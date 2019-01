¿Qué hacer este domingo en Asturias?

Da Vinci se va del Revillagigedo

Hoy, de 10 a 14.30 y de 16.30 a 21, última oportunidad para ver la muestra en el Palacio de Revillagigedo de Gijón

Tras varias semanas abierta, hoy se clausura la exposición 'Leonardo Da Vinci. El inventor', que cuenta con el patrocinio del diario EL COMERCIO y luce en el céntrico Palacio de Revillagigedo de Gijón. Aquí se pueden ver algunos ingenios del escultor, pintor, ingeniero, arquitecto y científico italiano. Listado de precios: 8 euros pagan los mayores de 12 años, y 6 euros abonan los niños entre 6 y 12 años, los jubilados y portadores del carné joven y los estudiantes. La exposición abre hoy, domingo, de 10 a 14.30 y de 16.30 a 21 horas.

Drama patrio, en Avilés

Esta tarde, a las 20 horas, en la Sala Cine del Niemeyer

Se proyecta la película 'Viaje al cuarto de una madre', protagonizada por Anna Castillo, Lola Dueñas y Pedro Casablanc. La protagonista quiere marcharse de casa, pero no se atreve a decírselo a su madre. Madre e hija tendrán que afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se tambalea. Apta para todos los públicos. Precio: 3 euros.

Teatro infantil en la Laboral

Esta tarde, a las 17.30 horas,en el Teatro de la Laboral de Gijón

Voilà Producciones representa 'Invisibles' esta tarde. La protagonista, Mía, le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se imagina a Frida, su nueva amiga invisible. Con ella puede hacer frente a sus temores. Años después le dicen que ya es mayor para creer en fantasías, así que se olvida de Frida. Cuando la vuelve a necesitar, ya ha desaparecido. A partir de 5 años. Precio: 6 / 5 euros.

Familiar

Taller titiritero en Siero

Esta tarde, a las 17.30 horas, en el Museo Taller de Títeres (La Cabaña, 51A, Lugarín), las familias harán un teatro de títeres y aprovecharán para contar historias en él. Duración: 90 minutos. Entradas: 6 euros. Más información: 686 12 58 80 / 985 72 42 34.

Laberintos, en el Evaristo Valle

Hoy, de 12 a 14 horas, en el museo de Gijón, las familias descubrirán el misterioso relieve Piedra del Río y el diáfano jardín francés. También diseñarán su propio laberinto. A partir de 5 años. Precio: 7 euros.

Frankenstein visto de otra manera, en Mieres

Esta tarde, a las 18 horas, en el Centru Cultural de Mieres, la compañía ACAR Teatro del Mundo ofrece una nueva versión de Frankenstein, coincidiendo con el 200 aniversario de la publicación de la novela de Mary Shelley. 'La loka historia de Frankenstein', que así se titula, es un espectáculo de clown, improvisación y terror cómico. Anacelia Álvarez, Roca Suárez y Pep Vila se encargan de la dramaturgia. Precio: dos euros.

Cine

'Amarga victoria' se proyectaesta tarde en Oviedo

Hoy, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica de Oviedo, se verá la película 'Amarga victoria' (Estados Unidos, 1939), dentro del ciclo 'Radar'. Protagonizada por Bette Davis, George Brenty y Humphrey Bogart. Una joven de la alta sociedad está aquejada por una enfermedad que amenaza su vida. La aparición de un neurocirujano hará que todo cambie. Duración: 104 minutos. En inglés con subtítulos en castellano. Gratis.

Hay un caballo en el balcón...y es mi amigo, en Mieres

Mañana, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se verá, en versión original, la película austriaca 'Un caballo en el balcón'. Tener síndrome de Asperger y gustarte las matemáticas ya es bastante complicado para Mika, un niño de diez años con pocos amigos en el colegio. Pero si además haces migas con un caballo que vive en el balcón de enfrente... las cosas se vuelven raras de verdad. Gratis.

Artes escénicas

Berto Romero volverá a llenar el aforo del Niemeyer

Hoy, a las 19 horas, Berto Romero repite función en el Centro Niemeyer de Avilés. Solo quedan entradas con visual reducida. Están disponibles en taquilla.

Visitas guiadas

Descubra el Niemeyer

De miércoles a domingo a las 17 horas y los sábados y domingos también a las 12.30, el Centro Niemeyer de Avilés ofrece a sus visitantes hacer un recorrido guiado para conocer a fondo sus secretos. Tendrá acceso a la plaza, la cúpula, el auditorio (hall y patio de butacas) y la torre-mirador. Dura unos 45 minutos. Precio general: 3 euros. Con descuento, solo 2.

Conozca el Pueblo de Asturias

Los domingos, a las 12 horas, el museo con sede en Gijón abre sus puertas para que el visitante conozca sus instalaciones, colecciones y secretos. Descubrirá, además, el modo de vida de la sociedad tradicional asturiana. Duración: unas dos horas. Gratis con la entrada.

Exposiciones

Del Bellas Artes a La Caridad

La pinacoteca de Oviedo (calle Santa Ana, 1-3) alberga varias muestras temporales estos días, además de su gran colección permanente. Están abiertas 'Artes industriales y decorativas' y 'Portrait'. Ambas estarán hasta el 17 de febrero. Horario: de martes a viernes de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados de 11.30 a 14 y de 17 a 20, y domingos y festivos de 11 a 14. La entrada es gratuita. Hasta el 27 de enero se puede ver la muestra 'Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas Artes' en el Complejo Cultural As Quintas de La Caridad.

La historia de Ensidesa se muestra en Ribadesella

Hasta el 31 de enero, en la casa de cultura riosellana, se muestra 'Ensidesa 1950, el nacimiento de un gigante'. Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 12 a 14.

Clausura de la exposición de Masats y Buñuel, en Gijón

Hoy, último día para ver, en la iglesia de la Laboral, la exposición 'Masats / Buñuel en Viridiana'. Es el resultado del trabajo del fotógrafo durante el rodaje de la icónica película del maestro del cine. Masats solo estuvo un par de días, pero fueron suficientes porque decidió centrarse en Buñuel en acción en lugar de en la película. Entrada gratuita.

Homenaje a Aida Fresno en Gijón

En el CMI Pumarín Gijón-Sur, hay una exposición que homenajea a la pintora Aida Fresno, muy vinculada a la asociación de vecinos de Nuevo Gijón y fallecida en noviembre de 2017. Se pueden ver acuarelas, pastel, acrílicos y muchos óleos hasta el 3 de febrero. Gratis.

La vivienda social obrera, en Gijón

Hasta el 31 de marzo, en la Ciudadela de Celestino Solar. «Lo general es que los pobres ocupen casas exclusivamente destinadas y construidas para ellos». Así definía el ingeniero Fernando Arenal en el informe realizado por el Ateneo de Gijón 'Datos para el estudio de la Cuestión Social', de 1885, el tipo de viviendas en las que habitaban las clases populares gijonesas. En esta muestra puede verlo. Gratis.

Dos muestras en la Laboral

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón) acoge la II muestra Lab<20 y 'Ctrl.+Alt.+Del. [fuerade]', proyecto de Mario M. Martínez. Horario general del centro: miércoles, jueves y viernes de 10 a 19 horas y sábados, de 12 a 19. Entrada: dos euros. Los miércoles es gratis.

Historia local, en Gijón

'Gijón bajo las bombas / Xixón so les bombes', la exposición sobre el bombardeo indiscriminado de la ciudad por mar y aire entre el verano de 1936 y octubre de 1937, vuelve a exponerse en la Biblioteca Jovellanos de la ciudad. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20.45 horas, sábados de 10 a 13.45 y de 16 a 19.45 y domingos y festivos de 10 a 13.45 horas. Entrada gratuita.

La Asturias del pasado siglo se expone en Gijón

Hasta el 20 de enero, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, se puede ver 'Hallazgo de lo Ignorado. Fotografías de Asturias de Ruth M. Anderson para la Hispanic Society of America, 1925'. Se trata de instantáneas tomadas por la profesional, quien viajó por toda España entre los años 1923 y 1930. Entrada gratuita. Además, hasta el 30 de abril, el Pueblo de Asturias muestra 'Ruth M. Anderson. Una americana en Asturias, 1925. Fotografías para The Hispanic Society of America'. Son 125 imágenes de la vida cotidiana. Precio de la entrada general: 2,50 euros.

Gijón, ciudad industrial

El Nicanor Piñole alberga 'Gijón, la ciudad industrial burguesa (1880-1920)'. Un centenar de fotos que Alejandro Alvargonzález Alvargonzález (1850-1918) recopiló a lo largo de toda una vida, en la que el interés por la historia de Gijón y, en particular por la figura de Jovellanos, fue una constante. Entrada gratuita.

¿Quién es Shadi Ghadirian?

Lo muestran en AvilésHasta el 31 de marzo, en el vestíbulo del Auditorio del Niemeyer, se expone 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Retrospectiva que recoge todas las series de esta gran artista. Se inspira en su entorno y cultura y su condición de mujer para trabajar. Aquí muestra imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. De miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Precio: 4 euros.

Roberto Rodríguez expone 'Animal Print(ed)', en Avilés

Hasta el 31 de enero, en la Factoría Cultural. El creador avilesino parte de dos ilustraciones y las transforma sobre diferentes soportes y técnicas de reproducción gráfica como la serigrafía y el stencil. De 9 a 14.30 y de 16.30 a 21 horas. Gratis.