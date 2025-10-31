Festival de Arte Urbano de Avilés: música, arte y juegos El granadino Camin encabeza el cartel del concierto que comienza a las siete de la tarde en la Casa de Cultura

Y. L. Viernes, 31 de octubre 2025, 09:43 Comenta Compartir

El Festival de Arte Urbano de Avilés, FOCART, arrancó este miércoles con la Liga Nacional de Graffiti que está centrando su intervención en Llaranes con la creación de dos murales en el puente de acceso desde la AS-19. Hoy la actividad tendrá como escenario la Casa Municipal de Cultura. Arrancará a las cuatro de la tarde con las Batallas de Freestyle en las que participan ocho parejas seleccionadas entre las treinta presentadas, un taller para personalizar prendas de vestir y la zona gratuita de videojuegos. A todo ello se une el concierto que reunirá en el escenario a algunos de los nombres más destacados de la escena urbana española.

El DJ asturiano Jotadejota será el encargado de abrirlo a las 19 horas y será también el que cierre la noche. Dollar Selmouni actuará una hora más tarde aportando su característico sonido soul y flamenco urbano. Subirá después al escenario Safree, que pondrá la nota mestiza con su fusión de hip hop y ritmos latinos. Tras la final de la Batalla de Gallos, actuará el rapero Lopes y a las once y media de la noche sonará la mezcla de reguetón, trap y urban de Camin. El acceso al concierto se abrirá a las seis de la tarde.

La organización señalaba ayer por la mañana que todavía quedaban entradas a la venta, las últimas. Se pueden adquirir en planetevents.es, livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, al precio de 17 euros más gastos de gestión.

La actividad en la Casa de Cultura se completa con un photocall que patrocina Caja Rural y que permitirá a todos los asistentes que acudan a FOCART en la tarde de hoy llevarse un recuerdo de su paso por el festival avilesino, que cuenta también con el patrocinio de la Consejería de Cultura y de AZSA.

Palacio de Balsera

La propuesta para disfrutar del arte y la cultura urbana estará también hoy en el Palacio de Balsera que hasta la pasada primavera ocupó el Conservatorio Julián Orbón. Allí se ha propuesto una experiencia inmersiva a través de un escape room en el que se combina teatro, enigmas y aventura. Lleva por título 'El misterio del corsario del Palacio de Balsera' y la actividad comenzará a las siete y media de la tarde. Con pases cada treinta minutos hasta las doce de la noche.

Habrá grupos de ocho personas como máximo y la inscripción para participar se puede hacer desde las nueve de la mañana de hoy hasta las nueve de la noche en la Casa Municipal de Cultura.