Un concurso de pinchos y numerosas actividades infantiles, planes de Halloween en Laviana

Actividades para todos los públicos y para no pocos gustos. Es lo que ofrece Laviana esta semana, que ha programado numerosas actividades para festejar Halloween.

Una de las más destacadas es el III Concurso Gastronómico Pinchu Astur. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, lo locales participantes ofrecerán elaborados pinchos a un precio de tres euros y sortearán 100 euros en vales para gastar en dichos establecimientos.

El viernes, por la tarde, Halloween, comercios y locales hosteleros identificados con globos naranjas jugarán con los más pequeños a 'truco o trato' y en el kiosko de la música, a las 18 horas, Alevosía Teatro ofrecerá un espectáculo para toda la familia. A las 20 horas, la Casa de Cultura de Pola de Laviana se abrirá para el gran concierto de Samaín, a cargo de la Escuela de Jazz y Música Moderna Cohmpasion. La entrada es libre hasta completar aforo.

Los días 3 y 4 de noviembre, jornadas no lectivas en Asturias, se han programado talleres para niños de 4 a 12 años en el CIDAN. Tendrán lugar de 9 a 14 horas y, aunque son gratuitos, tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse (teléfonos 985 611 355 y 663 032 735). Además, el lunes a mediodía se organizará otro taller para niños a partir de 5 años y el martes, a las 18 horas, tendrá lugar la sesión de cuentacuentos 'La bruja Raruja' en la Biblioteca de Barredos a cargo de Kaskabel y Cía.