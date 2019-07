El gran homenaje asturiano a 'Rocky Horror Picture Show' :: CAROLINA SANTOS 'Horror, el show que nunca se debió hacer', transgresor y extravagente, llega mañana al Teatro Jovellanos SARA PÉREZ Viernes, 5 julio 2019, 12:28

Laura Iglesias regresa al teatro gijonés con una obra que busca reflejar todo lo que significa 'Rocky'. Una absoluta exhibición de todo lo friki, transgresor y extravagante, que se unen gracias a los problemas que sobrevuelan a una compañía durante sus últimos ensayos del espáctulo 'The Rocky Horror Picture Show', que está a punto de estrenarse y cuyo protagonista no aparece. No está, y tienen que solucionarlo de alguna manera.

Una representación que toma la película original para ir más allá. No nos vamos a encontrar una versión del filme, ya que a pesar de que las canciones y la música parten del 'Rocky' original, las letras utilizadas en 'Horror' están adaptadas a su propia historia.

Luis Alija, Carlos Dávila. Arantxa Fernández y Rodrigo Cuevas, en el papel de Frank-N-Furter, son parte de un elenco que busca la liberación del público, poniendo en marcha toda una auténtica fiesta donde está permitido cantar, bailar y gritar al ritmo de Álvaro Bárcena y sus músicos del panorama rock .

'Horror, el show que nunca se debió hacer' es una creación propiamente asturiana, muy divertida y todo un homenaje a este clásico de 'serie b' que no deja indiferente a nadie.