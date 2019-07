¿Qué hacer este jueves en Asturias? Durante la jornada de ayer se ultimaron los preparativos. / Nel Acebal EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 julio 2019, 23:13

Comienza el Motorbeach

Desde hoy hasta el domingo, en la playa de La Espasa, Caravia. La playa de La Espasa, en Caravia, acoge uno de los festivales más peculiares del verano, el Motorbeach. Hasta el domingo, se sucederán las actividades relacionadas con el surf y los conciertos, con un cartel que incluye a Burning y Los Deltonos, entre otros.La actividad comenzará hoy a las 10 horas.A las 12, será el momento de la ruta motera, que llevará a los participantes hasta los lagos de Covadonga. A partir de las 21 horas, llegará el momento de los conciertos con Mad Martin Trio, The Jungle Fevers, Aurora and The Betrayers, Universo M y dj's en la madrugada. El abono cuesta 40 euros en venta anticipada y 50 en taquilla. La entrada para hoy, 20.

Familiar

'De carroñeros a depredadores', taller familiar en Teverga. Hoy, a las 13 horas, en el Parque de la Prehistoria de Teverga, se desarrolla este taller para toda la familia en el que se propone un largo viaje a través de la historia de las técnicas de caza. Precio: 2 euros.Recomendado para niños a partir de cuatro años.

Música

Quique González, en Gijón. Esta noche, en la explanada frente a la Escuela de Marina Civil, a las 22 horas. El ciclo de conciertos GijónLife llega esta noche con cita doble, la que protagonizarán Quique González y Morgan. En la explanada frente a la Escuela de Marina Civil el cantante de rock presentará sus temas más conocidos en la que es su vuelta a la carretera. La jornada se completa con la actuación de la banda Morgan, un grupo que ha despuntado desde su debut en 2016. Entradas, 29 euros.

Concierto del Dúo Astedt en Oviedo. Hoy, a las 20 horas, en el Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo. Lucía Veintimilla (violín) y Amit Yahav (piano) componen el Dúo Astedt, que esta tarde ofrece un concierto gratuito en el que sonarán obras de Brahms, Grieg y De Falla.

B-Linda, en el FestivalArcuAtlánticu. Hoy, a las 22 horas, en la plaza Mayor de Gijón. B-Linda comenzó a tocar el violín a los siete años y está en permanente contacto con músicos asturianos como XuacuAmieva y Víctor Manuel. También ha colaborado con figuras como David Bisbal y Robbie Williams. Gratis.

Danza

Gala de ballet en el Jovellanos. Hoy, a las 20.30 horas, en el Teatro Jovellanos, en Gijón. Hasta ocho solistas de prestigio internacional se podrán ver esta tarde en el TeatroJovellanos, en la que es la IV edición de la Gala Internacional de Ballet de Gijón. Una actividad impulsada por el bailarín gijonés Álvaro Rodríguez. Butaca y entresuelo, 30 euros. General, 20.

Otros

El Longboard llega a Salinas. Hasta el domingo, en el entorno de la playa de El Espartal, en Salinas. El Festival de Longboard de Salinas abre sus puertas para ofrecer su particular mezcla de deporte, música y diversión hasta el domingo. Habrá conciertos, zona de mercado, competiciones de longboard y mucho más en un festival que ya se ha hecho un hueco entre las citas más destacadas del verano. A partir de las 20 horas de hoy, se sucederán los conciertos hasta la madrugada.

Fiesta del Pastor en la Vega de Enol. Desde las 10 horas, en la Vega de Enol, Covadonga. A lo largo de toda la mañana se sucederán las actividades de la Fiesta del Pastor, que incluye la subida a la Porra del Enol, carrera de caballos y concurso de tiro de cuerda. A partir de las 14.30 horas, comida popular.

Danza en las calles de Oviedo. Hoy, a las 20 horas, en la plaza Pedro Miñor, en La Argañosa. Ana Serena y Lauren Atanes ponen en escena el espectáculo de danza 'Ella era yo', actividad enmarcada dentro del III Festival de artes escénicas en la calle. Gratis.

Visita guiada en Avilés. Hoy, a las 12 horas, en la Casa Municipal de Cultura. A esa hora se podrá disfrutar de una visita guiada a la exposición 'El señor de la mar', que está centrada en la vida de Pedro Menéndez. Gratis.

Recorrido guiado por Puerto de Vega. Hoy, a las 12 horas.Salida desde el Casino de Puerto de Vega. Visita guiada a este típico pueblo marinero que permitirá conocer su historia y sus principales edificios y enclaves. Actividad gratuita.

Fiestas de Santiago y Santana en Grado. A lo largo de la jornada, Grado celebra el Día de Santiago en sus tradicionales fiestas de Santiago ySantana. Desde las 12.30 horas se sucederán las actuaciones musicales en diferentes enclaves en lo que se denomina vermú musical itinerante. A las 22 horas, en la plaza General Ponte y Parque San Antonio, verbena con la orquesta Revelación y el grupo Los Mbolados.

Bailes del Bombé en Oviedo. Hoy, a las 19 horas, en el paseo del Bombé, en el CampoSan Francisco. La Banda de Música Ciudad de Oviedo ameniza esta tarde en la que todo aquel que se anime se puede arrancar a bailar. Gratis.

Mercado portugués, en Gijón. Hasta el 28 de julio, de 12 a 22.30 horas, en el Campo Valdés tendrá lugar un mercado portugués, dentro del festival Arcu Atlánticu, que en esta ocasión se encuentra dedicado a la localidad de Vila Nova de Gaia. Entrada gratuita.Visitas teatralizadas, en OviedoHoy, a las 17.30 horas y a las 19.30, se realizarán visitas teatralizadas en el Teatro Campoamor de Oviedo. Durante las mismas, los actores realizarán un divertido recorrido por el Campoamor, acompañado de música, en el que se descubrirán todos los secretos del lugar. Precio: 8 euros.

Exposiciones

'La mujer y los oficios de la mar', en Gijón. Hasta el 4 de agosto en el puerto deportivo, se puede ver una exposición de fotografías y textos, situadas en la barandilla del puerto, en las que se muestra los oficios de la mar realizados por mujeres en distintos territorios. Perteneciente al Arcu Atlánticu, festival que estos días se celebra en Gijón. Entrada gratuita.

'Figures', en Gijón. Hasta el 25 de julio en la sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado El Coto, en Gijón, Alicia del Río, hija de Javier del Río, muestra una serie de piezas al óleo y acrílico. En esta obras muestra una intención creadora de amor, ironía y autoconocimiento artístico, en un universo absurdo lleno de magia. Entrada gratuita. Horario: de lunes a viernes de 8 horas a 22.

Carteles de la lucha feminista, en Gijón. Hasta el 30 de julio, en la escuela de comercio se mostrarán una serie carteles en los que se incluye la temática feminista realizados en las últimas décadas. Mediante ello se muestra como se utiliza el diseño gráfico para promover la igualdad entre ambos sexos. Entrada gratuita. Horario:de lunes a viernes, de 9 a 21.30 horas.

'El fotógrafo que nunca existió', en el Bellas Artes. Hasta el 6 de octubre, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Exposición dedicada a la figura de José Zamora Montero (1874-1953), capataz de minas de la Real Compañía Asturiana de profesión pero con una riquísima y, hasta ahora, desconocida obra fotográfica a sus espaldas. De martes a viernes, de 10.30 a 14 y de 16 a 20 horas. Domingos y festivos, de 10.30 a 14.30 horas.