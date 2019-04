¿Qué hacer este domingo en Asturias? El tradicional bandeo de pendones en Piantón (Vegadeo). / I. G Domingo, 21 abril 2019, 01:27

La Semana Santa se despide

La Semana de Pasión se despide con celebraciones tan llamativas como el bandeo de pendones que se organiza en la localidad veigueña de Piantón. Será a partir de las 12.30 horas, tras la Misa de Pascua, cuando se celebre este rito ancestral y casi perdido en el que dos hombres protagonizan una lucha simbólica entre la vida y la muerte con dos banderas:una blanca y otra negra. Entre tanto, en Luanco, tendrá lugar la procesión de La Venia, una de las de mayor empaque de toda Asturias. Allí, en la gozoniega playa de La Ribera, un abanderado se arrodillará ante Jesús Resucitado y hará ondear un pendón rojo, que habrá de pasar tres veces rasante sobre la arena sin tocarla al tiempo que una mano retira el manto negro a la Virgen del Rosario.

'La joven de la perla' en Tapia

Hoy, a las 17.30 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura de Tapia de Casariego

Hoy se proyecta 'La joven de la perla' dentro de un ciclo dedicado al papel de la mujer en la Historia del Arte. Desde las mujeres artistas y sus esfuerzos por abrirse paso en un terreno en muchos casos hostil hasta las musas que inspiraron a grandes nombres del arte, han surgido grandes producciones cinematográficas y algunas podrán verse próximamente en Tapia. Entrada libre.

El gran velero 'Atyla' en Gijón

Hoy, en el Puerto Deportivo. De 11.30 a 16.30, puertas abiertas. A las 17, salida de navegación

Hoy, el Puerto Deportivo de Gijón recibe la visita del gran velero 'Atyla'. De 11.30 a 16.30 horas, sus puertas estarán abiertas y la entrada será gratuita. Y, de 17 a 19.30, está prevista una salida de navegación previa reserva en Atyla.org/viajes. Construido en los 80, decenas de personas se embarcan en cada parada del barco-escuela para navegar como aprendices y convertirse en tripulantes de un velero clásico.

Cine

'Oscuro y Lucientes' en el Centro Niemeyer (Avilés)

Hoy, a las 20 horas, se proyecta 'Oscuro y Lucientes', la inquietante historia de la muerte de Francisco de Goya. Un documental de 2018 firmado por Samuel Alarcón. 83 minutos. Precio:5 euros.

RADARen el Filarmónica (Oviedo)

Hoy, a las 19.30 horas, se proyecta 'Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians'. Año: 2018. Duración: 140 minutos. País: Rumanía. Dirección: Radu Jude. Un joven artista planea reconstruir un evento histórico de 1941 durante el cual el ejército rumano llevó a cabo la limpieza étnica en el frente oriental. Entrada libre.

Música

Recital de Aurora en Avilés

Hoy, a las 13 horas, en la Sala Club del Niemeyer, concierto de Aurora, que reúne un grupo de talentos surgidos de la Escuela Superior del Taller de Músicos. El joven cantaor Pere Martínez, Max Villavecchia al piano, Javi Garrabella al bajo y Joan Carles Marí a la batería. Acompañados por José Manuel Álvarez al baile viajarán por las canciones más populares del compositor Manuel de Falla para evolucionar hacia lenguajes que transgreden las sonoridades tradicionales. Además, también homenajearán a Lorca, Albéniz o Pedrell. Precio:8 euros.

Encuentro de Habaneras (Avilés)

Hoy y mañana, a las 20 horas, en la Casa Municipal de Cultura. Las entradas (6 euros) son numeradas y se pueden adquirir en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura, en su horario habitual, en los cajeros Liberbank y en su web. Participan: Coro Voces del Mar (Cantabria), Coro de Oleiros (A Coruña), Coro Juan de la Encina (Miranda de Ebro, Burgos) y Rondalla al Sejo (Castro Urdiales, Cantabria).

Casa Manuela en La Vida Alegre (Gijón)

Hoy, a las 14 horas, Casa Manuela en concierto en La Vida Alegre (Buen Suceso, 8, Gijón).

Concierto del Grupo Beatriz (Pola de Siero)

Hoy, a partir de las 23 horas, el Grupo Beatriz actúa en Première Cafè-Teatro (Celleruelo, 13). Entrada libre.

Gastronomía

Pinchos en Oviedo y Tineo

Oviedo acoge la novena edición del evento gastronómico Bocados del Cofrade hasta hoy. En total, 31 locales ofrecen pinchos típicos de la Semana Santa y nueve ofertan además la posibilidad de degustar menús. Y, mientras, en Tineo se degustan las Tapas de la Vigilia.

Visitas

Visita guiada gratuita al Parque Isabel la Católica (Gijón)

Todos los domingos de abril y el primer domingo de mayo de 12 a 14 horas.

Voces de sal de mar (Gijón)

Hoy, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, de 12 a 13.30 horas. ¿Sabes quiénes eran La Tata, Miguelón o La Gaviota? Te invitan a adentrarte en la historia de Cimavilla y la Rula, de sus personajes y anécdotas, a descubrir a aquellos que se ocultan en la obra de Sebastián Miranda, para luego seguir sus pasos por el barrio con más esencia de Gijón. Precio: 1,50 euros. El abono se realizará en el Museo Casa Natal de Jovellanos (plaza de Jovellanos, s/n) antes del comienzo de la actividad.

Deporte

Fiesta del Deporte Femenino en ElMolinón

El Molinón acogerá hoy a mediodía el primer derbi entre el Gijón Femenino y el Sporting Femenino. Entrada libre con invitación.

VI Carrera del Frixuelo en Agones (Pravia)

La localidad praviana de Agones acoge hoy la sexta edición de la Carrera del Frixuelo. La prueba tendrá inicio a las 12 horas en el polideportivo municipal, finalizando en la plaza de la localidad después de un recorrido de ocho kilómetros por asfalto. Necesaria inscripción.

Infantil

Así se hacen los títeres en Siero

Hoy, a partir de las 17.30 horas, nos muestran cómo están hechos los títeres, con qué materiales, cómo son los mecanismos que algunos llevan, cómo se logra su movimiento… Veremos títeres de Asia, de África, de América, de Europa y muchas otras cosas sorprendentes. Duración: 60 minutos. Entrada: 3 euros. En El Taller de Títeres. Dirección: La Cabaña, 51A (Siero).

Exposiciones

'La magia de lo efímero', diseños de Hollywood en Gijón

La Iglesia de la Laboral acoge esta exposición sobre la vida y carrera de Gil Parrondo, el director de arte asturiano que dejó un legado inmenso, con dos premios Oscar que se pueden ver en la muestra. Hasta hoy. Gratis.

Les muyeres de la Ciudadela

Alicia Fernández (Mieres, 2004) ha ilustrado los testimonios de las mujeres de la Ciudadela. Puede ver el resultado hasta el día 30 de abril en el Museo de la Ciudadela de Celestino Solar de Gijón. Entrada libre.

Avilés se llena de palabras

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: de la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' recoge las obras de ambos artistas en el Niemeyer. Entradas: 4 euros.

'Dedicatoria', en Gijón

Hasta hoy, en las salas 1 y 3 del Antiguo Instituto, se muestra 'Dedicatorias', de José Iges. Son 60 obras de un minuto de duración en las que el artista comenzó a trabajar en 2003 y con las que rinde tributo a diferentes creadores. Gratis.

Las brujas modernas toman el Barjola

El Museo Barjola, enGijón, acoge la muestra 'Manos de bruja', que se desarrolla en torno a la quema de brujas y brujos durante la edad moderna, es decir, el feminicidio por la prevalente misoginia de la época. A través del arte, la obra suscita preguntas sobre la idea de bruja, su origen y transmisión, así como sus consecuencias. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas. Domingos y festivos de 12 a 14 horas. Gratis.

'Identidad e intimidad', en Avilés

Hasta el 23 de junio, el vestíbulo del Auditorio del Centro Niemeyer acoge la exposición 'Identidad e intimidad', actividad enmarcada en el IV Festival de cine LGTBIQ. Una muestra de fotografías de Germán Gómez donde desgrana una biografía que, por momentos, se convierte en la del espectador. Habla de su identidad, pero también de la de todo un grupo social. Entradas: 4 euros. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Fernando VII, en Oviedo

El Museo de Bellas Artes de Asturias acoge un retrato de Fernando VII. La obra de Francisco de Goya viene acompañada por otro retrato de Carlos IV ejecutado por Bernardo Martínez del Barranco. El cuadro fue encargada por el Consejo Municipal de Santander tras el cautiverio del monarca en Valençay (Francia). Tras la muerte del Rey en 1833, el retrato quedó relegado al olvido. Muestra abierta hasta el 2 de junio. Horarios: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20 horas y domingos de 11.30 a 14.30 horas. Gratuito.

'Patria de sidra', en el Antiguo Instituto (Gijón)

La exposición, en la que se materializa la ardua investigación realizada por Manuel Crabiffose Cuesta, se centra en el estudio de las fábricas de sidra champagne en Asturias desde 1880 hasta 1940. Entrada libre.

Fiestas

Fiestes de Santumedero en Rozaes (Villaviciosa)

Hoy, a las 17 horas, cross para niños y jóvenes y, a las 20.30, entrega de premios. A continuación, romería y verbena con DJ Manín. Y, a las 22.30, actuación de Anabel Santiago.