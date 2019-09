Esperando la emoción

Casi veinte años tardó José Ramón Fernández en dar forma a 'J'attendrai' (Esperaré), la obra que mañana estrena en España la compañía gijonesa Ánimo de Lucro bajo la dirección de Jorge Moreno y que viaja a los horrores del nazismo, a Mauthausen y todo su espanto con el ánimo de contar una historia de seres humanos, que siguen adelante, a quienes no le queda otra que vivir y sobrevivir con ese pasado siempre presente. Con Pepe Mieres, Marga Llano, Álvaro Celemín, Javi Arboleya y Sonia Vázquez en el reparto, esta conmovedora historia que solo se ha podido ver en una ocasión en La Rochelle y a través de lecturas dramatizadas en Roma, Gijón y Madrid (con José Sacristán, nada menos), se hace realidad con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica, con el que precisamente se abre la temporada de otoño del coliseo.

«Estoy muy ilusionado, es una obra importante para mí», confiesa el autor desde Madrid, donde vive. Pero mañana estará aquí para ver cómo esos personajes creados por él a partir de otros reales se suben a las tablas del teatro. «Yo creo que lo primero que escribí fue en el 95 y la acabé en 2014», explica José Ramón Fernández, que se siente muy implicado personalmente con esta historia. Su tío, superviviente de Mauthausen, está en ella. «Todo empezó una noche en Francia en la que oigo gritar a mí tío, él estuvo en el campo de concentración y sobrevivió, pudo disfrutar de la vida, pero eso le visitaba todas las noches y, como suele pasar que no preguntamos, yo a mí tío no le pregunté, y me he pasado los últimos veintitantos años acumulando libros sobre el tema», relata Fernández, que ha tratado de dar una visión personal, reposada, muy profunda, que incide más que en relatar los horrores del nazismo en otros aspectos: «Cómo podemos llegar nosotros a ser víctimas o verdugos, qué nos lleva, qué frase que decimos sin darnos cuenta nos lleva a parecernos a los verdugos», plantea.

Porque la obra es la historia de un encuentro: un veterano ya en el final de su vida con una mujer que regenta un hotel en Francia, y de ahí surgen los descubrimientos, de ahí nace la historia de remordimientos, de secretos, de dolores ocultos. «Esto no es 'La gran evasión' con Steve McQueen, es una historia de personas que pasan por una experiencia durísima, y si sobreviven, cómo eso acompaña sus vidas y afecta su relación con la familia, con los amigos», analiza el autor, que ha aprendido de este larguísimo proceso que en las situaciones límite de horror se toca el cielo con las manos, se dan gestos de solidaridad, la vida siempre continúa y hay amigos que ayudan a seguir soñando. «Al final, lo que vengo a contar es que la alegría de vivir es lo que te salva de la barbarie».

Llegar a este texto fue un proceso tan complicado para José Ramón que pensó, incluso, en abandonar y escribir un ensayo contando que había fracasado. No tiró la toalla, y tanto en las lecturas dramatizadas como en el primer estreno profesional, que se hizo en enero de 2016 en La Rochelle, la emoción se desbordó. Entre el público, conocedores de lo que sucedió durante el nazismo, también de la llegada de numerosos niños de la guerra asturianos a Francia durante la contienda civil española, una historia presente también en el montaje: «Fue muy emocionante, la cosa funcionó, transmitía, emocionaba». Fernández confía que en Asturias se repita esa misma experiencia. De momento, el elenco vive inmerso en ese sentimiento, ha hecho suyo el texto, lo ha interiorizado y solo aguarda el momento exteriorizarlo, de ponerlo ante los ojos del público. El Jovellanos espera.