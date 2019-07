¿Qué hacer este domingo en Asturias? Uno de los conciertos del Festival de Música Antigua, en Gijón. / DANIEL MORA KAY LEVIN Sábado, 13 julio 2019, 22:19

Artes escénicas

'AstuRisas', en Avilés. Hoy, desde las 18 horas, la plaza de España acoge una nueva cita de la XVIedición del Festival de Arte en la Calle AstuRisas, compuesto por espectáculos profesionales de magia, malabares, clowns y acrobacias.A esa hora será el turno de la actuación de Delirium Circus; a continuación, a las 19 horas, le tocará a Felipe Beach; y, por último, habrá un espectáculo de la compañía de marionetas Sueños de Arrabal, titulado 'Animarioneta'. Entrada gratuita.

Música

Coda de Música Antigua. Hoy, todo el día, en varias localizaciones de Gijón. El Festival de Música Antigua de Gijón finaliza hoy su vigesimosegunda edición, tras una semana de conciertos que han contado con artistas nacionales y europeos. El evento contará para este cierre con la participación del alumnado de los cursos del festival, que dará un concierto a las 12.30 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. A las 17.30 horas, en el mismo lugar, Ángel Medina dará una conferencia sobre 'La misa asturiana de gaita'. Como broche, se ofrecerá un recital en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad, bajo el título 'Misa asturiana de gaita'. Todas las actividades son de acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

IIIConcierto de Verano de la Banda de Música de Avilés. Hoy, desde las 12.30 horas, el Parque de Ferrera acoge el III Concierto de Verano de la Banda de Música de Avilés, tercera actuación de verano en los quioscos de música de la ciudad. A la batuta estará Elba Rodal con un programa con obras como Noites de Lúa, West Side Story o Las playas de Río. Gratis.

Conciertos callejeros en Colunga. Estos días, las localidades de Colunga, Lastres y La Isla acogen el XVIII Ciclo de Musicalle, que hoy trae, a las 12.30 horas, a Canciones de Chigre.Además, a las 20 horas, tocarán Caldo y os Rabizos en Lastres. Entrada libre.

Voces de góspel en el Museo. Hoy, a las 20 horas,en el Museo Arqueológico de Asturias. El centro cultural ovetense acoge la actuación de New World Vocal Ensemble, en una actividad que da inicio a los conciertos del programa de Verano en Oviedo. Esta agrupación, formada por sopranos, tenor, barítono y pianista, interpretará temas de la tradición vocal afroamericana en 'From spirituals to gospel', que homenajea a esa música desde sus orígenes hasta sus derivaciones urbanas. Pase libre.

Otros

Arqueobús en Gijón. Hoy, de 16.30 a 19.30 horas, el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres y el Museo de la Villa Romana de Veranes acogen las visitas teatralizadas Arqueobús. Un itinerario arqueológico dramatizado a cargo de la compañía Yheppa Títeres. El punto de encuentro para realizar la visita será en el Fomentín, en el puerto deportivo de Gijón. En esta visita Medugeno Caesaronis de los cilúrnigos y el espíritu del fauno de Veranes realizan un recorrido al pasado de Gijón por estos dos yacimientos. Entrada: 8,40 euros. La visita incluye el autobús.

Visita guiada a Ribadesella. La capital riosellana acoge Descubre Ribadesella, una serie de visitas guiadas gratuitas organizadas desde la oficina de turismo para conocer la Lonja, Casco Antiguo, Puerto Pesquero, Paseo Indiano, Iglesia de San Salvador de Moru, Museo del Territorio en El Carmen y el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. Hoy estará a las 11 horas de la Lonja y a las 12 horas en el Paseo Indiano. Duración: 50 minutos. Necesario reservar en el teléfono 985.860.038.

Ruta con osos en Proaza. Hoy, a las 10.30 horas, desde la Casa del Oso de la localidad, la Fundación Oso de Asturias organiza 'Conoce nuestros osos', itinerario que consiste en una visita guiada a través de la Senda del Oso hasta los cercados oseros, donde el guía explicará las características de las instalaciones así como la vida de estos animales. Duración:90 minutos. Inscripción gratuita por teléfono (985 963 060) o por correo electrónico, en la dirección info@osodeasturias.es.

Nocturnia, en el Botánico. Hoy, a las 21.45 horas, el centro gijonés acoge la séptima edición de Nocturnia, que tendrá lugar hasta el martes. Esta actividad, apta para todo tipo de públicos, ofrece la posibilidad de conocer en vivo el mundo de las aves rapaces. De una forma didáctica y creativa, adentra al espectador en la vida nocturna del bosque para conocer sus hábitats y costumbres. Entradas: 13 euros, menores de cinco años gratis.

Familiar

Ave parece, dinosaurio es'. Hoy, a las 13 horas, el Museo del Jurásico de Asturias en Colunga organiza la actividad 'Ave parece, dinosaurio es'. Un juego para toda la familia con el que conocer los rastros que dejaron los dinosaurios, para distinguir sus huellas de las de otros animales. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Descubriendo una costa milenaria. Esta tarde, a las 18 horas, el Museo del Jurásico de Asturias en Colunga ofrece la actividad 'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios'. Pequeños y mayores aprenderán sobre estos seres en las maquetas situadas en el jardín, con réplicas de yacimientos y un cajón de excavación con restos de T-Rex, de Camarasaurios o de Velocirraptores. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Pintar cuevas en familia. Hoy, a las 16.30 horas, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo organiza el taller 'Pintamos cuevas'. Con las mismas técnicas materiales que nuestros antepasados, usando pinceles, plantillas y aerógrafos, los participantes podrán dejar su huella en la pared como hicieron ellos hace miles de años. Duración:45 minutos. Entradas:2,50 euros.

'10.000 a. L. (antes de Lego)'. Hoy, a las 18 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga acoge esta visita-taller infantil en la que se viaja a la Prehistoria para conocer cómo era la vida en un poblado paleolítico. Reproducciones de herramientas y útiles, ídolos neolíticos, pinturas y distintas construcciones sorprenderán a los más pequeños, que se adentrarán en el mundo de Lego con juegos de construcción y, además, elaborarán figurillas y herramientas con goma y material del bosque. Duración: 40 minutos. Entradas: 2 euros.

'De carroñeros a depredadores'. Hoy, a las 13 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga organiza 'De carroñeros a depredadores', un taller familiar que propone un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza y las herramientas utilizadas. Duración: 45 minutos. Entradas:2 euros.

Taller de arte en Tito Bustillo. Hoy, a las 12 horas, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo acoge el taller 'Pequeños artistas de la prehistoria', dirigido a niños de 4 a 11 años. Allí se experimentará con aerógrafos, pigmentos y piedras de colores para convertir a los participantes en artistas de la Prehistoria y descubrir cómo los antepasados humanos pintaron cuevas como la de Tito Bustillo. Entradas: 2,5 euros.

'Conviértete en un paleontólogo', en Colunga. Hoy, a las 11.30 horas, el Museo del Jurásico de Asturias en Colunga acoge 'Conviértete en un paleontólogo'. Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después observar sus características e identificar a qué dinosaurio perteneció. Entradas: 3 euros, 2,5 euros reducida.

Exposiciones

'Origami Medieval', en Oviedo. El Centro del Prerrománico Asturiano acoge esta muestra sobre los modelos más característicos del Arte Prerrománico y Medieval a través de la papiroflexia, de la mano de los seres mitológicos, caballeros, dragones, caballos, leones, gárgolas, armas y diferentes materiales. Hasta el 29 de septiembre. Horarios: de 10 a 14 horas y de 15.30 a 18.30 horas. Entrada gratuita.

Una de Juan Genovés, en Avilés. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la muestra 'La unidad dividida por cero', del artista Juan Genovés junto con sus tres hijos Pablo, Silvia y Ana. Presenta los cuadros del pintor sobre dos de sus temáticas más habituales: la geometría y el drama humano, y contiene además la instalación 'Abrazo-Desabrazo' (2019), realizada a partir de 'El Abrazo'. Horario: de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 euros.

'Florencia/Venecia', en el Mueso Barjola. El museo gijonés organiza la exposición 'Florencia/Venecia', del artista Juan Carlos Bracho, hasta el 25 de agosto. Un proyecto de vídeo, fotografía e instalación realizado para la Capilla de la Trinidad del centro. Horario: de 12 a 14 horas.

'Miguel de Cervantes, Embajador de España', en Villaviciosa. La Fundación José Cardín Fernández organiza, hasta el 31 de agosto, esta muestra que incluye monedas, billetes y dibujos de la Real Casa de la Moneda, que a lo largo de los últimos 150 años han sido emitidos en homenaje a Cervantes. Horario: de 12 a 14 horas y de 17 a 20 horas.