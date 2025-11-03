Galicia y Asturias se hermanan en la Seronda que se celebrará el fin de semana

Fernando Del Busto Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Federación de Asociaciones Xuntanza Avilés, con el apoyo del Ayuntamiento, la Plaza y la Caja Rural de Asturias, organiza el próximo fin de semana la decimosegunda edición de la Seronda, una fiesta que este año hermanará a Galicia y Asturias a través de la gastronomía y la cultura tradicional.

La actividad comenzará el próximo viernes, día 7, con la apertura de la carpa de la fiesta en la plaza de Hermanos Orbón a las 19 horas. En ella la Asociación Cultural de Piniella ofrecerá productos gastronómicos tradicionales. La bandina Cuatrolán protagonizará la inauguración oficial a las 20 horas, repitiendo actuación hora y media más tarde.

A partir de las ocho, habrá una muestra de bailes tradicionales protagonizada por las asociaciones Xaréu d'Ochobre y Escontra'l Raigañu.

La jornada se cerrará a las 22 horas con un concierto de Algaire. El sábado la actividad comenzará a las 12, cuando la bandina Rebulir abra la carpa de las fiestas. La comida popular será a las 14, con un menú tradicional: pote de berzas y arroz con leche.

Rosa Cuervo protagonizará, a las cinco, un cuenta cuentos infantiles. Y, desde las 19.30 horas, el grupo gallego Rebulir protagonizará una muestra de bailes tradicionales.

La jornada se cerrará desde las 20.30 con la Nueche de danza en la que actuarán la Bandina Los Collainos, Pandereteres de Rebulir y Alba Gutiérrez y L.lueñe, cerrando la Seronda a partir de las 22.30 horas.