Gasolina y música junto al mar en el Motorbeach

La playa de La Espasa acoge hasta el domingo este festival en el que las motos y el surf son los protagonistas ANA RANERA Viernes, 26 julio 2019

El festival Motorbeach inauguró ayer su VII edición. La playa de La Espasa es el escenario elegido, una vez más, para rendir culto durante cuatro días a la 'Beach life', fusionando las motos con el surf y los coches clásicos con la música. Tras la apertura, el programa se inició al mediodía con una ruta motera hasta los lagos de Covadonga, al que siguió un 'invitational surf' y, por la tarde, el bautismo de long. Por la tarde también tuvo lugar el primer show de 'The wall of death', en el que las motos toman la palabra para dar vueltas en el interior de una estructura de madera logrando equilibrios imposibles.

Ya por la noche, tocaron cuatro bandas: Mad Martin Trio, The Jungle Fevers, Aurora & The Betrayers y Universo M, con su espectáculo 'Omega'. Remataría la jornada, en la que la lluvia tampoco quiso perderse la fiesta, Capitan Surfocker and Cinnamon dj.

Solo ha sido un aperitivo, porque si el barro no vuelve a convertirse en estrella invitada, el programa es amplio desde hoy hasta el domingo. Por destacar, hoy empieza el espectáculo de El Donut, carreras de motos pie a tierra junto al mar. Y, además de otros cuatro grupos y dos dj's, actuará por la noche Burning, en su gira de despedida. Mañana, hay ruta motera, longboard, surf, paddle surf, carreras y música a partir de las 19 horas. En total, desde el mediodía hasta la madrugada, están programadas nueve bandas y dos dj's para cerrar la fiesta.

El domingo, remate con sesión vermú a cargo de El Reverendo, a las 15 horas, y más Wall of Death para cerrar las puertas a las siete de la tarde. Antes, bien temprano, habrá una carrera en la playa y la primera travesía a nado del Motorbeach, a las 11 horas. Después está previsto entregar los premios de todas las competiciones en la playa. El Motorbeach sigue creciendo, contra viento y marea.