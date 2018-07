«Nos inspiran por igual las jotas de la Ribera del Duero y Duke Ellington» Jorge Arribas y Diego Galaz son los componentes de Fetén Fetén. / E. C. Tras cautivar a figuras como Fito Cabrales, Jorge Drexler y Julieta Venegas, Fetén Fetén llega a Gijón para ofrecer su particular visión de la música tradicional JOSÉ L. GONZÁLEZ Viernes, 27 julio 2018, 11:24

Diego Galaz es la mitad de Fetén Fetén (la otra mitad es Jorge Arribas), un dúo burgalés que ha cautivado a figuras como Jorge Drexler, Fito Cabrales, Nacho Mastretta y Julieta Venegas, con quienes han colaborado. Con la música popular como base y la creatividad por bandera, proponen un espectáculo que invita al baile, que alegra el oído y en el que la diversión está asegurada. Se podrá comprobar mañana en la plaza Mayor de Gijón (22 horas, dentro de la programación del Arcu Atlánticu).

-Son ustedes músicos de formación y revisan la música popular. ¿De dónde viene esa fascinación?

-Nosotros no hacemos trabajo de campo ni nos dedicamos a rescatar o a crear lazos con la música tradicional. Lo que estamos es influenciados por esa música que hemos escuchado toda la vida en las fiestas de los pueblos. En nuestro paso por la Murgaña aprendimos a valorar toda la profundidad de la música tradicional. Con Fetén creamos composiciones propias inspiradas en todo eso. Hacemos música popular y nos han podido inspirar tanto las jotas de la Ribera del Duero como la música de Duke Ellington.

-No me imagino cómo es su discoteca personal.

-Es muy ecléctica. Nuestra intención al crear Fetén era divertirnos y plasmar nuestras inquietudes, que relacionamos con la calidad. Creemos que es bastante objetiva, sobre todo el swing, el jazz de los años 20, los 30... Cualquier cosa de Edith Piaff, Duke Ellington, The Beatles, sabemos que está bien hecho.

-¿Cómo llevan al público esas ganas de disfrutar de lo bueno?

-Nosotros evitamos el cachondeo, no pretendemos ir de payasos. Queremos recuperar algo que siempre ha existido en la música popular: la diversión y no crear mucha distancia con el público. La seriedad se impone cuando uno está tocando, pero intentamos que entre canción y canción haya un halo de diversión. Cuando uno llega a puerto hay que disfrutar de las ciudades.

-¿Mejor un teatro o la plaza de un pueblo?

-Los dos igual. Hemos tocado en salones de casa y en el palau Sant Jordi. Un teatro da condiciones acústicas, pero una plaza da otras cosas; si la gente está respetuosa, aunque haya niños jugando o suene un petardo, todo eso te hace tocar de otra manera y disfrutar también.

-Los instrumentos poco convencionales también son sello Fetén. ¿Han elegido los que traerán a Gijón?

-El acordeón y el violín son nuestros instrumentos protagonistas, pero hemos intentado incorporar otros que nos han enamorado, aunque no porque sí. Cuando uno saca una silla de cámping flauta, si no la toca bien no sirve para nada. No es un espectáculo teatral. Si toco el serrucho he tenido que estudiarlo mucho para sacarle una melodía que emocione. A Asturias siempre vamos con emoción y con mucho respeto. Los lugares donde la música tradicional es protagonista nos provocan mucho respeto porque la gente escucha de otra manera. Habrá sorpresas.

-Tienen una nómina muy extensa de colaboraciones.

-Cuando uno quiere aprender no hay mejor manera de hacer oficio que rodearse de gente mejor que tú. Siempre que invitamos a alguien la intención es que disfrute y haga la canción más bonita, más grande.