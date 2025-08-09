El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Habrá proyecciones en techo y paredes.
11 de septiembre

La iglesia de La Inmaculada de Gijón se llenará de luz y música

'Génesis' es el nombre del espectáculo que ofrecerá una «experiencia inmersiva» y busca trasladar al espectador al origen del mundo

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:56

'Génesis' es una experiencia audiovisual inmersiva creada por el colectivo artístico suizo Projektil y la plataforma Fever, que ya se ha presentado en Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, entre otras ciudades españolas, y que el 11 de septiembre llegará a Gijón para desplegar su propuesta y llenar de luz y de música la iglesia de la Inmaculada.

Arte y tecnología se fusionan en una experiencia «repleta de expresividad, libertad, espiritualidad y creatividad», en palabras de los organizadores, para escenificar el nacimiento de la vida, mediante un homenaje abstracto al planeta azul, de una manera que pretende conmover al espectador durante 30 minutos, en los que revive la historia del origen de nuestro planeta y realiza un recorrido a través de los primeros días de creación del mundo. Todo, mediante «un viaje multisensorial e inmersivo» que hará a los gijoneses ver este espacio como nunca antes.

'Génesis 'cuenta con acompañamiento musical y grandes representaciones visuales proyectadas en paredes y techos, dentro de un escenario totalmente integrado: todas las estructuras de la iglesia han sido medidas, calculadas y dimensionadas con el objetivo de que las imágenes encajen con las proporciones del edificio.

