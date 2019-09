¿Qué hacer este jueves en Asturias? Dos de sus actores durante uno de sus espectáculos. / E. C. ANA RANERA Miércoles, 11 septiembre 2019, 22:11

Espectáculos

The Hole Zero en Avilés. Hasta el 15 de septiembre, en el centro Niemeyer. En el centro Niemeyer de Avilés se podrá ver el espectáculo 'The Hole Zero'. Se trata de la precuela de la saga más canalla de nuestros tiempos. Es un espectáculo que mezcla circo, club, cabaret y un humor delirante. Será como asistir a una de las emblemáticas fiestas de la discoteca Studio 54 de Nueva York, pero no a una fiesta cualquiera, sino a la de la Nochevieja de 1979. Y tranquilos. Su lema es: lo que pasa en el agujero, se queda en el agujero. Hoy se podrá ver a las 20.30 horas; el viernes a las 19.30 y a las 22.30 horas, el sábado a las 19.30 y a las 22.30 horas y el domingo a las 18 horas. Espectáculo no recomendado para menores de 16 años. Precio: desde 36 euros.

Fiestas

Día de la Romanidad en Degaña. Hoy, desde las 17 horas, en la plaza del pueblo se dará un paseo hasta la Fábrica de la luz, donde se explicará la extracción de oro mediante la técnica del Ruina Montium. Después, habrá una charla-coloquio en el auditorio municipal sobre el pasado romano del occidente asturiano.

Charla

'Buscando refugio en Europa: del sueño a la pesadilla', en Mieres. Hoy, a las 19.30 horas, en la casa de cultura de Mieres, se celebrará esta charla-coloquio sobre los refugiados. En el coloquio participarán el cofundador de No Name Kitchen, así como dos de los vountarios de esta asociación.

Talleres

Recursos motivadores TIC para apoyo escolar en Secundaria. Último día. Tiene una duración de 9 horas y se desarrollará en horario de 17 a 20 horas en el Espacio Joven de la Escuela de Comercio de Gijón (Francisco Tomás y Valiente, 1). Hay 15 plazas para este curso, doce para jóvenes hasta 35 años y 3 para mayores de 35 años. Gratuito. Necesaria inscripción previa.

Deporte

Fitness acuático para despedir el verano en las piscinas de Gijón. Hasta el 17 de septiembre, se impartirán sesiones de cinco modalidades de fitness acuático, de forma gratuita, en tres de las piscinas municipales de la ciudad. Inscripciones en las oficinas de atención al ciudadano, cajeros ciudadanos y sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón.

Rally Princesa de Asturias. Hasta el sábado. Esta prueba que discurre por varios concejos asturianos está declarada Fiesta de interés turístico del Principado.

Ruta por el hayedo de la Biescona. Hoy, a las 10 horas, con salida del centro de interpretación sierra del Sueve, y una duración de 3,5 horas, se hará una ruta para descubrir la parte oriental de la sierra del Sueve, visitando el mirador del Fitu, la majada del Bustacu y se descenderá por el hayedo de la Biescona, el hayedo de menor altura sobre el nivel del mar de España. La ruta es apta a partir de los 5 años. Precio: adultos, 15 euros. Y niños, 10 euros. Es necesario hacer reserva previa antes de las 19 horas del día anterior, llamando al teléfono 655 809 773.

Cine

'El crucigrama de Jacob', en Mieres. Hoy, a las 19 horas, en la casa de cultura de Mieres, se proyectará la película 'El crucigrama de Jacob' con la participación de su directora, Ana López Martín. Se trata de una película documental contada a través de un peregrino del medievo acosado por miedos. Este emprende el camino de Santiago en busca de una salida personal y espiritual.

Música

Paisaneta Fest. Hasta el 15 de septiembre, Lata de Zinc y Libre Paisaneta organizarán por primera vez el festival Paisaneta Fest. Hoy, a las 20.30 horas en Lata de Zinc, concierto de No Fucks, El tobogán de Estepona, IDC, The Rats y TBA. Precio: 7 euros.

Exposiciones

Vicente Pastor, en Oviedo. Hoy, a las 20 horas, en la sala de arte Alfara. Esta exposición de Vicente Pastor reflexiona sobre cómo las leyes económicas rigen ciegamente el mundo en esta sociedad neoliberal, que se basa en el poder del dinero y el consumo, y en la que ya no somos ciudadanos, sino clientes. La muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de octubre, tiene un fin solidario, pues un porcentaje de la recaudación va destinado a los proyectos de la fundación El pájaro azul en la República Democrática del Congo.

Exposición: 'Tierra Negra Vol. II'. En la plaza de Europa de Piedras Blancas, hasta el 27 de septiembre. Nueva entrega de 'Tierra Negra', una obra que lleva camino de convertirse en una auténtica enciclopedia visual en la que se encierran los últimos treinta años de historia de las comarcas mineras asturianas, de las españolas y también de las europeas, territorios carboneros que comparten hilo vital, tronco argumental y tono fotográfico. De ello dan prueba las imágenes firmadas por los fotógrafos Eduardo Urdangaray (Mieres, 1969) y Ramón Jiménez (Langreo, 1962).

'El viaje a Roma', en Avilés. Hasta el día 29 de septiembre, el Niemeyer expone fotografías de alumnos de la Academia de España en Roma. Precio: 4 euros; 3, entrada reducida. La última hora será gratuita. Horario: de lunes a domingo, de 10.30 a 14 horas y de 16 a 19.

'La unidad dividida por cero', en Avilés. Hasta el próximo 6 de enero, en el Centro Niemeyer de Avilés, tendrá lugar esta exposición en la que se muestran cuadros del reconocido pintor Juan Genovés. Horario: de 16 a 20 horas. Precio: 4 euros; entrada reducida, 3 euros. La última hora de la apertura será gratuita.

'El ojo que flota', en El Llano. Hasta el 27 de septiembre, el Centro Municipal Integrado del Llano, en Gijón, acogerá la exposición del escultor Pablo Maojo. Horario:de lunes a sábado, de 8 a 22 horas, y el domingo, de 8 a 15 horas. Entrada gratuita.

'Paisajes para la escucha', en Gijón. La Laboral acoge la exposición de Juanjo Palacios hasta el día 26 de octubre. Se trata de una instalación sonora en la que se pretende alterar el paisaje sonoro del patio Corintio de la Laboral, queriendo incidir en la escucha como herramienta para la percepción. Horario: de 10 a 14 horas y de 16 a 20.30.

'El fascinante mundo de Lego', en Gijón. Hasta el día 29 de septiembre, en el Palacio de Revillagigedo, tendrá lugar una exposición en la que se muestran diferentes mundos del juego de construcción Lego. Horario:de 11 a 21 horas. Precio:7 euros, 6 entrada reducida, los menores de 5 años entrarán de manera gratuita.

'Música en la Asturias industrial', en Gijón. Hasta el 28 de septiembre, en el Museo de Pueblo de Asturias, se expondrán diferentes instrumentos musicales de la historia. Precio: 2,50 euros, 1,40 entrada reducida. Horario:de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas.

Exposición 'Las mariposas del alma', en Aller. La exposición presenta hasta el 30 de septiembre una serie de trabajos dedicada a Ramón y Cajal. Algunas de las piezas exhibidas hacen visible además su descubrimiento: la sinapsis neuronal.

Exposición 'Lunática', en Gijón. Centro Municipal de La Arena Hasta el 20 de septiembre, se podrá visitar esta exposición en el Centro Municipal Integrado de La Arena. motivo del cincuenta aniversario de la primera visita del hombre a la Luna, se puede visitar esta exposición de grabados.

'Paisajes y paisanajes II' de Juan Luis Varela, en Mieres. Hasta el 26 de septiembre, se podrá visitar esta exposición en el Atenéu de Turón. Esta muestra plasma paisajes del valle de Turón y retratos protagonistas d ela vida en él siguiendo la línea del postimpresionismo.