¿Qué hacer este domingo en Asturias?

Exposición de palabras, en Avilés

Hasta el 5 de mayo, en la cúpula del Centro Niemeyer

'Joan Brossa & Alain Arias-Misson: De la poesía a la palabra; de la palabra a la calle' es el título de la exposición que puede visitar en la cúpula del Centro Niemeyer hasta el 5 de mayo. Las obras del catalán y el belga resultan al espectador metafóricas porque muestran acciones surreales. Son acciones liberatorias, surreales e inesperadas que se exhiben a modo de juego. Brossa emplea elementos cotidianos, mientras que el poema público de Arias-Misson es caótico y estructurado. Horario: de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 horas. Entrada: 4 / 3 euros. La última hora de apertura por las tardes es gratuita.

Arte efímero en familia

Esta tarde, a las 17.30 horas, en el Teatro de la Laboral de Gijón

Ytuquepintas demuestra en 'Sueños de arena' que el arte no tiene por qué perdurar en el tiempo, que también puede ser efímero. Solo con sus manos y arena encima de un vidrio, Borja González muestra el transcurso de la vida de dos personas. Dibujo tras dibujo, Borja transporta al espectador a momentos llenos de emociones. Duración: 50 minutos. A partir de 4 años. Precio: 8 / 6 euros.

Cine italiano en Oviedo

Mañana por la tarde, a las 20 horas,en el Teatro Filarmónica

Los amigos Gianni, Antonio y Nicola se conocieron en la guerra, pero luego siguieron caminos diferentes: uno se hace abogado, otro es conserje y el tercero se dedica a la crítica cinematográfica. Un día, se vuelven a encontrar y Antonio se enamora de la novia de Gianni, a la que este ha abandonado. ¿Cómo continuarán sus vidas? Para saberlo, tiene que ver la comedia 'C'Eravamo tanto amati'. Gratis.

Familias

Taller titiritero en Siero

Esta tarde, a las 17.30 horas, en el Museo Taller de Títeres (La Cabaña, 51A, Samartino), las familias pueden ponerse manos a la obra para hacer una marioneta con forma de pterosaurio utilizando cartón, cartulina y un palito de madera. Tendrá el movimiento de las alas. El taller dura casi dos horas. Precio: 6 euros. Reservas: 686 12 58 80 / 985 72 42 34.

Visita a los cercados de los animales, en Teverga

Hoy, a las 12.30 horas, en el Parque de la Prehistoria de Teverga, visita guiada a los cercados para todos los que quieran conocer el hábitat, dieta y origen de los bisontes europeos, caballos Przewalski, neo-uros, gamos y ciervos. Duración: 75 minutos. Los adultos pagan 2 euros. Los niños que hagan la visita y el taller artístico posterior pagan 3. Socios del Club Cultura Asturias, Pasaporte Cultural, Carnet Escolar, Carnet Joven y Fnac, solo 2,50 €.

Movimiento en El Huerto

Esta tarde, a las 18 horas, El Huerto (Severo Ochoa, 93) acoge el espectáculo 'Formas', de Zig Zag Danza. Se trata de un sorprendente trabajo donde el movimiento, la manipulación de objetos y los efectos visuales se dan la mano para crear un espectáculo inusual para niños a partir de 4 años. Entradas: los adultos pagan 8 euros y 5 los menores de 16 años. En taquilla cuesta un euro más.

Música

Concierto de invierno, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, actúa la Banda de Música Ciudad de Oviedo bajo la batuta de David Colado. Gratis.

Cine

Cayo Largo', en Oviedo

Esta tarde, a las 19.30 horas, en el Teatro Filarmónica, se proyecta, en blanco y negro, 'Cayo Largo (Key Largo)', de John Huston (Estados Unidos, 1948). Humphrey Bogart, Edward G. Robinson y Lauren Bacall protagonizan esta cinta, enmarcada en el ciclo 'Radar'. Frank McCloud va a un hotel para honrar la memoria de un amigo de armas de la Segunda Guerra Mundial. La viuda de su compañero y su padre administran el negocio. Los tres se verán atrapados cuando el hotel es tomado por un grupo de mafiosos que buscan refugiarse. En inglés e italiano con subtítulos en castellano. Entrada gratuita.

La historia de Irisz Leiterse proyecta en Gijón

Esta tarde, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Laboral, se verá 'Atardecer' (2018), dentro de la muestra 'Estaciones' de Laboral Cinemateca. Irisz Leiter es una joven que llega a la capital húngara tras pasar su infancia en un orfanato. Tendrá que enfrentarse a su pasado cuando descubre un hermano que nunca supo que tenía. Su misión de encontrarlo la lleva a descubrir oscuros secretos mientras el país se prepara para el caos de la guerra. Duración: 144 minutos. Versión original en húngaro subtitulada en castellano. Precio: 4 / 3 euros.

Drama británico en Avilés

Hoy, a las 20 horas, en la sala cine del Niemeyer, se proyecta, en versión original, la película inglesa 'La sociedad literaria y el pastel de piel de patata'. Mientras Londres se recupera de la Segunda Guerra Mundial, la escritora Juliet Ashton (Lily James) busca el argumento para su próximo libro. Un día, recibe una carta de un desconocido que le presenta un curioso club de lectura. No recomendada para menores de 7 años. Precio: 5 euros.

Idris Elba y Kate Winslet protagonizan peli, en Mieres

Mañana, a las 19 horas, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, se proyecta 'The mountain between us' (2017). El doctor Ben Bass y la reportera gráfica Alex Martin son dos extraños que han decidido compartir un viaje privado y se verán obligados a confiar el uno en el otro para sobrevivir tras sufrir un accidente de avioneta. Se proyecta en versión original. Duración: 104 minutos. La entrada es gratuita.

Visitas guiadas

Conozca el Pueblo de Asturias

Los domingos, a las 12 horas, el museo con sede en Gijón abre sus puertas para que el visitante conozca sus instalaciones, colecciones y secretos. Descubrirá, además, el modo de vida de la sociedad tradicional asturiana. Duración: unas dos horas, aproximadamente. Actividad gratuita con la entrada.

Visite el Niemeyer

Todos los días a las 17 horas y los sábados, domingos y festivos también a las 12.30 horas, puede descubrir el centro avilesino mediante una visita guiada. Duran 45 minutos. Recorrido: plaza, auditorio (vestíbulo y patio de butacas), cúpula y torre-mirador. Precio: 3 / 2 euros. Si se suma ver una exposición, sale por 6 y con dos muestras, por 8 euros. No es necesario hacer reserva previa.

Exposiciones

eflexión en Gijón sobre el paisaje posindustrial ¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas perspectivas están presentes en la exposición 'Paraíso postindustrial', que hasta el 15 de febrero se expone en el CMI de El Llano. Pretende hacer reflexionar a su espectador en torno a la realidad asturiana actual. Muestra de grabado y cerámica de la Universidad Popular. Gratis.

'Egipto. Vida en el Nilo', en GijónEl Espaciu Astragal acoge la exposición 'Egipto. Vida en el Nilo', del joven fotógrafo gijonés Guillermo Suárez Llana. Comparte su visión personal del país. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14. Entrada gratuita.

'Creación', en Cimavilla (Gijón) Hasta el día 15, en la sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález (calle de Óscar Olavarría, 11), se puede visitar 'Creación', compuesta por pintura y escultura de María José Requena. Gratis.

Fotos sobre los 40 años de la Constitución Española, en Luarca Hasta el 19 de febrero, en la Nueva Sala de Exposiciones Álvaro Delgado, se puede visitar la exposición fotográfica '40 años de la Constitución Española'. Horario: lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas, y martes y jueves, de 12 a 14.

'Almas negras', en OviedoEl Museo de Bellas Artes acoge la muestra 'Litomorfologías: Almas negras (III)', del artista asturiano Francisco Velasco. Una selección de sus estampas más recientes referidas a problemas y situaciones sociales así como a la actual toma de decisiones políticas. Gratuito. Hasta al 31 de marzo.

Arte comparado en el Museo Evaristo ValleEl museo de Gijón muestra, hasta el 30 de marzo, 'La plenitud del vacío. Juan Ariño, pintura / Héctor Jácome, fotografía'. Reúne 35 pinturas de Juan Ariño (Madrid, 1945) y 48 fotografías de Héctor Jácome (Pola de Lena, 1974), que muestran la notoria afinidad que las une. Entrada general: 5 euros. Los niños menores de 12 años pasan gratis.

Del Grupo Covadonga El Centro Municipal Integrado de La Arena acoge hasta el día 22 una exposición del Real Grupo de Cultura Covadonga. Se trata de una muestra colectiva de pintura. Entrada gratuita.

¿Quién es Shadi Ghadirian?Hasta el 31 de marzo, en el vestíbulo del auditorio del Centro Niemeyer, está 'Shadi Ghadirian. Como todos los días'. Retrospectiva que incluye imágenes que representan a las mujeres iraníes en marcado contraste con la forma en la que los occidentales las retratan. Se puede visitar de miércoles a domingo de 11 a 14 y de 16 a 19 h. Entrada: 4 / 3 €.

'Los caprichos' de Goya se muestran en el Centro ValeyHasta el 23 de marzo, en las salas 1 y 2 del centro de Castrillón, se exponen 'Los caprichos' de Goya. Se trata de una serie de ochenta grabados que representa en su conjunto una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo, de la nobleza y del clero. Gratis.