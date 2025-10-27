Una gran fiesta zombie animará Grado durante la tarde de Halloween

I. G. Lunes, 27 de octubre 2025, 13:14 Comenta Compartir

Una legión de zombies tomará las calles de Grado este 31 de octubre. Es la cita destacada del programa de Halloween diseñado para este año, que se inaugurará el jueves con la proyección de la película familiar 'Coco' en el Nuevo Auditorio (16 horas).

El viernes, la fiesta de temática zombie comenzará a las 18 horas. A partir de esa hora, quienes lo deseen podrán caracterizarse en el Frontón. El gran desfile por las calles de Grado comenzará a las 20 horas y una vez en el IES César Rodríguez, habrá una danza zombie y los más valientes podrán visitar la Casa del Terror, cuyas entradas irán destinadas a La Cooperactiva.

Aprovechando las jornadas no lectivas, el programa de actividades se prolongará hasta el martes 4 de noviembre. El domingo, a partir de las 16.30 horas, tendrá lugar un 'truco o trato' a beneficio de 'El ángel de Javi' en La Mata; el lunes habrá cine ('Monster House', en el Nuevo Auditorio a las 16.30 horas), seguido de música y un amagüestu (en el Frontón, a partir de las 18 horas); y el martes, un espectáculo de magia en que tendrá lugar la capilla de los Dolores a partir de las 17 horas pondrá el broche a esta intenso programa de Halloween.