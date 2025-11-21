Montefurado, Señor Mo, Sofia, SVSTO y los míticos Punsetes se suben al Gijón Sound Festival Los abonos y las entradas para los días 17 y 18 de abril ya están a la venta

Azahara Villacorta Gijón Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Del 17 al 19 de abril de 2026, Gijón se volverá a situar en el mapa de la música en directo: el Gijón Sound Festival regresa y trae consigo un pulso musical renovado. Durante esos tres días, la ciudad entera será una fantasía: conciertos en plazas, bares que se convierten en escenarios, charlas, propuestas efervescentes. Una apuesta clara por el talento nacional y regional emergente, combinado con nombres de la escena ya consolidados.

Con esa filosofía trabaja el festival gijonés, que suma nuevos nombres a su cartel, al que acaban de añadirse Montefurado, Sr. Mo, Los Punsetes, Sofia y SVSTO. Una nómina en la que ya estaban Aiko, Don Mariani, Henge, Los Míticos del Chimborazo, Repion y Los Ácidos.

Desde no muy lejos llegará Montefurado, una banda de rock con raíces rústicas e intenciones psicodélicas formada en Gijón como una idea feliz del guitarrista Marcos Montoto, quien, junto al bajista Diego Tioda, el batería Wilón de Calle y el guitarrista Pablo Álvarez. Un grupo que debutó en 2023 con el single «Forest/ Nuevo entorno», grabado en los estudios Circo Perotti de Jorge Explosión y editado por el sello Casbahy, y que acaba de grabar su primer disco de larga duración, «Heavy Heads», con éxito de crítica y público.

Y, también de aquí al lado, Señor Mo, un proyecto que nace en Asturias a principios de 2022 y en el que, bajo el formato de hombre orquesta o 'one man band' y manteniendo su identidad oculta, el enmascarado ofrece un show en el que interpreta instrumentos únicos fabricados por él mismo. Y todo, a través de originales covers de blues y rock n'roll combinados con temas propios, encabezados por 'Historias de la Ciénaga', su primer trabajo discográfico, en el que aparecen algunas de esas composiciones para bailar y beber cerveza.

Junto a ellos sonarán el pop-synth de Sofia, la mallorquina afincada en Valencia que solo suena a ella misma y que compone para descomponer el personal y crear paisajes tan delicados como únicos, y SVSTO, el proyecto musical de Carla Parmenter que, de la mano del productor Alejandro Da Rocha, busca crear un sonido oscuro pero bailable, con lyrics ácidas que se centran en la experiencia de sobrevivir a la juventud en la Europa del siglo XXI, transitando entre crisis y crisis.

¿Y qué decir de Los Punsetes? Pues que su irrupción en el panorama independiente nacional, con temazos como 'Opinión de mierda', supuso un vendaval de aire fresco que volverá a soplar con fuerza para espabilarnos con su 'punch' ácido e irónico en una escena demasiadas veces clónica.

Los abonos ya están a la venta por 35 euros (más dos de gestión) y también las entradas para los conciertos en la plaza Mayor el viernes 17 (Los Punsetes + SVSTO + Sofia) y el sábado 18 (Aiko El Grupo + Henge + Repion).

Temas

Conciertos

Gijón