nos levantamos todos los días a las 9 y a las 10 ya nos ponemos a grabar hasta la hora de comer.Dejamos los vídeos preparados y las tardes solemos tenerlas más libres, a no ser que tengamos algún viaje, que tenemos que preparar muchos más vídeos.

–¿Cuánto tiempo dedica a planificar sus publicaciones?

–En cualquier momento se me ocurren cosas.

–¿Puede llegar a bloquear la presión de publicar?

–Es una pregunta que le pueden hacer a cualquier 'youtuber'.Con mi primer canal, cuando tenía unos 14 años, me vino todo muy grande. Lo tomé como una obligación y me sentí enganchado al ordenador, cuando tenía unas obligaciones mucho más importantes, como estudiar. Estuve practicamente un año alejado de todo esto, me lo replanteé todo y volví con fuerza.

–Entre los 'youtubers' también hay salidas de tono. ¿Dónde cree que está el límite?

–Cada uno debe ser consciente del público que tiene, de lo que está publicando. En YouTube siempre hay consecuencias.

–¿Qué pesa más en su trabajo, la espontaneidad o la planificación?

–No guionizo los vídeos, en muy pocos casos preparo las cosas con mucha antelación. Y hablando del tema de repetir, salvo que algo me fastidie literalmente el vídeo, casi siempre lo grabo y digo 'venga, para alante'.

–¿Se dedica en exclusiva a YouTube?

–De vez en cuando hago algún curso on-line, pero hoy por hoy estoy centrado 100% en esto. Sí es cierto que trabajo otras redes como Instagram.

–¿Todo su aprendizaje para ser 'youtuber' se ha basado en la experiencia?

–Empecé con 14 años y ha sido todo evolución propia. Veo mis primeros vídeos y es todo 100% distinto a como lo hago ahora, la evolución es brutal.

–¿Cuándo dejó los estudios?

–Acabé el bachiller, hice la PAU y me metí en un grado medio para luego entrar en la carrera de ingeniería informática.Ahí fue cuando tuve ese parón. Estaba con la creación del canal de juego y es cierto que arriesgué bastante. A día de hoy me 'miniarrepiento', habría hecho las cosas de otra forma para mantener las dos cosas, pero me lo jugué todo a una carta. Me di un año para dedicarme completamente a YouTube y ver si podía seguir con ello. Fue una decisión dura, me la jugué a una carta, pero me salió bien.

–¿Cree que puede ser una carta ganadora a largo plazo?

–No me veo haciendo vídeos con 60 años.De momento, es mi trabajo y espero que siga siéndolo todo el tiempo posible.

–Antes decía que muchos niños quieren ser 'youtubers'. ¿Qué mensaje les traslada?

–Que cuando tengan la oportunidad de elegir opten por lo que les haga felices sin olvidar las responsabilidades que tenemos cada uno en nuestras vidas. No me animaría a decirle a un niño de 15 años que deje de estudiar por YouTube, no es una buena opción. Mi consejo es estudiar hasta los 18, ahí sí se tiene la madurez suficiente para poder elegir. Y que piensen en ello como 'hobby', no como profesión.