¿Qué hacer este domingo en Asturias?

Vermú & Picnic, en Gijón

Hoy, a partir de las 13.30 horas, en la Escuela Civil de Marina

Como guinda del pastel, el Gijón Life dice adiós a esta última edición de su festival con el evento Vermic. Se trata de un nuevo concepto de concierto electrónico durante el día que contará, además, con diferentes actividades como un mercadillo, zona de cocktelería y vermú. Los más pequeños también podrán disfrutar de una zona infantil y una gran pista de baile para disfrutar de las actuaciones como las de Todd Terry, DJ Sneak o Terrence Parker, que irán teniendo lugar hasta la 1.30 horas de la mañana. Entrada: gratuita para menores de 12 años/ Adultos 10 euros. Puntos de venta: www.wegow.com o desde la página oficial del Gijón Life Festival 2019.

El Intercélticu, en Avilés

Hoy, desde las 13 horas, en La Exposición

El Intercélticu de Avilés es el festival de cultura celta más importante de Asturias (Fiesta de Interés Turístico Regiónal), acogiendo grupos folklóricos y musicales de los distintos países. Hoy, llega a su fin por todo lo alto: gastronomía celta, zona de atracciones infantiles, mercado celta y, además, una tarde repleta de música en la pista de la Exposición de Avilés gracias a los grupos celtas de Galicia, Escocia, Irlanda yAsturias. Entrada: Gratuita

Música con 'Ellas', en Gijón

Hoy, a las 22 horas, en la Plaza Mayor

Tras el éxito de grupos como Mestizaje y Raíces en pasadas ediciones del Festival Arco Atlántico, la Banda de Música de Gijón presenta Ellas, un recorrido desde el Pasodoble al Soul pasando por la Bossa Nova o la Música Sinfónica, de la mano de esta centenaria agrupación patrimonio de todos los gijoneses y acompañada de varios artistas invitados. Un concierto en el que Ellas serán las auténticas protagonistas. Precio: Entrada libre.

Teatro

'Toc Toc', en Llanes

Hoy, a las 20 horas, en el Casino de Llanes, la compañía de teatro Concejo de Llanes pondrá fin sus representaciones de la obra 'Toc Toc', una comedia hilarante de diversos comportamientos humanos. Entradas: 6 euros. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Música

'Conciertazo' en La Casona de la Montaña, en Oviedo

La Casona de la Montaña, en Oviedo, en el Parque de Invierno, convoca a partir de las 13.30 horas de hoy a un 'Conciertazo' que en realidad son tres: los de Blister, Los Commodoros y Alber Solo and the Firebirds. Rock and Roll y Blues en uno de los entornos más naturales de la ciudad.

IX Festival Internacional de Música de Piantón, en Vegadeo

Hoy, a las 20. 30 horas, la localidad vegadense de Piantón acoge una nueva edición de su Festival Internacional de Música del 28 de julio al 3 de agosto. Hoy tendrá lugar el concierto inaugural a manos de la banda de folk The Wandering Bard. Entrada: Gratuita.

David del Río, en Grado

Hoy, a las 13.30 horas, en la Panerina de Grado, David del Río, cantante y guitarrista que lideró el grupo de rock Poker de Sueños, ofrecerá un concierto enmarca dentro del programa de Música en la calle Grado 2019. Entrada: Gratis

VI Festival veladas mágicas en el claustro, en Cangas de Onís

Hoy, a las 23.15 horas, en el Monasterio de San Pedro de Villanueva, tendrá lugar la actuación del grupo folk progresivo Fontoria, enmarcado dentro de su gira 'Nordes'. Entrada libre hasta completar aforo.

En familia

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga.

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias en Colunga, nos trae una visita guiada que permitirá a pequeños y mayores aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro dinosaurios más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, de Camarasaurios o de Velocirraptores.Duración: 1 hora. Precio: 3 euros, 2.5 reducida.

'10.000 a. L. (antes deLego)', en Teverga

Esta tarde, a las 18 horas, el Parque de la Prehistoria de Teverga en Colunga organiza '10.000 a. L. (antes de Lego)', una visita-taller infantil en la que viajamos a la Prehistoria para conocer cómo era la vida en un poblado paleolítico a través del mundo de Lego y con juegos de construcción que sorprenderán a los más pequeñosEntradas: 2 euros. Duración: 40 minutos.

Visitas teatralizadas, en Gijón

Hoy, a las 16.30 horas, el Parque Arqueológico Natural de la Campa Torres y el Museo de la Villa Romana de Veranes acogen por última vez las visitas teatralizadas Arqueobús. Se trata de un itinerario arqueológico dramatizado a cargo de la compañía Yheppa Títeres. El punto de encuentro para realizar estas visitas será en el Fomentín, en el puerto deportivo de Gijón. La visita incluye autobús, la entrada a los dos museos y la visita teatralizada. Precio: 8.40 euros/ menores de 4 años gratuitos.

'LaTorre de los cuentos',en Llanes

Hoy, a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas, la Torre de Llanes acoge, hasta el 18 de agosto,el espectáculo de cuentos teatralizados 'La Torre de los Cuentos', a cargo de Alicia Pilarte y para toda la familia. Pases gratuitos de 30 minutos.

I Festival Entre Lobos, en Belmonte de Miranda

Hoy, desde las 11 hasta las 18 horas, el concejo belmontino acoge su I Festival Entre Lobos únicamente durante el día de hoy. Será un festival repleto de actividades en la Casa del Lobo, disfrutando en familia con talleres, cuentacuentos y yoga con lobos. Habrá un mercadillo y puestos de comida durante toda la jornada, además de contar con visitas a las casa y al cercado de los lobos. Precio: 5 euros por grupo o familia (máximo 10 personas).

Esgrima Antigua, en Oviedo

Hoy, a las 12 horas, en el Centro del Prerrománico Asturiano de Oviedo, tendrá lugar el taller infantil 'Esgrima Antigua', en el que tras una pequeña introducción, los más pequeños aprenderán la esgrima como arte marcial y no como deporte. Para ello se utilizarán réplicas de armas históricas adaptadas a su tamaño y acolchadas para su seguridad. Precio:9 euros/ reducida 8 euros.

'Conviértete en un paleontólogo', en Colunga

Hoy, a las 11.30 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias tendrá lugar el taller infantil 'Conviértete en un paleontólogo'.Desde la excavación y la extracción de los fósiles hasta su análisis y estudio en el laboratorio, los más pequeños de la casa conocerán el trabajo de un paleontólogo. Buscarán fósiles en unos cajones de arena para después identificar a qué dinosaurio perteneció. Horario: 11:30 (todos los días excepto los jueves). Precio: 3 euros/ reducido 2.50 euros.

Prehistovisitas, en Teverga

Hoy, a las 12 horas, el Parque de la Prehistoria realiza su actividad 'Prehistovisitas a los cercados de fauna prehistórica', una oportunidad para descubrir numerosas curiosidades sobre bisontes europeos y caballos Przewalski, entre otros. La visita se completa con un divertido taller en el que los más pequeños realizarán un imán con forma de animal prehistórico. Precio: 3 euros/ reducida 2.50 euros.

Otros

Festival de surf, en Caravia

Hoy, durante todo el día, se podrá disfrutar en la playa de la Espasa del final de esta edición del festival Motorbeach, que hace culto a la 'beach life'. Tendrá lugar la primera travesía a nado, entrega de premios y una 'vermut sesion' entre otras cosas. Entrada: 5 euros.

Longborad festival, en Salinas

Hoy, desde las 10 hasta las 13 horas, se podrá disfrutar del último día del festival longboard festival de Salinas,donde podrás disfrutar de las últimas competiciones de surf. Además, habrá un vermú surfero con la cmpanera Furgo_DJ's que incluye un micro abierto para los más atrevidos. Entrada: Gratuita.

Exposiciones

I LOVE LEGO en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de LEGO, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: todos los días de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 euros reducida. 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Contrastes y confidencias de Mr. Talbot', en Oviedo

La galería Lucía Dueñas nos trae desde hoy hasta el 14 de agosto. En esta exposición, el artista Ángel Hurtado de Saracho nos presenta una selección de sus últimos trabajos. Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.

Una de Juan Genovés, en Avilés

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la muestra 'La unidad dividida por cero', del artista Juan Genovés junto con sus tres hijos Pablo, Silvia y Ana. Presenta los cuadros del pintor sobre dos de sus temáticas más habituales: la geometría y el drama humano, y contiene además la instalación 'Abrazo-Desabrazo' (2019), realizada a partir de 'El Abrazo'. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 euros.

'Vínculos y percepciones: codificando el mundo de Jimena', en Gijón

Hasta el 25 de agosto, el Museo Barjola de Gijón expondrá la obra del coleccionista Pablo de Castro donde se visibiliza el síndrome de Rett que padece su hija Jimena, una rara enfermedad genética que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso. Horario: de 11.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas. Lunes cerrado.