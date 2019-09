«Me fascinan el proceso de creación del teatro y la energía del público» La actriz Elena Ballesteros estará este fin de semana en Oviedo. / E. C. Elena Ballesteros La actriz madrileña llega mañana y el domingo al Filarmónica con 'Perfectos desconocidos', su primera vez sobre las tablas bajo la dirección de Daniel Guzmán M. F. ANTUÑA Viernes, 27 septiembre 2019, 04:00

Está encantada. Elena Ballesteros (Madrid, 1981) se estrena en el teatro con 'Perfectos desconocidos' y ha descubierto que le va la marcha, que le gusta ese vértigo de estar frente al público y dar, regalar y recibir energía a raudales. Mañana y el domingo llega al Filarmónica de Oviedo con esta historia de parejas en la que la acompañan Alicia Borrachero, Antonio Pagudo, Fernando Soto, Jaime Zataraín, Inge Martín y Ismael Fristchi, todos ellos dirigidos por Daniel Guzmán.

-¿Qué pasa que tantas películas, como 'Perfectos desconocidos', llegan al teatro?

-Que las buenas historias es interesante contarlas en todos los formatos; es lo que ha pasado con esta peli. La hizo Paolo Genovese en Italia, la adaptó aquí Álex de la Iglesia y le propusieron a Daniel Guzmán llevarla al teatro.

-¿Qué tienen uno y otro medio para una historia así?

-El teatro es más cercano con el público y una película ya está acabada. En el cine hay un tiempo de ensayo más limitado, y no solo dependes de ti como actor, sino también de otros factores, el montaje, el director, los planos. En teatro tienes unas directrices y todos somos muy disciplinados, pero el escenario es directo, tienes la liberdad y la responsabilidad de contar la historia de la mejor manera posible, hay un trabajo de improvisación, está siempre vivo. Esta obra, además, es de mucha escucha entre actores, si no, no funciona, va a un ritmo trepidante, eso hace que cada noche sea distinta.

-¿Son realmente tan disciplinados o de vez en cuando se salen por peteneras?

-Solemos serlo, pero es verdad que cuando llevas mucho tiempo y tienes la función aprendida, te dan ganas de improvisar. Porque además hay una complicidad real entre todos los actores.

-¿La complicidad es clave en una obra tan coral?

-Absolutamente necesaria. Si no estamos todos a una, se cae.

-¿Por qué esta historia engancha tanto al público?

-Porque ha tocado un punto clave en nuestra sociedad: el uso de la tecnología y las nuevas maneras de comunicarnos, sea redes sociales, mail, teléfono... Hay algo que nunca ha dejado de existir desde que el hombre es hombre: los secretos, lo que uno quiere mostrar o no de sí mismo.

-¿Todo el mundo se ve reflejado en algún momento?

-Absolutamente. Aunque sean detalles no importantes, o no muy graves, esa sensación de 'no sé quien es esta persona' todos la conocemos, sobre todo en las rupturas.

-¿Qué se lleva en la mochila de este viaje?

-Es mi primera experiencia en teatro, y todo el trabajo previo con Daniel Guzmán y los actores fue maravillosa.

-O sea, que la ha enganchado el teatro.

-Me encanta, me ha fascinado el proceso de creación, y subirme al escenario cada noche, la energía que recibo del público, esa autonomía a la hora de interpretar.

-Empezó a actuar con 14 años. ¿La marcó como actriz crecer en un plató?

-Creo que esta profesión fue la que me eligió a mí realmente. Me cambió las relaciones con el entorno, con mis compañeros en el instituto, pero en el plano profesional siempre he sabido que quería estudiar, que hay que prepararse, siempre tuve claro que era mi camino y que no quería quedarme con el talento sin más, quería desarrollarlo.

-¿Sigue siendo la chica de 'Periodistas' para el público?

-Sí. Siguen diciéndomelo y yo feliz. Aprendí muchísimo. Fue una la escuela.

-Y ahora se incorpora a 'Cuéntame'.

-Sí. Estoy en la Redacción como periodista en Cultura y tengo un jefe 'machistilla', se ve la relación en esa epoca de la mujer en el puesto de trabajo.

-¿Cuesta entrar en un grupo que lleva tantos años trabajando?

-Siempre cuesta un poco al principio, es un equipo con una dinámica de trabajo y hay que adaptarse, pero son todos un encanto, me lo hacen muy fácil.

-De 'Periodistas' a aquí. ¡Vaya cambio!

-El cambio ha sido grande, pero hay muchas más oportunidades y se abren las puertas internacionales, de repente puedes estar trabajando en cualquier parte del mundo y eso es una maravilloso.

-¿Y el cine?

-Antes la calidad estaba en el cine, ahora hay una calidad en televisión que no tiene nada que envidiar a muchísimas películas. Si me preguntan si prefiero cine o tele, la respuesta es 'buenos proyectos' y ahora en televisión se están haciendo grandísimos proyectos.