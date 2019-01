Anthony Blake: «La magia es necesaria, estamos en un momento político brutal» El mentalista asturiano Anthony Blake. / Mario Rojas El TeatroJovellanos acoge esta tarde su espectáculo 'Prácticamente improbable', con el que el ilusionista asturiano cierra la Semana Mágica P. M. ESTRADA Viernes, 4 enero 2019, 12:39

El mentalista Anthony Blake cierra este viernes, 4 de enero, en el Teatro Jovellanos de Gijón la VIII Semana Mágica con su espectáculo 'Prácticamente improbable', un reto interactivo con el público en el que el mago juega con la casualidad y las sorpresas del cerebro humano. Ilusionado por volver a actuar en su tierra nos habla de cómo la siente y de su nuevo trabajo.

–¿Hay algo que sea prácticamente improbable para Anthony Blake?

–Por suerte quedan aún muchas cosas improbables para que se puedan probar y acaben siendo factibles. Este espectáculo es un juego de improvisación con el público y en el que este decide directamente por dónde van a ir los tiros. Planteo una serie de cuestiones que desde un punto de vista racional son improbables y que sin embargo salen. ¿Por qué?

–Eso le iba a preguntar yo…

–(Risas) Pues porque ahí está la mano de Blake y los 36 años que lleva subiéndose a un escenario para seguir creando nuevas majaradas con las que la gente al salir del teatro, si le preguntan qué pasó, conteste: «Pues mira no lo sé, pero pasó de todo». Y que tengan así una hora más para entretenerse dándole vueltas a cómo pude yo saber que tal tipo tenía una prima en Caborana y que se llamaba Roberta. Es lo que busco.

–¿Entretener asombrando?

–Mire, cuántas veces vamos al cine y al salir pensamos: «¡Y encima he pagado 9 pavos!». Lo que intento es que cuando la gente vaya a verme, puedan pensar cualquier cosa menos cuánto les costó la entrada. Porque cuando algo te gusta y ves que es bueno, te olvidas del precio y de todo lo demás gracias a ese tiempo que has pasado en la butaca. Creo que es algo muy necesario porque vivimos un momento político, social, económico brutal. Aquí, mismo en Asturias, acaban de cerrar las minas. No sé si quiere que le diga más…

–Me gustaría…

–Pues, mire, necesitamos que nos pongan de una puñetera vez el AVE y que se dejen de politiqueos. Hablamos de la supervivencia de una región maravillosa como es la nuestra, con un turismo que no es de sol, pero sí de calidad humana, gastronomía, paisaje, historia, lo que quieras: en eso somos de los más ricos de España. Estamos en una tierra que no nos la merecemos, tenemos que hacer algo por ella. Que se dejen ya de 'tonteríes'.

–¿Es capaz de leer la mente de los políticos?

–Ojalá pudiera meterme en su cabeza para hacerlos cambiar y que pensasen cada uno en su zona y lo que pueden hacer por el vecino que necesita una ayuda. A veces se ve en las pequeñas poblaciones cómo los políticos hacen cosas y se olvidan de partidismos. Eso es lo que necesitamos.

–¿Y un poco de magia? ¿La suya no se agota?

–Tengo una profesión apasionante, me sigue volviendo loco, conservo la misma ilusión que el primer día y sé que no hay escenario pequeño. El día que no esté nervioso al salir a uno se acabó, porque es un reto diario. Estás como el torero en la plaza y a ver por dónde viene el toro y cómo viene. Ves a un paisano, piensas que tiene una pinta extraordinaria; lo sacas y ye un 'cachu' carne con ojos. Ahí es donde tienes que tirar de oficio, meter al paisano en el bolso y salvar el espectáculo. Ni más ni menos.

–Usted juega con las sorpresas de la propia mente…

–En investigaciones muy serias sobre las habilidades de la mente se ha constatado que se dan. Cuando en un caso que tendría 5 probabilidades entre 20 de que se repita ocurre en 15 ocasiones, algo hay. ¿Casualidad? Lo cierto es que tenemos un cerebro con una capacidad insospechada, no son poderes ni esas zarandajas, son habilidades desconocidas en ese kilo y medio que tenemos bajo el cráneo. Por eso me gusta decir que la magia existe y los que nos dedicamos a esto os sacamos ese puntín de ello que todos tenemos.

–Su divisa: todo es producto de su imaginación, no le den más vueltas.

–Incluso esta entrevista. Y quienes vayan al Jovellanos tendrán ocasión de comprobarlo una vez más en este espectáculo con el que vuelvo a casa… por Navidad (risas) y en el que se podrán ver cosas que nunca antes había planteado al público.