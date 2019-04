¿Qué hacer este lunes en Asturias? Un fotograma de la cinta 'Genèse'. / E. C Domingo, 21 abril 2019, 23:35

'Sexualidades en plural', en Oviedo

Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica (Oviedo)

Dentro del ciclo 'Sexualidades en plural', esta tarde se proyecta 'Genèse'. (Canadá, 2018). Duración:130 minutos. Dirección:Philippe Lesage. Tres adolescentes son sacudidos por su primer amor entre la confusión de su juventud. Deciden mantenerse firmes y reafirmar su derecho a amar y a ser libres. Guillaume se enamora en secreto de su mejor amigo en un colegio privado masculino. Su hermanastra, Charlotte, recibe con perplejidad la propuesta de su novio de mantener una relación abierta. Félix se enamora de Béatrice en una colonia vacacional. Mejor película, dirección y actor en la Seminci de Valladolid 2018. Entrada libre.

Literatura

'El centinela', de Reyes Martínez, en Gijón-Sur

Hoy, a las 18 horas, en el Centro Municipal Integrado de Gijón-Sur, se presenta esta novela de corte juvenil que nos enseña lo fácil que es pasar de acosador a acosado y viceversa. Una obra que intenta remover las conciencias de los que, como adultos, son responsables de guiar a los más jóvenes en un mundo cada vez más carente de empatía. Entrada libre.

Club de lectura en El Coto (Gijón)

Hoy, de 18 a 19.30 horas, en la Biblioteca de El Coto (Gijón). Lecturas en común es una actividad de carácter literario que busca la reflexión y el desarrollo de la capacidad crítica a partir de la lectura y el debate. La idea es crear encuentros en los que se pueda debatir sobre los autores, sus obras, los personajes, los géneros, los lugares y los mundos que crea cada escritor.

Presentación en La Corredoria (Oviedo) de 'Nada te espante'

Hoy, a las 18.30 horas, presentación del libro de Susana Pérez Alonso en la Biblioteca de La Corredoria.

Día del Libro en Ribadesella

Entre hoy y el día 27, la Biblioteca Pública de Ribadesella organiza varias actividades con motivo del Día del Libro. Hoy, exposición de marcapáginas, dibujos y murales en la biblioteca y en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. Y, además, llévate un libro y deja otro: intercambio de libros en el hall de la Casa de Cultura.

Fiestas

Fiestas de Santumedero en Rozaes (Villaviciosa)

Hoy las fiestas se despiden con un apretado programa. A las 12 horas, misa solemne en honor a Santumedero, puja del ramo y sesión vermú con gaiteros. A las 18, actuación del Mago Serres y 'Holy Party'. A las 20, premios del concurso de dibujo. A las 20.30, homenaje a Lucía Jardón Piquero y a los vecinos de Triás. Y, a continuación, romería y verbena.

Cine

Documental en el Casino de Asturias (Gijón)

Hoy, a las 17.30 y a las 20 horas, el Centro de Interpretación del Cine de Asturias proyecta 'Of father and sons'. (Alemania, 2018). Duración:98 minutos. Documental dirigido por Talal Derki. Derki, un cineasta sirio de ascendencia kurda radicado en Berlín, lo dejó todo durante más de dos años para instalarse en un pequeño pueblo de Siria y filmar el día a día de la familia de Abu Osama, un guerrero de Al-Nusra (organización ligada a Al Qaeda). En la intimidad del hogar familiar o en el frente de batalla seguimos a Abu, un yihadista para el que no hay más honor en la vida que luchar por y servir a Allah (en determinado momento incluso es gravemente herido y pierde una pierna). Precio:3 euros.

Cine en versión original (chino) en Mieres

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura, se proyecta 'Di Renjie zhi Sidatianwang', de Tsui Hark. (China, 2018). Duración:132 minutos. El detective Dee se ve obligado a defenderse contra las acusaciones de la emperatriz Wu mientras investiga una ola de crímenes. Gratuito.

Ciclo de cine arqueológico en el Antiguo Instituto (Gijón)

Hoy, a las 19.30 horas, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se proyecta 'El harén del faraón Sol', de Richard Reisz. (Gran Bretaña, 2017). Duración: 94 minutos. En versión original subtitulada (francés). Entrada libre.

Cine africano en Lugones

Hoy, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Lugones, se proyecta 'Los caballos de Dios'. Yachine tiene diez años y vive con su familia en Sidi Moumen, un poblado de chabolas de Casablanca. Su madre, Yemma, hace lo que puede por sacar adelante a la familia. Su padre se encuentra en un estado depresivo y de sus tres hermanos uno está en el ejército, otro es prácticamente autista y el tercero, que tiene trece años, es el cabecilla del barrio y el protector de Yachine. (Marruecos, 2012). Dirección: Nabil Ayouch. Duración: 113 minutos. Calificación: mayores de 16 años. Proyección en versión original subtitulada. Entrada libre.

Charlas

'Disponibilidad de la propia vida', en Ciudad Naranco (Oviedo)

Hoy, a partir de las 19 horas, Fernanda del Castillo Arévalo, enfermera, y Pilar Cartón Álvarez, profesora jubilada –y ambas socias de Derecho a Morir Dignamente (DMD)– hablarán sobre el testamento vital. Será en el Centro Social de Ciudad Naranco.

Jornadas 'Feminismo y conocimiento', en Oviedo

Hoy, a las 19 horas, en el Palacio Conde de Toreno, conferencia de Octavio Salazar 'La masculinidad hegemónica como problema político'. Entrada libre.

Infantil

Tardes con Leo en Turón: '¿Dónde está el libro de Clara?'

Hoy, a las 17.30 horas, en la Biblioteca del Atenéu de Turón, cuentacuentos a cargo de Leo, la mascota de la Red de Bibliotecas Municipales de Mieres, basado en el cuento '¿Dónde está el libro de Clara?' (Ed. Juventud), de Lisa Campbell, un álbum que es ya todo un clásico de la literatura infantil.

Cuentacuentos en Lugones con Gloria Sagasti

Hoy, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Lugones. Enmarcada en las celebraciones del Día del Libro, la sesión lleva por título 'Bum, Bum, Tas'. Incluye palabra y música, porque sonarán el clarinete, el ukelele, la percusión, el acordeón y algún que otro instrumento. Este cuentacuentos es participativo y las niñas y niños cantarán y recitarán al ritmo de las melodías. Duración: 60 minutos.

Rutas

Itinerario guiado: 'Fuentes y lavaderos de Jove/Xove' (Gijón)

Hoy, a las 17 horas, itinerario guiado por la parroquia de Jove/Xove, en Gijón, recorriendo sus fuentes y lavaderos. Duración: dos horas. Aforo limitado a 20 personas. Se requiere inscripción previa en el 637 988 076 o en lavegaverde@gijon.es.

Talleres

Promoción de la salud en el trabajo con jóvenes (Gijón)

El curso tiene una duración de catorce horas y se desarrollará desde hoy al 25 de abril (hoy y mañana de 16 a 20 horas, y los días 24 y 25 de17 a 20 horas) en el Espacio Joven de la Escuela de Comercio. El taller tiene quince plazas, doce para jóvenes hasta 35 años y tres para mayores de 35. Inscripción gratuita.