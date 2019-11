Góspel renovado por partida triple The Campbell Brothers, grupo que abrirá el festival el día 13 de diciembre en el Teatro Jovellanos. / E. C. The Campbell Brothers, Golden Gate Quartet y The Mississippi Mass Choir actuarán en el Teatro Jovellanos del 13 al 15 de diciembre MARLA NIETO GIJÓN. Lunes, 25 noviembre 2019, 02:09

La ciudad vivirá en diciembre tres días llenos de espiritualidad a través de la música espiritual. El festival 'Grandes del Góspel' celebra su XXVIII edición y regresa a Gijón con tres grupos que representan algunas de las mejores voces de este género a nivel mundial. The Campbell Brothers, Golden Gate Quartet y The Mississippi Mass Choir serán los conjuntos que actuarán en el Teatro Jovellanos los días 13, 14 y 15 del próximo mes.

Los primeros, que abrirán el festival el día 13, llegan desde la ciudad de Rush, en el estado de Nueva York, y son especialistas del 'sacred steel'. Este estilo de góspel es una tradición evangélica afroamericana desarrollada en un grupo de iglesias pentecostales a partir de la década de 1930. Se caracteriza sobre todo por sus toques de guitarras de pedal y voces. Este sexteto presentará en el teatro gijonés el espectáculo 'Dancing in the Church'. Golden Gate Quartet, compuesto por siete voces superdotadas, sorprenderá el día 14 con 'The Golden Gospel Years'. Llegan desde Norfolk, Virginia, para deleitar a los asistentes con su música 'doo wop' afroamericana, al estilo cuarteto de jubileo de la primera mitad del siglo XX. El conjunto se formó en 1931 y permanece activo desde entonces, aunque con cambios de miembros.

El broche de oro de festival de grandes voces lo pondrá The Mississippi Mass Choir con 'When Gospel was Gospel'. Este grupo procedente de Jackson, en el estado de Mississippi, es el más grande en cuanto al número de integrantes, con 18 músicos. Su especialidad es el góspel tradicional, género con el que han ganado varios premios y realizado numerosas giras por Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica.

Gracias a los 'Grandes del Góspel' los amantes de la música de calidad tendrán la oportunidad de regalarle a sus oídos acordes cargados de historia. El Jovellanos prevé llenarse en los días señalados con estos conciertos, que comenzarán siempre a las 20.30 horas. Los precios varían según el grupo y la ubicación: The Campbell Brothers son 20 euros la entrada general y 25 butaca y entresuelo; Golden Gate Quartet cuesta 25 euros la general y 30 butaca y entresuelo; y The Mississippi Mass Choir, 25 euros la general y 30 butaca y entresuelo.