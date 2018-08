El Tsunami Xixón arrasa de nuevo Maxim Reality, en el concierto de The Prodigy en San Mateo de Oviedo. :: MARIO ROJAS Más de veinte mil personas asistirán a la segunda edición del festival gijonés, donde destacan los grupos Bad Religion, The Prodigy, The Hives, Gogol Bordello y Lagwagon JOSÉ CEZÓN Viernes, 3 agosto 2018, 01:51

La segunda edición del Tsunami Xixón volverá a agotar las localidades. Más de veinte mil personas vibrarán hoy y mañana en la Laboral con un programa más ecléctico que en la edición inaugural y que tiene como cabezas de cartel a la banda británica de electrónica The Prodigy y al grupo californiano de punk-rock y hardcore Bad Religion. El evento está organizado por las promotoras Bring The Noise y el Grupo 360.

Estarán presentes veinticinco artistas y tan solo se ha caído de cartel a última hora la banda alicantina Futuro Terror «por motivos personales», según apunta la organización. Las actuaciones se irán alternando en dos escenarios, lo que permitirá seguir todos los conciertos de la programación sin agobios. En el escenario principal Mahou, irán desfilando el dueto gijonés de rock y garage Tigre y Diamante, el batería neoyorquino Marky Ramone -único superviviente de los legendarios Ramones-, la banda sueca de rock y garage Royal Republic, el grupo de gypsy-punk Gogol Bordello, formado en Nueya York por gente de ocho nacionalidades diferentes, y The Prodigy, con su explosivo cóctel de hardcore techno, breakbeat y jungle. La banda adelantará su séptimo disco, que se titulará 'No Tourist'.

El escenario Jägermusic arrancará esta tarde con el grupo asturiano de hard-rock, psicodelia y blues Green Desert Water, seguido de la banda tarraconense de punk-rock Crim, la banda madrileña de hardcore y otros géneros Minor Empires y los vascos Dead Bronco, que cultivan diferentes estilos de música retroamericana (hillbilly, bluesgrass, country o punk).

Mañana, en el Escenario Mahou actuarán el grupo islandés de rock psicodélico y progresivo The Vintage Caravan, la formación sueca Millencolin y la californiana Lagwagon, ambas afines a la escena skate-punk, y el grupo sueco de garage-punk-rock The Hives. Cerrará el gran reclamo del festival, Bad Religion, uno de los abanderados del resurgimiento del punk-rock en la Costa Oeste de los EEUU. El grupo llega a Gijón dentro de la gira de trigésimo aniversario de su disco más laureado 'Suffer'.

Y en el escenario Jägermusic estarán el power-trío asturiano de rock Origen, la banda de rock canguesa Pingüino, el grupo alternativo alternativo Viva Belgrado, el dueto guipuzcoano Niña Coyote Eta Chico Tornado, que combina temas en euskera con instrumentales, y la banda madrileña Los Coronas, formada por varios miembros de Sex Museum y considerada como una de las mejores de surf-rock de Europa.

El festival dispondrá en Laboral de una tercera zona musical, denominada Espacio Mahou, donde la marca patrocinadora ofrecerá un cuidado punto de encuentro para que los festivaleros puedan descansar y relajarse. Habrá, además, un pequeño escenario en el que pinchará hoy Víctor Bajocero en cuatro momentos diferentes de la tarde-noche. Y mañana hará lo propio el Dj Luigy.

Conciertos matinales

En la filosofía del Tsunami de involucrar a toda la ciudad, se habilitarán otros dos escenarios matinales con conciertos gratuitos. Para calentar motores, en el Skate Park del barrio de Cimadevilla, actuarán hoy los grupos asturianos de hardcore y punk The Black Panthys Party y The Attack of the Brain Eaters. Y mañana, la música se traslada a la Plaza Mayor con el grupo sixtie asturiano Bobkat´65 y el dueto gallego de garage, punk y rock Bala.

La organización sostiene que un 35% de los asistentes vendrá de fuera de Asturias, lo que contribuye a llenar los hoteles de la ciudad. Y subraya que el Tsunami sigue siendo un festival «de medio formato», por el que ya recibió hace unos meses un premio al mejor de España de estas características. Eso le permite «garantizar la comodidad de los espectadores frente a los problemas que se están sucediendo en muchos macrofestivales».