«Admirar y ser admirado es para mí tan importante como amar» Israel Elejalde. :: EFE Israel Elejalde dirige 'La resistencia', un texto de Lucía Carballal que hoy se verá en Avilés con Mar Sodupe y Francesc Garrido M. F. ANTUÑA Viernes, 7 junio 2019, 11:59

Actor, productor y director, a Israel Elejalde (Madrid, 1973) solo le falta escribir para cerrar el círculo. Y lo hace, pero aún no ha puesto su obra bajo los focos. Prefiere esperar. Hoy llega al Niemeyer 'La resistencia', un texto de Lucía Carballal que ahonda en complicadas disyuntivas emocionales y en el que dirige a Mar Sodupe y Francesc Garrido.

-Dicen que es un texto maravilloso.

-Esa fue la razón por la que decidí montarlo. Lo escribió Lucía con la primera beca del Pavón de dramaturgia. Cuando lo leí me pareció soberbio.

-¿Qué ha de tener un texto para ser soberbio?

-Ha de latir una emoción, tiene que tocarte. Y luego ha de estar bien escrito, tener carpintería teatral. Tienes que sentir que te apela, que está hablando de cosas que te mueven, y hacerlo de forma justa, que sea fácil de leer y a la vez difícil de desentrañar, que todo fluya, que plantee varias capas, que te obligue a reflexionar, a escudrinar qué hay debajo.

-¿Es más fácil o más difícil dirigir un texto muy bueno?

-Siempre es más fácil. Te abre un enorme panorama de posibilidades, pero a la vez implica una responsabilidad, porque si no sale bien la culpa es tuya. Yo creo que si no sientes ese riesgo de que puedes equivocarte no eres un artista válido. Nos gusta saber que podemos cagarla y que a la vez podemos encontrarnos.

-¿Diferencias entre dirigir un Shakespeare y un texto de una autora viva?

-Son formas de trabajo diferentes. Con Lucía, que es amiga, si te sale mal tienes que aguantarle la mirada, pero también le digo que hay tantos defensores de Shakespeare que si lo haces mal te enfrentas a toda esa horda. Sobre Shakespeare se ha escrito tanto, hay montones de caminos recorridos y tienes que buscar tu lugar propio; cuando coges un texto nuevo, tú tienes que crear ese camino.

-¿Cómo se relacionaron durante el montaje?

-No hay una fórmula. Es el tercer texto contemporáneo que he dirigido, y cada uno ha sido diferente. Lucía venía una vez a la semana y yo la tenía en la figura de dramaturgista de su propia obra. Es quien te dice si lo que quieres contar lo estás contando. Los dos teníamos claro que una vez que ella me da el texto, yo mando sobre esa puesta en escena. Hubo tensión positiva y muy fructífera entre los dos.

-Dicho todo lo dicho, ¿qué cuenta la función?

-Va de una pareja de escritores que quedan una noche en el bar de ella y comienzan a hablar: de literatura, de amor, de qué es una pareja, de cómo debe ser. El gran tema es si la admiración tanto hacia el otro como recibirla del otro es absolutamente necesaria para el amor y si es tan importante como amar o ser amado.

-¿Y hay respuesta?

-No lo sé. Yo tengo la mía. Para mí ser admirado y admirar es tan importante como amar. Es fundamental para mí, pero creo que cada uno puede vivirlo de una manera.

-¿El público sale debatiendo?

-Bastante, creó mucha controversia. No hay dogmática en la obra, el teatro es el lugar donde se establecen preguntas, no respuestas. Como dice Juan Mayorga, el espectador ha de salir con más dudas de las que entró. Además de esa reflexión, hay otras, como, por ejemplo, sobre la posición de la mujer en la sociedad.

-¿Buen momento para la dramaturgia española?

-No me cabe ninguna duda. Vivimos una época efervescente. Hay muy buenos dramaturgos que conforman un panorama muy rico, heterogéneo y de gran calidad.

-Es codirector artístico del Pavón Kamikaze. ¿Teatro de resistencia?

-Absolutamente. Nosotros resistimos año a año. Seguiremos una temporada y ya veremos.

-¿El teatro está en eterna resistencia?

-El teatro siempre está en crisis, esa es una forma de vivir y eso provoca una enorme creatividad.

-Escribe, dirige, produce, actúa. ¿Escribir?

-No, he escrito algunas cosas, pero no me ha parecido que tengan empaque.

-¿Pero le gusta?

-Me gusta escribir, es el gran arte, me encantaría ser escritor. Me apasiona.

-De momento, ¿qué será lo próximo?

- Presentamos la temporada del Pavón este mes, yo dirigiré dos textos e interpretaré un gran personaje, así que estoy con tres montajes entre manos.

-¿Habrá algún estreno en Avilés?

-Es posible. Nuestra intención es que ocurra.