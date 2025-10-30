Paso a paso por las rutas del misterio de Asturias
Varias localidades y cementerios de Asturias se convierten por Halloween y Todos los Santos en el escenario de recorridos guiados con los que se invitan a descubrir la historia negra y las leyendas que esconden sus calles
Gijón
Jueves, 30 de octubre 2025, 12:30
¿Quién está enterrado aquí? ¿Qué crimen violento se cometió ahí? ¿Qué misterio está aún por resolver allí? ¿Qué leyenda sobrevuela en aquel otro lugar? Son preguntas que inspiran las visitas y recorridos guiados organizados para estos días de Halloween y Todos los Santos en diversos cementerios y localidades de Asturias. La mayoría tienen límite de edad, pero algunas tienen carácter familiar y están abiertas a los más pequeños.
-
Oviedo 31 de octubre y 3 de noviembre
Visitas teatralizadas
'Sombras y luces en Oviedo' es el título de la visita guiada teatralizada que tendrá lugar en la capital asturiana tanto el 31 de octubre como el 3 de noviembre a las 18 horas. El recorrido, de asistencia libre y gratuita, partirá de la plaza de la Catedral y tendrá una duración de 60 minutos. Desde la organización se anima a los asistentes a llevar linterna (o encender la luz del móvil) para iluminar este recorrido que permitirá explorar, de forma original y divertida, las tradiciones propias de estas fechas, la mitología asturiana y las leyendas de la ciudad.
-
Avilés 1 de noviembre
Crimen y misterio
En Avilés, por su parte, se ha organizado para este 1 de noviembre, a las 19 horas, el itinerario 'Avilés, crimen y misterio'. Se trata de una ruta guiada por la historiadora y divulgadora Arantza Margolles, colaboradora de EL COMERCIO - LA VOZ DE AVILÉS, que partirá del Teatro Palacio Valdés para adentrarse en la crónica negra del casco histórico de la ciudad. De hora y media de duración, es una actividad gratuita dirigida a menores de 30 años para la que es preciso inscribirse a través del Instagram @espaciojovenaviles o medinte el correo juventud@aviles.es.
-
Avilés 30 - 31 de octubre
Cementerio de La Carriona
También el avilesino cementerio de La Carriona será escenario de visitas guiadas especiales estos días. Se ofrecerán dos visitas nocturnas, los días 30 y 31 de octubre, a las 19 y 20 horas respectivamente; además, habrá una tercera el día 31 a las 12 horas. Son gratuitas, pero se requiere formalizar inscripción de forma presencial, por teléfono (985 54 19 39 - 985 56 55 12) o mediante correo electrónico (museodeaviles@aviles.es).
-
Mieres 2 de noviembre
Cementerio protestante
Otro camposanto que se abre a las visitas este fin de semana es el cementerio protestante de Mieres. En este caso se ha diseñado una ruta guiada de tres kilómetros de longitud que partirá del cementerio y recorrerá La Rebollá y La Peña. Se trata de un recorrido de dificultad media, con senderos pendientes, que requiere el uso de calzado deportivo. Esta actividad está prevista para el domingo, 2 de noviembre, a las 10.30 horas.
-
Luarca (Valdés) 31 de octubre
Más crimen y misterio
También en Luarca hay un plan de Halloween que invita a sumergirse en su crónica negra y sus leyendas. La ruta guiada 'Luarca, crimen y misterio', que forma parte del programa de actividades promovido por la Casa de la Infancia y la Juventud, se ha programado para este viernes 31 de octubre a las 20 horas. Para participar es preciso inscribirse en el teléfono 684 662 358.