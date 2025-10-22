Mieres festeja Samaín: la programación, día a día
Mieres programa una semana de actividades para todos los públicos relacionadas con la popular celebración del 31 de octubre
I. G.
Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:00
Toda una semana para celebrar Samaín, que no Halloween, como reza el programa que se desarrollará en Mieres entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Habrá talleres de decoración, cuentacuentos, juegos y, por supuesto, desfiles de disfraces.
El día grande será el viernes 31. A las 17.30 horas, en la plaza de Requejo, comenzará el desfile teatralizado Circus Show, dirigido a público familiar e infantil, hasta 8 años. A las 18.30 horas tendrá lugar un espectáculo circense y a las 19 horas iniciará su recorrido el desfile principal, abierto a menores (a partir de 8 años) y mayores.
Para participar en los recorridos, así como en el taller de decoración terrorífica que se impartirá el lunes 27, es preciso inscribirse.
Lunes, 27 de octubre
Taller de decoración terrorífica en el Centro Cultural. A las 17 horas, para niños de 3 a 5 años; a partir de las 18.30 horas, para niños a partir de 6 años. Hay 25 plazas por grupo, por lo que se requiere inscripción.
Jueves, 30 de octubre
Plaza de Requejo, 17 horas: salida del 'Pasacais fantasmal'. A las 17.45 horas, cuentacuentos con Andrea Lobo y la Tía Ortiga (si llueve se trasladará a la Casa de Cultura); y a las 18.15 horas, música con Charanga Élite.
Viernes, 31 de octubre
Plaza de Requejo, 17.30 horas: Circus show para niños hasta 8 años. A las 18.15 horas, espectáculo de circo, con Circo bajo el tejado. A las 19 horas: gran Circus show, a partir de 8 años. De 19 a 21 horas, animación con DJ.
Sábado, 1 de noviembre
Plaza de Requejo, 18 horas: animación infantil con DJ
Domingo, 2 de noviembre
Auditoriu Teodoro Cuesta, 18 horas: '¿A que tienes mieu?' Jam sesión terrorífica con el grupo adolescente d'Impro.
Lunes, 3 de noviembre
Patio del colegio Aniceto Sela-Liceo, a las 17.30 horas, juegos tradicionales asturianos por Escuela de 6 Conceyos.