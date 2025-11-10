La rebeldía 'underground' de la revista El Víbora renace en la Sala del Cómic de Avilés

Tras ejemplos de portadas de la revista El Víbora que se podrán ver en la exposición que llega el día 13 a la Sala del Cómic de Avilés.

Los privilegiados que tuvieron la suerte de leer El Víbora, la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español del siglo pasado, la definen como una publicación «provocadora, radical y profundamente comprometida con la realidad social». Es el recuerdo de unas viñetas inconformistas y transgresoras que ahora vuelven a cobrar vida en la exposición 'El Víbora: 25 años de contracultura en viñetas', que podrá visitarse en la Sala del Cómic de Avilés desde este 13 de noviembre hasta el 17 de mayo del próximo año.

La exposición estará comisariada por Álvaro Pons, MacDiego y Aníbal Siñeriz y la inauguración tendrá lugar ya este mismo jueves, a las 19.30 horas, con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, acompañada por el editor y director de la revista desde el primer número, Emilio Bernárdez, y los ilustradores Laura Pérez Vernetti, Miguel Ángel Martín y Marta Guerrero, quienes colaboraron con El Víbora.

Durante sus veinticinco años de publicación ininterrumpida, entre 1979 y 2004, la revista editada por La Cúpula se convirtió en un auténtico fenómeno cultural que nació precisamente del espíritu más 'underground' que caracterizaba a los fanzines de los años 70. «Fue el espejo de una generación de autores inconformistas y el espacio donde floreció una nueva forma de entender la historieta», es como la describen con añoranza los comisarios de la exposición.

El Víbora alcanzó en un cuarto de siglo los 300 números y durante toda su historia reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional que no dudaban en poner su lápiz al servicio de una publicación que fue ganando una merecida fama con el paso de los años.

Es por esa buena reputación que por sus páginas desfilaron nombres como Nazario, Max, Gallardo, Martí, Pons, Laura Pérez Vernetti, Mariscal o Daniel Torres, junto a Robert Crumb, Art Spiegelman, Spain Rodríguez, Muñoz y Sampayo, Liberatores o Petillon.

«La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión», anticipan los comisarios, que han preparado una exposición en la que se podrá disfrutar del arte de todos estos dibujantes con el filtro único de esta mítica publicación.