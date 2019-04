Hard-rock y thrash-metal La veterana banda alemana de los ochenta Exumer. :: E. C. El ex Deep Purple Glenn Hughes actúa hoy en Avilés, y los alemanes Exumer y los asturianos Soldier presentan nuevos discos en Oviedo JOSÉ CEZÓN Viernes, 5 abril 2019, 04:00

El excantante y bajista de Deep Purple y Black Sabbath, Glenn Hughes, cerrará hoy en el Teatro Palacio Valdés de Avilés (21 horas) una minigira española de su espectáculo 'Performs Classic Deep Purple Live', con todas las entradas agotadas. Hughes se centrará en los tres discos que grabó con Deep Purple entre 1973 y 1976: 'Burn', 'Come Taste the Band' y 'Stormbringer', aunque no faltarán otros himnos. Además de sus proyectos en solitario, colaboró también con Whitesnake, Gary Moore o Tommy Bolin.

La banda alemana de thrash metal Exumer actuará mañana en Oviedo (Sir Laurens, 19.30 horas. 18 y 22 euros) dentro de la gira europea de presentación de su nuevo disco 'Hostile Defiance' (Metal Blade Recors), que se editará hoy mismo. El grupo se formó en 1984 y se disolvió a finales de los ochenta, se reunió circunstancialmente en 2001 para participar en un festival, y de nuevo en 2008 hasta el presente. Como bandas invitadas estarán Totengott y FunerAll. Y dentro del mismo género y otros afines, el grupo ovetense Soldier presentará mañana en La Lata de Zinc (21 horas) su tercer álbum 'The Sleeping of Reason', editado a finales de 2018 en el sello Maldito Records. Les acompañarán en el escenario SteelgaR y Sound Crush Metal.

El músico madrileño Panco Varona llega hoy a Avilés (Santa Cecilia, 21.30 horas) con su gira intimista Ruta 52, donde el exmiembro de Viceversa repasará y narrará las historias que hay detrás de las canciones que compuso para Joaquín Sabina -con quien lleva como bajista y guitarrista desde hace cuatro décadas-, Luz Casal o Ana Torroja.

Dentro del capítulo de homenajes, la banda Hechizo recuperará esta noche en Oviedo (Sir Laurens, 22 horas) el repertorio de Héroes del Silencio. Y mañana en Gijón (Memphis live Music, 21 horas. 7 y 10 euros), el grupo The Masterplan hará lo propio con los británicos Oasis.

Y entre las fiestas con dj´s, destacan mañana dos en las que se pinchará exclusivamente con vinilos. Boppin´Jimmy ofrecerá en Gijón (Antiguo Savoy, 23 horas) una sesión de rythm&blues y rock and roll de los años cincuenta. Y en Oviedo (Clandestino, medianoche), estará la gente del Foot Stompin´, de Valencia -Antonio Patanegra, Sisterlau, Javato y René-, con un menú a base de soul, R&B, música jamaicana o latin.

El dj serbio Vladimir Ivkovic protagonizará mañana en Gijón (Lanna Club, medianoche. 12 y 15 euros) una fiesta electrónica de la promotora Pure Works. Completan la terna Alex Ohmios y Mangles. Y en el Memphis Live Music será mañana (1 am) la Folixa SCR con TMR Soundsystem, Selektah Segun y Luismi Knifetrick.

Libro sobre The Smiths

Y mañana en Gijón (Toma 3, 13.30 horas), se presentará el libro-disco 'The Smiths. Pálidos y débiles', de Julio César Álvarez. Intervendrán los músicos Ángel Kaplan y David Guardado y el autor, quien también pinchará.