«En el escenario todo es posible»

María Pagés actúa mañana en Oviedo. María Pagés presenta mañana en el Campoamor 'Una oda al tiempo', su obra más madura y profunda: «Estamos convencidos de que hemos hecho un buen trabajo» M. F. ANTUÑA Viernes, 31 mayo 2019, 04:31

María Pagés (Sevilla, 1963), genio y figura del flamenco, llega mañana con todo su arte al Teatro Campoamor de Oviedo con 'Una oda al tiempo', un espectáculo en el que ella y su pareja sentimental y creativa, El Arbi El Harti, han echado el resto.

-¿Por qué el tiempo merece una oda?

-El tiempo es uno de los temas que ha preocupado y ocupado más a la humanidad. Si bien ya estaba en germen en 'Utopía', había llegado el momento de afrontarlo en profundidad.

-¿Cómo se baila el tiempo?

-Yo creo que las artes tienen la facultad de ser el reflejo de una emoción, de una circunstancia. La literatura, la escultura, la filosofía, la pintura, la música han hablado del tiempo. La danza es otra forma de expresión, otra manera de reflejar lo que nos pasa, lo que pensamos, lo que nos emociona.

-¿Cómo fue el proceso de creación?

-Cualquier trabajo coreográfico flamenco tiene su propio proceso como arte total que es. Empieza con una idea, con su desarrollo, con esa búsqueda de todos los elementos que te van haciendo descubrir caminos y a partir de ahí te van alimentando. En ese proceso nos hicimos acompañar de cómplices, de filósofos, de escritores, de Yuorcenar, de Borges, de Octavio Paz, de Neruda... Todas estas personas nos transmitieron muchas cosas sobre el tiempo. Recuerdo una cita de Yourcenar que dice que el tiempo es el gran escultor de cualquier obra artística. Todo fue inspirador y nos sirvió para afrontar después la música, todos los palos del flamenco, la iluminación, el vestuario... para ir esculpiendo. Todo parte de una dramaturgia de El Arbi que fuimos siguiendo para ir descubriendo caminos y después plasmarlos.

-¿El tiempo no es hoy como era antes?

-El tiempo depende del tiempo vital, se valora de otra manera en función de los tiempos que vivimos. El tiempo es siempre un círculo, es como definir el día y la noche, como esa primavera que pasa y vuelve, ese árbol que pierde las hojas y luego las recupera, porque siempre hay tiempo para la esperanza aunque haya momento más grises.

-Viajemos a tiempos pasados. ¿Recuerda cómo fue la primera vez que sintió que bailar era lo suyo?

-Recuerdo el momento en el que sentí que formaba parte de esto, de un mundo que luego se convierte en tu vida. No tengo buena memoria, pero sí conservo en la mente aspectos muy sensoriales de la primera vez que me subí a un escenario. Tenía cinco años, fue en el Teatro San Fernando de Sevilla, tenía los pies fríos, recuerdo la sensación de nervios esperando detrás del telón... Seguramente me marcó; sé que ese momento fue importante.

-¿El escenario solo tiene buenos momentos?

-Es un lugar especial donde continuamente surgen dificultades y donde estás continuamente superándolas, y siempre tienes la convicción de que las vas a superar. Esa fe en lo que hacemos, en el equipo, eso básicamente ocurre en el escenario, un lugar especial donde todo es posible.

-¿Cuándo fue la última vez que tuvo esa sensación?

-Quizá fue cuando vimos por primera vez 'Una oda al tiempo', realmente tanto El Arbi como yo sentimos que es nuestra mejor obra. Nos dio una gran felicidad, una sensación de satisfacción. Esta obra nos ha marcado un camino. Estamos convencidos de que hemos hecho un buen trabajo y nos da ganas de seguir trabajando.

-¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o lo mejor siempre está por venir?

-El tiempo que está por venir es el mejor. Una de las cosas maravillosas que tiene la vida, y el cumplir años, es la experiencia, lo importante es saber aprovecharla, valorarla, cuidarla y transmitirla. Hemos inaugurado el centro coreográfico María Pagés en Fuenlabrada y esto nos permite poder transmitir. Queremos devolver y abrir caminos a los que vienen detrás.

-¿Cómo ve la salud del flamenco?

-Estamos en un momento importante de evolución del flamenco, que ya va reflejando todo lo que han sido estos cuarenta últimos años de apertura y que hace que se vea o se empiece a ver de otra manera. Pero la lucha no ha terminado, todavía el flamenco no está en el lugar que le corresponde. Esto coincide con una crisis enorme en la danza: se programa menos, han desaparecido compañías... El momento económico no es favorecedor, pero hay una lucha para que sea reconocido en estamentos sociales y políticos como el arte que es: el que más y mejor nos representa.