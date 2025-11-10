El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El concejal de Cultura, David Álvarez, y la directora de ArteOviedo, Natalia Alonso. Mario Rojas
La Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo crece en Trascorrales

Catorce galerías asturianas se darán cita en la capital del 12 al 16 de este mes para la decimoquinta edición de ArteOviedo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:48

Organizada por la Fundación Municipal de Cultura, la decimoquinta edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Oviedo ya calienta motores. Tal y como avanzó EL COMERCIO, se celebrará del 12 al 16 de noviembre en la plaza Trascorrales, donde se darán cita catorce galerías de arte asturianas, que presentarán una selección de obras de artistas tanto consolidados como emergentes, entre ellos, el ovetense con una larga trayectoria internacional Juan Díaz Faes. Los visitantes tendrán la oportunidad de explorar una amplia variedad de disciplinas, incluyendo pintura, escultura, fotografía y arte gráfico.

  • Jueves 13. Lecturas en memorias, de Balthus de 18.30 a 19.30 horas.

  • Viernes 14. Taller de criaturas del otro mundo, de Leonora Carrington, de 18 a 19 horas.

  • Sábado 15. Taller de arte en movimiento, de Sophie Taeuber-Arp, de 12.30 a 13.30 horas.

  • Domingo 16. Teatro y pintura: 'La autora de Las Meninas'.

Uno de los objetivos prioritarios de ArteOviedo es fomentar el coleccionismo como un motor dinamizador del tejido artístico. Para ello, además del servicio de asesoramiento, se busca concienciar a la sociedad sobre la importancia del arte contemporáneo. Así lo explicó este lunes el concejal de Cultura, Dvid Álvarez, durante la presentación de la feria en el Salón de Té del Teatro Campoamor. «Es tan importante crear espacios de encuentro, de intercambio y de diálogo entre profesionales del sector y los ciudadanos...», aseguró.

Junto a él, Natalia Alonso, directora de la feria, destacó que, después de quince años, «va creciendo despacito, pero de forma sostenida». Entre otras cosas, gracias a la FMC, que cada año adquiere una de las obras.

El programa es rico. Habrá talleres creativos para niños inspirados en las figuras de las artistas Leonora Carrington y Sophie Taeuber-Arp, buscando acercar el arte a los más pequeños de una manera lúdica. También habrá fusión y se llevará a cabo una actividad de lectura dramatizada del texto 'La autora de Las meninas', de Ernesto Caballero, uniendo así el teatro y la pintura.

