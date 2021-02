Laboral Cinemateca retoma en las proyecciones con títulos premiados en los últimos festivales El paraninfo emitirá el viernes 'Helmut Newton: the bad and the beutiful' Una imagen del documental 'Helmut Newton: the bad and the beutiful' EL COMERCIO Gijón Viernes, 5 febrero 2021, 11:56

Laboral Cinemateca retoma en febrero las proyecciones en el Paraninfo de la Laboral y lo hace ofreciendo algunas de las películas más premiadas en los últimos festivales nacionales e internacionales. Así, el paraninfo acoge este el viernes, 5 de febrero, a las 19 horas la proyección de 'Helmut Newton: the bad and the beutiful'.

Las entradas tienen un precio general de 4 euros y reducido de 3 euros para para socios del Club Cultura Principado de Asturias, comunidad Uniovi, Carnet Joven Asturias.

La cartelera para este próximo fin de semana incluye el estreno de varios títulos que no han llegado a las salas asturianas como el documental 'Helmut Newton: the bad and the beautiful', de Gero Von Boehm, un retrato en torno al trabajo del legendario fotógrafo, autor de algunas de las imágenes más icónicas de los años 70, 80 y 90, que se podrá ver este viernes 5 de febrero en la Laboral.

Sobre 'Helmut Newton: the bad and the beutiful' Año: 2020 Duración: 93 min. Idioma: V.O. en inglés, francés y alemán subtit. en español País: Alemania Director: Gero Von Boehm Reparto: documental Información adicional: Festival de Tribeca 2020

Las mujeres fueron sin duda la esencia del trabajo del legendario fotógrafo Helmut Newton. Las estrellas de sus icónicos retratos y editoriales de moda –desde Catherine Deneuve hasta Grace Jones, Charlotte Rampling o Isabella Rossellini– dan finalmente su interpretación sobre la vida y obra de este controvertido genio. Un retrato hecho ahora por las retratadas entonces. Provocativo, revolucionario y subversivo, su representación de las mujeres sigue provocando una pregunta: ¿ellas eran protagonistas u objetos?

Fin de smana

El sábado llega a Gijón 'Beginning', el arriesgado filme de la georgiana Dea Kulumbegashvili que arrasó en el Festival de San Sebastián alzándose con la Concha de Oro además de con galardones a la mejor dirección, a mejor guion y la Concha de Plata a mejor actriz para la protagonista, Ia Sukhitashvili.

Cierra la semana la cinta de animación 'Josep', un homenaje del ilustrador Aurel al dibujante Josep Bartolí y a la memoria de los republicanos españoles que cruzaron a Francia huyendo de la represión.

La programación del mes se completa con 'Enero', un retrato íntimo de la edad madura a través de las historias de dos mujeres octogenarias, abuelas de la cineasta navarra Ione Atenea; 'El año del descubrimiento', el documental de Luis López Carrasco premiado en Sevilla y Mar de Plata en torno a quema del Parlamento de Murcia en 1992, y dos sesiones dedicadas al cine en formato corto: la selección de cortometrajes de animación 'Pequeños de cine' y un programa especial con trabajos de cineastas asturianos.

Todas las películas comenzarán a las 19 horas, a excepción de 'El año del descubrimiento' y 'Pequeños de cine', que lo harán a las 17.30 horas.