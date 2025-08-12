El Festival Mini, cita estrella del Veranín Art Street en Avilés

Cristina Del Río Avilés Martes, 12 de agosto 2025, 18:36 Comenta Compartir

Queda mucho Veranín Art Street por delante, concretamente hasta finales de septiembre, cuando se dará la mano con el Festival Fifty-Fifty, pero este viernes día 15 tendrá lugar el Festival Mini, considerado la «estrella» de la programación.

El Festival Mini consiste en un mercadillo artístico en la calle Palacio Valdés que contará con la participación de quince autores que firman obra en diferentes disciplinas y que a lo largo de la jornada se verá completado con actividades infantiles y con una sesión vermú. El festival se desarrollará de 12 a 20 horas.

«Habrá litografías, ilustraciones,... Son artistas que en su mayoría no han expuesto nunca y que tendrán ahora la posibilidad de tantear a su público», valoró Omar Rodríguez, que también es el encargado de la organización de los talleres infantiles. Habrá uno de arquitectura, a partir de las 12 horas, en el que los participantes podrán disfrazarse de edificios. Por la tarde, a partir de las 17 horas, se celebrará 'Dibujar es un rollo', en alusión al rollo de papel sobre el que los pequeños inmortalizarán su creatividad y que, al igual que los dibujos del año pasado, quedará recogido en ese mismo rollo cuanto concluya la actividad. A las 19 horas, el dúo 'Painters' ofrecerá una muestra en directo.

La sesión vermú, a las 13.30 horas, estará amenizada por 'Música de sofá' y 'Elderly Brothers', a las 20.30 horas.

Al día siguiente, el sábado día 16, tendrá lugar una paella solidaria cuya recaudación se entregará a la Fundación Por Dos Pulgares de Nada para la investigación de la FOP (fibrodisplasia osificante). En la misma estarán los superhéroes que tanto le gustan al niño de cuatro años de Pola de Gordón que ha inspirado esta iniciativa. Los tickets ya están a la venta en el Café Lord Byron, al precio de 15 euros. El menú incluye un plato de jamón donado por el cortaro Ramiro Capdevilla, otro de paella y postre. Con cada adulto puede ir un niño menor de ocho años. 'Batman' también agradeció la donación de todos los ingredientes de la paella a una joven de Taramundi.

