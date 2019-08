¿Qué hacer este domingo en Asturias?

Gecko Turner, en Gijón

Hoy, a las 23 horas, en la playa de Poniente

El cantante Gecko Turner será el protagonista de esta noche en la Semana Grande de Gijón. La playa de Poniente bailará con sus sonidos que van desde el blues hasta el funk, pasando por sonidos caribeños. Ofrecerá un concierto en el que se escucharán temas de su último disco, 'Soniquete: The sensational sound of Gecko Turner', que incluye temas como 'Un limón en la cabeza' y 'Here comes Friday', en los que también hay hueco para la música pop y la electrónica. Este artista se caracteriza por unas letras escritas en todos los idiomas y por poner a bailar a toda persona que escuchar su música. Entrada gratuita.

Gustatio Romana

Hoy, a las 11 horas, en la Villa Romana de Veranes

Pablo Balbona ofrecerá una master class en la que se realizará un aperitivo con diversos platos elaborados con recetas tradicionales de los banquetes servidos en las villas señoriales romanas. Además, se realizará una visita guiada por el recinto. Los menores de 12 años deben estar acompañados de un mayor de edad. Duración: 2 horas. Precio: 15 euros, para menores de 6 años será gratuito. Plazas limitadas.

Lola Índigo suena en Gijón

Mañana, a las 23 horas, en Poniente

La artista Lola Índigo se subirá mañana al escenario de la playa de Poniente de Gijón. Acompañada de su grupo de bailarinas, cantará los temas que, durante este año, no han parado de sonar, como 'Yo ya no quiero na' y 'Mujer Bruja'. Tras su paso por el programa 'Operación Triunfo', no ha parado de ofrecer conciertos en los que no deja de bailar al sonido de su música trap y funk. Entrada libre.

Música

Bailes en Gijón

Hoy, 12 horas, en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur se realizarán unos bailes amenizados por Estrella García. Entrada libre.

XXXIX Concurso de canción asturiana, en Gijón

Hoy, a las 12 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar la entrega de premios del XXXIX Concurso de canción asturiana, organizado por EL COMERCIO. Gratis.

Mastodonte, en Gijón

Hoy, a las 21 horas, en la plaza Mayor, el grupo Mastodonte pondrá música a la velada. Entrada gratuita.

Amancio Prada, en Gijón

Hoy, a las 22.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón, Amancio Prada dará un concierto donde interpretará sus temas, que casi son poesías. A la 1 de la madrugada saldrá un bus desde el recinto. Precio: 15 euros. Plazas limitadas, entradas en www.nortesurrecords.com.

Tereshkova Swing, en Gijón

Hoy, a partir de las 13.30 horas, en el Savoy, el grupo madrileño Tereshkova Swing ofrecerá un concierto. Entrada gratuita.

Folclore en la calle de Oviedo

Hoy, a las 11.30 horas, en la plaza de la Escandalera, la banda de gaitas Centro Asturiano, ofrecerá un concierto que estará acompañado por las danzas del grupo folclórico Noceu. Gratis.

Le Piano du Lac, en Gozón

Hoy, a las 20 horas, en las dunas de Verdicio, se ofrecerá el espectáculo Piano du lac. Delphine Coutant, tocará el violín y cantará, encima de las aguas, acompañada por Daniel Trutet, tocando el chelo, y Mónica Cofiño quien danzará. Después, se invitará al público a subirse al piano flotante para prolongar el concierto. Precio: se pagará lo que se considere oportuno, recomienda aportar 10 euros.

Teatro

'Adiós Arturo', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos de Gijón, tendrá lugar la representación de la obra 'Adiós Arturo', que la compañía 'La Cubana' ofrecerá hasta el 18 de agosto. Precio:entre 25 y 36 euros. Entradas en:www.teatrojovellanos.com.

Circo del Sol, en Gijón

Hoy, a las 17 horas y a las 20.30, en el muelle de la Osa, el Circo del Sol realizará su espectáculo 'Kooza' en el que se combina arte y acrobacias de payasos, con muestras de manejo de aros y ejercicios en la cuerda floja. Precio: desde 64 hasta 104 euros.

Otros

Fiestas de Deva

Hoy, a partir de las 12.30 horas, tendrán lugar las fiestas de Deva que darán su comienzo con una misa solemne, a la que le seguirá una sesión vermú.

Lluvia de Perseidas, en el Observatorio del Monte Deva

Hoy, a las 21.40 horas, en el Observatorio Monte Deva, tendrá lugar una charla con posterior observación de la lluvia de Perseidas, estará impartida por la Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA. Entrada libre. Plazas limitadas.

Visita guiada al museo Pueblo de Asturias

Hoy, a las 12 horas, en el museo Pueblo de Asturias tendrá lugar una visita guiada, en la que visitando todos los rincones del lugar, se conocerá la vida de la sociedad tradicional asturiana. Duración:2 horas. Precio: gratuito con la entrada la museo, 2,50 euros, reducida 1,40.

Festival La Grapa, en Avilés

Hoy, a las 13 horas, en el parque del Muelle de Avilés, el grupo Detractors ofrecerán un concierto en el último día del festival de música negra. Gratis.

Festival de la Cerveza, en Avilés

Hasta el miércoles, a partir de las 18 horas, la explanada de la Exposición de Avilés acogerá el Festival de la Cerveza, en el que habrá puestos con diferentes tipo de cerveza artesanal y comida, a partir de las 20 horas se contará con música en directo.

Visitas guiadas al Casco Histórico de Avilés

Hoy, a las 11.30 horas y a las 17, desde la Oficina de Turismo de Avilés, tendrá lugar una visita por el casco antiguo de Avilés en la que se conocerá el pasado y el presente de la ciudad. Duración: entre 90 y 120 minutos. Precio: 10 euros, los menores de 15 años entrarán de manera gratuita.

Feria Internacional de Muestras, en Gijón

Hasta el 18 de agosto, de 11 a 22 horas, en el Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro tendrá lugar una feria en la que diferentes empresas mostrarán sus productos. Precio:4 euros, para menores de 12 años la entrada será de 1,20. Los menores de 3 años entrarán gratis.

En familia

Visita a la Costa Jurásica del Sueve

Esta tarde, a las 19.15 horas, saliendo desde el Centro de Interpretación Sierra del Sueve, se realizará un ruta guiada en la que se conocerá cómo se formaron las huellas jurásicas en la playa de la Griega. Recorrido:1,2 kilómetros. Duración: 1,5 horas. Precio: 4 euros. Plazas limitadas, reservas hasta las 12 horas llamando al 655 809 773.

Conoce las aves del Botánico

Hoy, a las 10.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón tendrá lugar una visita guiada en la que se conocerán todas las aves del lugar. El colectivo ornitológico Carbayera del Tragamón será el encargado de explicar todos los secretos de la vida de estos animales. Duración: 2 horas, Precio: Gratuito con la entrada al recinto, 2,90 euros, mayores de 65 años y personas de entre 12 y 26, 1,80, los menores de 12 años entrarán de manera gratuita.

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'De carroñeros a depredadores', en Teverga

Hoy, a las 13 horas, se ofrece un taller en el que se mostrarán las diferentes técnicas de caza a lo largo de la historia y las herramientas utilizadas. Dirigido a niños partir de 4 años. Duración: 45 minutos. Precio: 2 euros, entrada al parque no incluida. Plazas limitadas, la reserva se puede realizar llamando al 985 122 553, en www.parquedelaprehistoria.es.

Exposiciones

I LOVE LEGO en el Palacio de Revillagigedo, en Gijón

Hasta el 29 de septiembre, se podrá ver la exposición de LEGO, en la que se podrán observar seis mundos creados mediante piezas de este juego de construcción. Horario: de 11 a 21 horas. Entrada: 7 euros, 6 reducida, 4 euros con Gijón Card o presentando el ticket del autobús turístico.

'Contrastes y confidencias de Mr. Talbot', en Oviedo

En la galería Lucía Dueñas hasta el 14 de agosto. En esta exposición, el artista Ángel Hurtado de Saracho presenta una selección de sus últimos trabajos. Horario: de martes a viernes de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Los sábados, de 11 a 14 horas. Entrada gratuita.

'De la ida a la materia', en Gijón

En el Museo Casa Natal de Jovellanos, hasta el 22 de septiembre, tendrá lugar esta exposición que muestra la obra de Sebastián Miranda. Horario: de 10 a 14 horas, lunes cerrado. Gratuito.