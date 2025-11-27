Comienzan los EnCOHENtros en Oviedo con flamenco, las poetas del 27 y las comparsas de Cádiz

E. C. Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:01 Comenta Compartir

La 6 Temporada de la Canción de Autor enCOHENtros unirá en Oviedo a siete músicos, cantantes, escritores, periodistas y docentes entre el 27 y el 30 de noviembre para disfrutar de la música en un programa que incluye conversaciones musicales, conferencias, mesas redondas y cine. Los EnCOHENtros están organizados por la Cátedra Leonard Cohen de la Universidad de Oviedo, y cuentan con la financiación de Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, y la colaboración de la Fundación Cajastur. Toda la programación es gratuita, con entrada libre hasta completar aforo.

Los sextos EnCOHENtros se abrirán con flamenco, con una conversación musical entre el musicólogo Faustino Núñez y el guitarrista Marcelo de la Puebla, titulada 'Músicas de ida y vuelta: América en el flamenco'. Núñez, creador de flamencopolis.com, un lugar de referencia sobre el flamenco en internet, fue director musical de la compañía de Antonio Gades y director del sello Deutsche Grammophon. Es autor de numerosos libros didácticos y de carácter científico sobre flamenco, música española y música clásica. En Oviedo mantendrá un mano a mano con Marcelo de la Puebla, guitarrista de origen chileno que creció en Francia rodeado de artistas como Atahualpa Yupanqui o el legendario grupo chileno Quilapayún. Es dedicatario de numerosas obras escritas especialmente para él por destacados compositores de todo el mundo. Esta actividad será moderada por José Errasti, director de la Cátedra Leonard Cohen.

El músico, poeta y cantautor Antonio Martínez Ares dialogará con la profesora Elena Merino sobre 'La poética del Carnaval de Cádiz: la comparsa de Martínez Ares', título homónimo de la tesis doctoral de Merino. El músico es uno de los autores de comparsas más veteranos de la actualidad. Comenzó en los años 80 a los 18 y actualmente es uno de los autores en activo más premiados, con más de diez primeros premios en su currículum. Martínez Ares ha marcado un antes y un después en la historia del carnaval gaditano, siendo considerado uno de los autores más importantes desde Paco Alba. Moderando este diálogo estará el crítico musical Miguel A. Fernández.

La 6 Temporada de la Canción de Autor enfocará también el talento de las poetas del 27 con Sheila Blanco, en un diálogo que coordinará la profesora Miriam Perandones. Sheila Blanco es cantante, pianista y compositora. Su trayectoria destaca por su labor divulgativa en proyectos como 'Cantando a las Poetas del 27', que recupera y musicaliza la obra de autoras olvidadas de esa generación. El proyecto nace de la voluntad de la cantante de recuperar la voz de una parte esencial de la literatura española que, aunque compartieron espacios, influencias y círculos literarios con sus compañeros varones, quedaron relegadas al olvido en los manuales y en la memoria colectiva. Tras años de investigación, lectura de biografías y búsqueda de poemarios, Sheila Blanco seleccionó los textos que más la inspiraron para darles nueva vida a través de la música. Acompañada únicamente por su piano, interpreta poemas de Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Pilar de Valderrama, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu.

Las conversaciones musicales finalizarán con Alexis Díaz-Pimienta, novelista, poeta, ensayista y repentista (el repentismo es una tradición cubana que consiste en improvisar poesía en forma de décimas, tipo de estrofa que procede del Siglo de Oro). Director y fundador de la Academia Oralitura y de la Cátedra de poesía improvisada (Cuba) y uno de los autores cubanos más prolíficos y multipremiados de su generación. Escritor y repentista, autor prolífico y multipremiado cuya obra ha sido traducida a varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, árabe, búlgaro, finés, japonés, portugués y farsi), en antologías y revistas. Ha publicado más de 50 libros en diferentes géneros (novela, relato, ensayo, poesía, literatura infanto-juvenil) y ha obtenido prestigiosos premios nacionales e internacionales tanto en Cuba, como en México y España (siete premios de poesía, tres de novela, tres de relatos). Alexis Díaz-Pimienta estará acompañado en los enCOHENtros por la poeta María Esteban en el diálogo titulado Un traficante de rimas: la ruta décima-canción.

Los enCOHENtros finalizarán con cine, con la proyección de la película 'La estrella azul', de Javier Macipe, sesión realizada en colaboración con la Semana del Audiovisual Contemporánea de Oviedo (SACO). La estrella azul es un road movie que rebosa alma y energía, un puente entre España y Argentina a través de la figura del artista de culto Mauricio Aznar, un famoso rockero español que recorre Latinoamérica buscando reencontrarse con su vocación dejando atrás el fantasma de la adicción. Allí conoce a Don Carlos, un anciano músico en horas bajas que, a pesar de ser autor de algunas de las canciones más famosas del folclore de su país, apenas consigue pagar sus facturas. Carlos acoge con generosidad al extraño visitante haciendo las veces de maestro Miyagi musical. De su encuentro nace un extravagante dúo. La película logró el Goya a la mejor dirección novel y mejor actor revelación, premio del Jurado Joven y premio Cooperación Española en el Festival de San Sebastián, y cinco premios en Toulouse Cinespaña. Esta sesión será presentada por José Errasti.