«El humor no debería tener ningún límite si es capaz de provocar risas» El monologuista Miguel Lago, en plena actuación. / SERGIO LÓPEZ El cómico gallego llega hoy a Avilés con su nuevo espectáculo, el «más desatado» de los que ha hecho y que sospecha que generará polémicas KAY LEVIN Viernes, 28 junio 2019, 12:34

Empezó pronto en la comedia, recién alcanzada la mayoría de edad, y desde entonces no ha parado. Ahora vive «una buena racha», afirma, ya que compagina su gira actual con la televisión (en 'Todo es mentira'), la radio (en 'Surtido de ibéricos') y los espectáculos en el teatro madrileño Reina Victoria. Ahora llega a Avilés con el show 'Miguel Lago pone orden', en el que afirma que contará chistes por los que, si no le denuncian, ya no sabe «qué más hacer».

-Con su historial de monólogos provocativos, ¿con qué sorprenderá ahora?

-De todos los espectáculos que he creado, este es, sin duda, el más libre, loco y divertido que he escrito. Es en el que estoy más desatado. Si el anterior, 'Soy un miserable', ya levantó polemicas, este debería levantar todavía más.

-¿De dónde surge su vena humorística?

-Creo que es una mezcla de retranca gallega, como gallego que soy, y de una influencia muy británica a la hora de hacer humor, intentado jugar con la provocación.

-Además, participa en televisión, radio, teatro, y publicó un libro. Se estará ganando la jubilación.

-Eso se lo contaré únicamente a Hacienda (ríe). Son rachas. Ahora ha coincidido que estoy en una buena racha. Nunca he estado más feliz, profesionalmente, y ahora que se juntan todas estas cosas lo que intento es tener horas para dormir.

-¿Cómo definiría a su público?

-Hay de todo. Vienen a verme desde la chavalada a gente con más edad, porque todos tienen un único fin, que es reírse. Yo relativizo todo hasta ese punto, porque todo esto va de que haya risas. Los que vienen saben que van a pasárselo bien.

-¿Qué ventajas y riesgos tiene hacer humor hoy en día?

-Para mí tiene todas las ventajas. El riesgo que puede tener es vivir en el ostracismo social, que salga alguien que pueda hacer una campaña en tu contra. Creo que sin Twitter no habría problema alguno en este sentido.

-¿Qué le diferencia de otros cómicos provocadores?

-Yo creo que lo que me distingue es una honestidad brutal a la hora de hacer humor. Soy muy claro y directo. Esa es mi marca personal, y el hecho de que critico igualmente a derecha e izquierda. Generalmente, los gallegos somos muy claritos hablando, otra cosa es que nos presten atención.

-¿En qué referentes se fija?

-Hoy en día mi referencia principal es el británico Ricky Gervais. También lo son los norteamericanos Louis C.K. y Jerry Seinfel: son la santísima trinidad de la comedia. Pero desde hace tiempo intento alejarme un poco para mantener mi sello.

-¿Qué le hace gracia a Miguel Lago y qué no?

-Me río tranquilamente con todo, porque suelo relativizar. Sobre todo me río con mis hijos. Lo que no me hace gracia es la desgracia ajena y la gente que tarda. Soy muy ansioso en ese sentido, lo quiero todo para ayer.

-¿El humor debería tenerlimites?

-No, el humor no tiene límites si puede provocar risas. Y, como la risa es subjetiva, depende de quién lo reciba. Alguno se reirá siempre. No hay más secreto que ese. Al que no le guste, que no lo consuma.

-¿Hay algo de lo que no haría chistes? Tiene algunas referencias a Vox que...

-Si se me ocurre una broma graciosa, hago humor de todo. De Vox hago poca burla porque el humor humaniza, y a esta gente hay que retratarla como lo que es: gente deshumanizada.

-¿Son buenos tiempos para el humor?

-Me lo preguntan mucho. España es un país en el que siempre es buen momento para hacer humor, y lo digo como algo positivo. Siempre recurrimos a la comedia, da igual lo que suframos, y espero que siga siendo así por mucho tiempo.