Halloween en Asturias 2025: guía de fiestas y actividades para todos los públicos

Halloween, sábado festivo en toda España y fin de semana largo para los escolares, que no volverán a las aulas hasta el miércoles 5 de noviembre. Ante esa combinación, no es de extrañar que apenas haya un rincón de Asturias en el que no se celebre una fiesta o actividad temática este fin de semana. Sesiones de maquillaje y cuentacuentos, actuaciones musicales y espectáculos familiares, fiestas y desfiles de disfraces son las piezas principales de unas programaciones que, en algunos casos, se extienden casi una semana. La mayoría de estos planes de Halloween (o Samaín) están dirigidos a los más pequeños, pensados para compartir en familia, pero hay algunos que son solo para adultos. Aquí están algunos de los más destacados.

Halloween en Gijón

Una de las actividades más consolidadas y exitosas de esta época tiene como escenario el Jardín Botánico de Gijón. De hecho, las entradas para la sesión familiar de 'Calabazas y calaveras', que tendrá lugar el sábado, ya están agotadas. Sí hay entradas disponibles para la sesión dirigida a mayores de 18 años, que tendrá lugar el viernes 31 a partir de las 20 horas. Además de juegos, misterios y sorpresas, habrá música, food-trucks y servicio de bar.

Otra propuesta para disfrutar de un Halloween diferente en familia se sitúa en El Molinón, que se abrirá para acoger una visita guiada, además de juegos y dinámicas en las que se invitará a participar a todos los asistentes. El recorrido, de hora y media de duración, transcurrirá por emblemáticos rincones del estadio, que estará decorado de acuerdo a la tradición de Halloween. Habrá sesiones los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre y las entradas pueden adquirirse a partir de 11 euros.

También habrá fiestas y actividades de Samaín en diversos barrios de Gijón, como en El Llano. Organizadas por la asociación vecinal La Serena, se desarrollarán desde la tarde del viernes y hasta el domingo e incluyen actividades para todos los públicos, además de una paella popular (sábado, 14.30 horas) y una pulpada (domingo, 15 horas). En ambos casos es preciso adquirir vales.

Monteana, por su parte, celebra esta tradición con cuentos, una merienda de hermandad en el local de los Amigos de Monteana y un recorrido en busca de caramelos. Será el viernes a partir de las 18 horas. Una hora antes comenzarán los juegos y la diversión en La Calzada, otro barrio gijonés que también se suma a esta fiesta.

Halloween en Oviedo

En Oviedo también hay opciones para pasar unos ratos terroríficamente divertidos estos días. Por un lado, la antigua estación de La Manjoya volverá a abrirse el sábado para acoger un juego de escape para toda la familia en el que habrá que resolver un buen número de acertijos para alcanzar el objetivo. La actividad es gratuita y tendrá lugar de 17 a 20 horas.

El mismo, el Teatro Filarmónica será escenario del Derrame Rock Kids 'Concierto especial Halloween', una propuesta musical ideada para que los más pequeños conozcan la música rock junto a su familia. Rolling Stones, Beatles y Doors son algunos de los artistas que pondrán ritmo a esta cita, que comenzará a las 19.30 horas. Las entradas, a partir de 12 euros, están a la venta.

Halloween en Avilés y comarca

En la comarca de Avilés, las celebraciones de Halloween se extienden por varios concejos. En Avilés, en el marco del festival Focart, se organizará el viernes un escape room en el Palacio Balsera. Abierto a todos los públicos a partir de los 10 años, habrá pases cada media hora a partir de las 19.30 horas y hasta medianoche. La reserva, gratuita, debe realizarse en la Casa de Cultura o en el teléfono 985 548 617.

Por otra parte, además de visitas guiadas nocturnas en el cementerio de La Carriona, para el sábado a las 19 horas está previsto un recorrido guiado por los lugares vinculados a la crónica negra de la ciudad. Es una actividad gratuita dirigida a menores de 30 años y es preciso reservar en el Espacio Joven de Avilés.

El viernes también habrá actividades de Halloween en Castrillón, Corvera y Pravia. En los dos últimos, los comercios y otros negocios se han volcado con la celebración y, además de decorar fachadas y escaparates, repartirán chucherías y dulces entre los menores que les visiten disfrazados.

Oriente, Centro y Occidente

Las celebraciones de esta señalada fiesta del 31 de octubre se extienden de Oriente a Occidente. Así, se han programado varios días de actividades en Grado, Mieres y Laviana. También en el concejo de Siero, que celebrará diversas actividades para todos los públicos en La Pola, Lugones, La Fresneda y El Berrón.

El viernes por la tarde también habrá fiestas y actividades de Halloween en Navia, Tapia, La Caridad, Salas y La Espina. En Luarca habrá, entre otras cosas, un gran desfile de Samín por el paseo del muelle (19 horas), la ruta guiada 'Luarca, crimen y misterio' (20 horas) y una pijama party para niños de 9 a 12 años en la Casa de la Infancia y la Juventud (20 horas); el sábado se repetirá esta fiesta para adolescentes de 13 a 18 años.

En Colunga, la tarde del viernes se reserva para los más pequeños, que podrán disfrazarse y compartir juegos y una merienda. La noche del sábado, en cambio, es para los más mayores, que están invitado a una 'Noche sangrienta' en la plaza de Abastos. A partir de las 21 horas, podrán lucir disfraces y disfrutar de comida y música, un plan similar al previsto en Poo de Cabrales, donde se elegirá los mejores disfraces entre niños y adultos.

El sábado también habrá talleres infantiles en Candás, donde a partir de las 20 horas se celebrará un desfile zombie. Además, a partir de las 20.30 horas, en la antigua fábrica de Conservas Ortiz se abrirá un 'pasaje del terror' que los más atrevidos podrán visitar hasta medianoche.

El día 2, hay plan en la Casa de Cultura de Teverga, donde a partir de las 18 horas se desarrollará un escape room terrorífico.