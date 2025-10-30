Paso a paso por las rutas del misterio de Asturias

Isabel Gómez Gijón Jueves, 30 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

¿Quién está enterrado aquí? ¿Qué crimen violento se cometió ahí? ¿Qué misterio está aún por resolver allí? ¿Qué leyenda sobrevuela en aquel otro lugar? Son preguntas que inspiran las visitas y recorridos guiados organizados para estos días de Halloween y Todos los Santos en diversos cementerios y localidades de Asturias. La mayoría tienen límite de edad, pero algunas tienen carácter familiar y están abiertas a los más pequeños.

Oviedo 31 de octubre y 3 de noviembre Visitas teatralizadas

'Sombras y luces en Oviedo' es el título de la visita guiada teatralizada que tendrá lugar en la capital asturiana tanto el 31 de octubre como el 3 de noviembre a las 18 horas. El recorrido, de asistencia libre y gratuita, partirá de la plaza de la Catedral y tendrá una duración de 60 minutos. Desde la organización se anima a los asistentes a llevar linterna (o encender la luz del móvil) para iluminar este recorrido que permitirá explorar, de forma original y divertida, las tradiciones propias de estas fechas, la mitología asturiana y las leyendas de la ciudad.

Avilés 1 de noviembre Crimen y misterio

En Avilés, por su parte, se ha organizado para este 1 de noviembre, a las 19 horas, el itinerario 'Avilés, crimen y misterio'. Se trata de una ruta guiada por la historiadora y divulgadora Arantza Margolles, colaboradora de EL COMERCIO - LA VOZ DE AVILÉS, que partirá del Teatro Palacio Valdés para adentrarse en la crónica negra del casco histórico de la ciudad. De hora y media de duración, es una actividad gratuita dirigida a menores de 30 años para la que es preciso inscribirse a través del Instagram @espaciojovenaviles o medinte el correo juventud@aviles.es.

Avilés 30 - 31 de octubre Cementerio de La Carriona

También el avilesino cementerio de La Carriona será escenario de visitas guiadas especiales estos días. Se ofrecerán dos visitas nocturnas, los días 30 y 31 de octubre, a las 19 y 20 horas respectivamente; además, habrá una tercera el día 31 a las 12 horas. Son gratuitas, pero se requiere formalizar inscripción de forma presencial, por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o mediante correo electrónico (museodeaviles@aviles.es).

Mieres 2 de noviembre Cementerio protestante

Otro camposanto que se abre a las visitas este fin de semana es el cementerio protestante de Mieres. En este caso se ha diseñado una ruta guiada de tres kilómetros de longitud que partirá del cementerio y recorrerá La Rebollá y La Peña. Se trata de un recorrido de dificultad media, con senderos pendientes, que requiere el uso de calzado deportivo. Esta actividad está prevista para el domingo, 2 de noviembre, a las 10.30 horas.

Luarca (Valdés) 31 de octubre Más crimen y misterio

También en Luarca hay un plan de Halloween que invita a sumergirse en su crónica negra y sus leyendas. La ruta guiada 'Luarca, crimen y misterio', que forma parte del programa de actividades promovido por la Casa de la Infancia y la Juventud, se ha programado para este viernes 31 de octubre a las 20 horas. Para participar es preciso inscribirse en el teléfono 684 662 358.