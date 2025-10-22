El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Celebración de Samaín en la plaza del Requejo de Mieres. J. C. Román
Halloween en Asturias

Mieres festeja Samaín: la programación, día a día

Mieres programa una semana de actividades para todos los públicos relacionadas con la popular celebración del 31 de octubre

I. G.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:00

Toda una semana para celebrar Samaín, que no Halloween, como reza el programa que se desarrollará en Mieres entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Habrá talleres de decoración, cuentacuentos, juegos y, por supuesto, desfiles de disfraces.

El día grande será el viernes 31. A las 17.30 horas, en la plaza de Requejo, comenzará el desfile teatralizado Circus Show, dirigido a público familiar e infantil, hasta 8 años. A las 18.30 horas tendrá lugar un espectáculo circense y a las 19 horas iniciará su recorrido el desfile principal, abierto a menores (a partir de 8 años) y mayores.

Para participar en los recorridos, así como en el taller de decoración terrorífica que se impartirá el lunes 27, es preciso inscribirse.

Lunes, 27 de octubre

  • Taller de decoración terrorífica en el Centro Cultural. A las 17 horas, para niños de 3 a 5 años; a partir de las 18.30 horas, para niños a partir de 6 años. Hay 25 plazas por grupo, por lo que se requiere inscripción.

Jueves, 30 de octubre

  • Plaza de Requejo, 17 horas: salida del 'Pasacais fantasmal'. A las 17.45 horas, cuentacuentos con Andrea Lobo y la Tía Ortiga (si llueve se trasladará a la Casa de Cultura); y a las 18.15 horas, música con Charanga Élite.

Viernes, 31 de octubre

  • Plaza de Requejo, 17.30 horas: Circus show para niños hasta 8 años. A las 18.15 horas, espectáculo de circo, con Circo bajo el tejado. A las 19 horas: gran Circus show, a partir de 8 años. De 19 a 21 horas, animación con DJ.

Sábado, 1 de noviembre

  • Plaza de Requejo, 18 horas: animación infantil con DJ

Domingo, 2 de noviembre

  • Auditoriu Teodoro Cuesta, 18 horas: '¿A que tienes mieu?' Jam sesión terrorífica con el grupo adolescente d'Impro.

Lunes, 3 de noviembre

  • Patio del colegio Aniceto Sela-Liceo, a las 17.30 horas, juegos tradicionales asturianos por Escuela de 6 Conceyos.

