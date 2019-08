¿Qué hacer este jueves en Asturias? Fiestas de San Timoteo. / DAMIÁN ARIENZA Estas son las propuestas de ocio imprescindibles para disfrutar del tiempo libre en la región IRENE B. CARRIL Miércoles, 21 agosto 2019, 23:34

Fiestas de San Timoteo

Hoy, durante todo el día, en Luarca

Desde las 10 horas la fiesta comenzará en Luarca. Durante todo el día de mañana, se realizarán diferentes actividades en una de las fiestas más esperadas del verano. La jornada comenzará con un pasacalles, seguido a las 12.30 horas de una misa que se realizará en la capilla del Campo de San Timoteo. Después habrá una procesión que se dedica a este santo. A partir de las 21 horas se realizará una gran romeria en el parque de Alfonso X El Sabio, en la que Panamá Band pondrá la música. A las 23 horas, tras la reunión de los romeros en Barrio Nuevo, se volverá a subir al escenario la orquesta Panamá Band y la orquesta Assia.

'Intensamente azules'

Hoy, a las 20.30 horas, en Gijón

Entrecajas Producciones Teatrales-La Loca de la Casa trae a Gijón su obra 'Intensamente azules'. Juan Mayorga es el director de esta obra en la que un hombre, al encontrar rotas sus gafas, decide seguir su día utilizando gafas graduadas de natación. César Sarachu es el encargado de poner en escena a este personaje. Duración aproximada: 90 minutos. Precio: 16 euros. Entradas en el teatro Jovellanos y en www.teatrojovellanos.com.

Sagrario Salamanca en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en Oviedo

El claustro del museo Arqueológico de Asturias será el lugar en el que la soprano Sagrario Salamanca dé un concierto acompañada por Elías Romero que tocará el piano, dentro del programa 'Verano en Oviedo' que tendrá hasta el próximo jueves. Juntos, interpretarán temas como 'Swing low sweet chariot' y 'Don't get around much anymore'. Duración aproximada: 60 minutos sin pausa. Entrada libre hasta completar aforo.

Ensayos del aula de música, en Gijón

Hoy, a las 10.30 horas, en el Ateneo de la Calzada, el Aula de Música de la fundación Siloé realizará un ensayo abierto para darse a conocer. Entrada libre.

Música tradicional, en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en la plaza de Italia, tendrá lugar un espectáculo de la asociación de Coros y Danzas Jovellanos en la que ofrecerán su música y danzas en plena calle.

Los Ruidos, en Gijón

Hoy, a partir de la medianoche, en el Savoy, el grupo de rock asturiano Los Ruidos ofrecerá un concierto. Gratis.

Rosa Torres, en Gijón

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro de La Laboral, la pianista Rosa Torres realizará una actuación dentro del Festival Internacional de Piano. Precio: desde 11 hasta 13 euros. Aforo limitado, entradas en www.laboralciudaddelacultura.com.

Bailes del Bombé, en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el paseo del Bombé, en el parque de San Francisco, tendrá lugar un baile al que la banda de Música de la Ciudad de Oviedo pondrá música.

Fran Juesas, en Avilés

Hoy, a las 21 horas, en la terraza de La Antigua Carbayedo, en Avilés, Fran Juesas dará un concierto en la que interpretará temas propios y versiones.

Concurso oficial de escanciadores, en Gijón

Hoy, a las 17.30 horas, en la plaza Mayor, se realizará el XXVI Concurso Oficial de Escanciadores, dentro de la Fiesta de la Sidra Natural. Además, se entregará el premio a la 'Etiqueta más guapina'.

Mercado de la Sidra y la Manzana, en Gijón

Hasta el domingo, de 11 horas hasta la medianoche, tendrá lugar un mercadillo en los Jardines de la Reina en el que los productos principales serán la sidra y la manzana.

'Kooza', en Gijón

Hoy, a las 20.30 horas, en el Muelle de la Osa, el Circo del Sol realizará su espectáculo 'Kooza' en el que combinan el teatro con sus acrobacias. Precio: entre 39 y 144 euros.

'Noche de Risas', en Tapia de Casariego

Hoy, a las 21.30 horas, en la asociación 'Mujeres de Serantes' se representarán las obras 'Amores Reñidos' de José Ramón Oliva, y 'As cuñadas' de Manuel Galano. Precio: 2 euros.

'Alien, el octavo pasajero', en Oviedo

Hoy, a las 22.15 horas, en la fábrica de la Vega, se proyectará 'Alien el último pasajero', dentro del ciclo 'Cine a la luz de la luna'. Esta película muestra la historia de un remolcador espacial que, sin saberlo, sube a su nave un extraterrestre. No recomendada para menores de 13 años. Duración: 116 minutos.

'Agosto bajo las estrellas', en Cangas del Narcea

Hoy, a las 22 horas, en la plaza del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, el ciclo 'Agosto bajo las estrellas' acogerá la proyección de la película 'Ga'hoole, la leyenda de los guardianes'.

'Noches Mágicas', en Gijón

Hasta el 1 de septiembre, a las 22 y a las 23.30 horas, en el Jardín Botánico de Gijón, tendrá lugar el espectáculo 'Noches Mágicas', en el que mientras se realiza un recorrido por las instalaciones se mostrarán diferentes personajes de la mitología asturiana. Duración: 75 minutos. Precio: 13 euros, los niños menores de 5 años entrarán de manera gratuita. Aforo limitado, entradas en www.jbagijon.com.

'Ave parece, dinosaurio es',en el MUJA

Hoy, a las 13 horas, en el Museo Jurásico de Asturias, se realizará un taller en el que se conocerán los rastros que dejaron los dinosaurios, aprendiendo a distinguir sus huellas. Dirigido a niños a partir de 4 años. Duración: 45 minutos aproximados. Precio: 3 euros, entrada reducida 2,50. Aforo limitado, entradas llamando al 985 122 553 o en museojurasicoasturias.sacatuentrada.es.

'Descubriendo la Costa de los Dinosaurios', en Colunga

Esta tarde, a las 18 horas, en el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga, se desarrollará una visita guiada que permitirá aprender más sobre los dinosaurios con las maquetas de los cuatro ejemplares más representativos de Asturias, las réplicas de yacimientos en donde se encuentran huellas de dinosaurios y un cajón de excavación con restos de T-Rex, camarasaurios y velocirraptores. Duración aproximada: 1 hora. Precio: 3 euros, 2,5 reducida.

'Siguiendo la vía', en Gijón

Hasta el 31 de diciembre, esta exposición estará en el Museo del Ferrocarril de Asturias. En ella se muestra un conjunto de fotografías aéreas que muestran el trazado del ferrocarril Vasco Asturiano. Horarios: de martes a viernes, de 9.30 horas a 18.30, fines de semana y festivos de 10 a 18.30 horas. Precio: 2,50 euros, 1,40 entrada reducida.

'El síndrome de Norma Desmond', en Gijón

Hasta el 1 de septiembre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, tendrá lugar una exposición de Cristina Toledo en la que muestran sus pinturas sobre los tratamientos estéticos que se realizaban en la antigüedad. Gratis. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas, sábados de 11 a 14 horas y de 18 a 21. Domingos de 11 a 14 horas.

'La algodonera de Gijón', en El Llano

Hasta el domingo, en el Centro Municipal Integrado El Llano, tendrá lugar una exposición fotográfica en la que se muestra la memoria industrial del barrio de Gijón, La Calzada, con la fábrica 'La Algodonera'. Horario: de lunes a sábado, de 8 a 22 horas, domingos de 8 a 15 horas. Gratuito.

'El viaje a Roma', en Avilés

Hasta el día 29 de septiembre, el centro Niemeyer acogerá fotografías de alumnos de la Academia de España en Roma. Precio: 4 euros, 3 entrada reducida. La última hora será gratuita. Horario: de lunes a domingo de 10.30 a 14 horas y de 16 a 19.