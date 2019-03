¿Qué hacer este domingo en Asturias?

Fabes a tutiplén, en Villaviciosa

Hoy, durante toda la mañana, en diferentes puntos de la Villa

El programa principal de les XXVI Xornaes de les Fabes de Villaviciosa acaba hoy. De 11 a 14.30 horas, el visitante que entre a la plaza cubierta puede hacer alguna compra en el mercado de primavera, en el que hay fabes y productos agroalimentarios de diversa índole. También atender al concurso-exposición de fabes y mundo rural y a la colección de semillas de judía del Serida. A las 11.30 horas, el jurado empezará a catar las cazuelas aspirantes a ganar el XIV Concurso Regional de Fabes y Fabada para no profesionales. Al final, habrá cata pública. De 12 a 13 horas, taller infantil para niños de 6 a 12 años sobre kit de siembra.

'Kaput', teatro infantil en Gijón

Esta tarde, a las 17.30 horas, en el Teatro de la Laboral

La compañía teatral Ganso &Cía interpreta 'Kaput', una divertida historia para todos los públicos sobre la huida inmóvil de dos chiflados en un coche. Un espectáculo protagonizado por dos compañeros de viaje que buscan un refugio de calma y esperanza. La obra, emotiva y disparatada, acerca el drama universal de la guerra y sus efectos secundarios desde la risa y el optimismo. Entradas:6 / 5 euros.

Inmersión prehistórica

Hoy, de 11 a 14 horas, en el Parque de la Prehistoria de Teverga

Los participantes del este taller sentirán, explorarán y experimentarán que han viajado a la Prehistoria por un día. ¿Cómo es posible? Porque escucharán historias, fabricarán utensilios, pintarán, sentirán la tierra y la naturaleza e interactuarán como si fuesen auténticos habitantes del Paleolítico. A partir de 4 años y adultos. Precio (incluye la entrada): 7,50 / 6,50 euros.

Familiar

Pequeños artistas de la Prehistoria, en Ribadesella

Hoy, a las 12 horas, en el Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, los niños de 4 a 11 años experimentarán con aerógrafos, pigmentos y piedras de colores para convertirse en artistas de la Prehistoria y descubrir cómo nuestros antepasados pintaron cuevas como la de Tito Bustillo. Duración: 45 minutos. Hay que llegar 15 minutos antes para no perder la plaza. Precio: 2,50 euros. No es necesario adquirir la entrada al Centro de Arte Rupestre para participar en esta actividad.

Visita-taller 'Paleontólogo por un día', en Colunga

Hoy, a las 12.30 y 16.30 horas, los visitantes del Museo del Jurásico de Asturias pueden ser 'Paleontólogos por un día'. Los niños de 4 a 11 años participarán desde en la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en un laboratorio. Precio: 6,75 euros. Duración: 1 hora (30 minutos de taller y otros 30 de recorrido por el museo).

Visita guiada al Taller de Títeres

Esta tarde, a las 17.30 horas, en el Museo Taller de Títeres (La Cabaña, 51A, Samartino). ¿Ha entrado alguna vez en un taller de títeres? ¿Quiere descubrir cómo se fabrican y su funcionamiento? Aquí se lo explican de forma divertida y participativa. Dura una hora. Precio: 3 euros. Reservas: 686 12 58 80 / 985 72 42 34.

Música

Suena la cúpula del Niemeyer

Hoy, a las 13 horas, en la cúpula del Centro Niemeyer de Avilés, actúa la Orquesta de Cámara Galega. El conjunto ofrece en su concierto, 'Sonidos del Atlántico', música de cámara y contemporánea creada por compositores de diferentes países que han tenido influencia en nuestro océano a lo largo de la historia. Hacen especial hincapié en autores españoles e iberoamericanos. Las entradas cuestan 6 euros. Los socios del Club Cultura y Pasaporte Cultural pagan 4 euros. De 7 a 15 horas no se podrá acceder al Niemeyer en vehículo debido a la celebración del Duatlón. A partir de las 15, el acceso será libre.

Concierto sinfónico, en Gijón

Hoy, a las 12.30 horas, en el salón de actos del CMI de Pumarín Gijón-Sur, concierto sinfónico a cargo de la Banda de Música Villa de Jovellanos. Interpretarán 'Carmina Burana', 'La consagración de la primavera' y 'El bolero de Ravel', entre otras obras orquestadas. El concierto incluye la colaboración de varios músicos de cuerda y teclado.

Cine

¿Quién fue Blaze Foley?La respuesta, en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Laboral, dentro del programa de Laboral Cinemateca, se proyecta la cinta estadounidense 'Blaze' (2018). Blaze Foley fue un cantante y compositor de country muy cercano a Townes Van Zandt. Esta película explora diferentes momentos importantes de su vida. Ethan Hawke adapta 'Living in the Woods in a Tree: Remembering Blaze Foley', de Sybil Rosen. Duración: 129 minutos. Versión original en inglés subtitulada en castellano. Precio: 4 / 3 euros.

Proyección de 'Revenge', en Mieres

Mañana por la tarde, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyecta 'Revenge' (2017) en versión original en francés. Tres hombres casados ricos se reúnen para su juego de caza anual en el desierto. Uno de ellos acude acompañado de su amante, Jen, una mujer joven y muy atractiva que despierta rápidamente el interés de los otros dos. Las cosas se complican... ¿Cómo acabarán? Duración: 108 minutos. Entrada gratuita.

Visitas guiadas

Un paseo por Valdediós

Hay dos modalidades de visita: en una, descubrirá el monasterio en su totalidad, con sus dos iglesias –el templo prerrománico de San Salvador de Valdediós (siglo IX) y la iglesia abacial de Santa María la Real (siglo XIII)–, el claustro y todos los detalles del conjunto. En la segunda, solo se visita El Conventín. Las visitas empiezan cada media hora de 11 a 13.30 horas. La completa cuesta cinco euros a mayores de 14 años; de 8 a 14 años pagan 1,50. La otra visita cuesta 2 y 1,50 euros. Los menores de 8 entran gratis en cualquier opción. Hoy, último día de marzo, se acaba el horario de invierno.

Visite el Niemeyer

De miércoles a viernes, a las 17 horas, y los sábados, domingos y festivos también a las 12.30 horas, puede descubrir el centro avilesino mediante una visita guiada. Dura 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas), cúpula y torre-mirador. Precio: 3 / 2 euros. Si se suma ver una exposición, sale por 6 y con dos muestras, por 8 euros. No es necesario hacer reserva previa.

Otros

Conozca el Pueblo de Asturias

Los domingos, a las 12 horas, el museo con sede en Gijón abre sus puertas para que el visitante conozca sus instalaciones, colecciones y secretos. Descubrirá, además, el modo de vida de la sociedad tradicional asturiana. Duración: unas dos horas. Actividad gratuita con la entrada.

Exposiciones

Les muyeres de la Ciudadela

Alicia Fernández (Mieres, 2004) ha ilustrado los testimonios de las mujeres de la Ciudadela. Puede ver el resultado hasta el día 30 en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar de Gijón. Entrada gratuita.

'La magia de lo efímero', diseños de Hollywood en Gijón

La Iglesia de la Laboral acoge esta exposición sobre la vida y carrera de Gil Parrondo, el director de arte asturiano que dejó un legado inmenso, con dos premios Oscar que se pueden ver en la muestra. Hasta el 21 de abril. Gratis.

'Dedicatoria', en Gijón

Hasta el 21 de abril, en las salas 1 y 3 del Antiguo Instituto, se muestra 'Dedicatorias', de José Iges. Son 60 obras de un minuto de duración en las que el artista comenzó a trabajar en 2003 y con las que rinde tributo a diferentes creadores. Gratis. De lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 y de 18 a 21 y domingos, solo por la mañana.

Mujeres de Bosnia, en Gijón

Hasta el día 13, puede visitarse en el Café de Macondo, en la plaza de La Habana, la muestra fotográfica 'Mujer en Bosnia', con imágenes de Pedro Timón Solinís. La muestra está organizada por el café y la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. El próximo viernes tendrá lugar un coloquio y una proyección comentada de imágenes.

Fernando VII, en Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge un retrato de Fernando VII. La obra de Francisco de Goya viene acompañada por otro retrato de Carlos IV ejecutado por Bernardo Martínez del Barranco. El cuadro fue encargada por el Consejo Municipal de Santander tras el cautiverio del monarca en Valençay (Francia). Tras la muerte del rey en 1833, el retrato quedó relegado al olvido. Muestra abierta hasta el 2 de junio. Horarios: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11.30 a 14.30 horas.

La injusticia de ser mujer en India, expuesta en Gijón

La muestra 'Nacer niña', elaborada por Global Humanitaria, se puede ver en la sala Astragal hasta el sábado. Una exposición fotográfica e informativa que destaca la cantidad de injusticias a las que se enfrenta una mujer en India, solo por el hecho de haber nacido con dicho género. Gratis.

Exposición de los 'Mazcaritos de Oviedo' en el Palacio de Toreno

Los mazcaritos representan la forma tradicional de celebrar el Carnaval en Oviedo. Formaban grupos que recorrían plazas y calles pidiendo el aguinaldo. Con la exposición 'Mazcaritos d'Uviéu' se pretende dar a conocer este patrimonio cultural a través de fotografías. La exposición se despide hoy del Patio de Columnas del Palacio Conde de Toreno (plaza de Porlier). Su horario es de 12 a 14 horas.